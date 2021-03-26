Михаил Елькин уже несколько лет занимается составлением родословных. В интервью «Новому Дню» он рассказал, что необходимо, чтобы составить генеалогическое древо, как найти родню в библиотеке и какова вероятность обнаружить предков в древних рукописях.

– С чего стоит начать исследование?

– Генеалогический поиск, по большому счету, укладывается в простейший алгоритм из трех этапов. Первый – изучение семейного архива. То есть то, что известно семье, то, что хранится у вас, у ваших родственников и знакомых. Проанализировав эту информацию, нужно составить первичную генеалогическую таблицу. Фактически генеалогическое древо – это таблица. Но само родословие может быть выполнено не в форме графической, как генеалогическое древо или таблица, а в текстовой. Тогда это будет называться «родословная роспись». На этом этапе она может быть представлена в любом виде, как вы сами придумаете.

Затем нужно отправиться в библиотеку – предки жили в другое время, там была другая терминология, другая структура общества, другая география. И вот для того чтобы вы смогли разобраться в этом, вам нужно искать словари, энциклопедии и справочники. Иногда бывает, что в библиотеке уже есть полностью готовая ваша родословная. Но для начала нужно найти хотя бы краеведческое описание места, где жили предки. После того как вы изучили необходимую литературу, последний этап – обращение в архив.

– Как следует там работать?

– Чтобы вы могли спокойно находиться в архиве и искать необходимую информацию, вам нужно оформить пропуск, который позволит изучать архивные дела. Существует несколько видов архивов: государственные, муниципальные, ведомственные. Например, если вы знаете судьбу своих бабушки и дедушки, и они родились до революции, то вы можете сразу начинать поиски в областном архиве, смотреть дореволюционные дела. А если рождение бабушки относится к 1930 годам или 1940-м – то вам, в первую очередь, нужно обратиться в ЗАГС, чтобы узнать о ее родителях, и после этого искать информацию в областном архиве.

Если вы хотите обратиться в ведомственный архив, то вам нужно получить разрешение на доступ к ознакомлению с личным делом. Для этого необходимо доказать, что вы прямой потомок этого человека. То есть предоставить свидетельство о своем рождении, о рождении ваших родителей, и тогда про ваших бабушек и дедушек вам информацию покажут.

В государственных и муниципальных архивах нужно по указателям и описям найти дело, в котором может быть информация о предках, ознакомиться с ним, сделать выписки или копии. Не забудьте отметить, как называется и какой архивный номер у этого дела, чтобы потом не запутаться – для составления родословной росписи понадобится просмотреть сотни таких дел.

После того как вы насобирали информацию, вам снова необходимо будет прийти в семью со всей найденной информацией, снова составить таблицу, но уже соблюдая порядок поколений и старшинство детей в семьях. И тут, в семейном архиве, вы обнаружите факты, которым не придавали значения раньше. Именно поэтому этот алгоритм – семейный архив, библиотека и архив – цикличный. Пройдя все этапы, вы возвращаетесь к истокам, и так до бесконечности, расширяя поле своих интересов, собирая новые имена, ставя новые вопросы. Поэтому лучше сразу готовиться к комплексному исследованию, то есть не брать из архива один какой-то факт про вашего дедушку, а взять информацию про всех однофамильцев.

– Сколько, в среднем, по времени занимает составление своей родословной?

– Зависит от очень многих факторов. Например, как далеко архив находится от вас. Конечно, если вы живете там, где жили ваши предки, то первая информация появится уже очень скоро. Для того чтобы говорить об исследованном роде, может быть, придется потратить год-два-три.

– До какого поколения в открытых источниках есть информация, если, например, родственник ищет родственника?

– По Свердловской области 12 поколений – легко. Предки, жившие в XVII веке, – это доступная информация. XVII век – это порядка 13-14, может быть, 15-17 поколений. В некоторых семьях рождались дети у родителей в молодом возрасте и там поколений больше. Хронологически – XVII век, а по поколениям – начиная с 11-го и заканчивая 17-м поколениями.

– Зачем люди занимаются созданием своей родословной?

– Самый важный фактор – самоопределение. Понять себя через своих предков и родственников. Каждый человек, изучая свое родословие, может сам себя оценить. Это главное. А из второстепенных мотиваций: кто-то хочет найти родственников за границей, кто-то хочет доказать права на дом в деревне, кто-то хочет помириться с дальними родственниками, кто-то хочет узнать интересную историю, у кого-то интерес детективный, у кого-то – научный. Лично у меня был спортивный интерес, некое коллекционирование родословия. Мне интересно было всех рассортировать, по полочкам расставить. Очень часто люди приходят в генеалогию за компанию. Друзья начали заниматься – я тоже хочу. Но в глубине, как я уже сказал, – самооценка.

– Были ли в вашей практике случаи, когда человек находил своих родственников из самых древних веков?

– Здесь зависит от документов. За VII-VIII века документы все наперечет известны, и там новых имен уже не найти. Если человеку удается проследить свое родословие по цепочке до конкретных исторических личностей, то, скорее всего, предки этого человека были какие-то незаурядные люди, которые попали в древние документы. Чаще всего это дворяне. Но и крестьянское родословие может начинаться в некоторых случаях в XV-XVI веках.

– Есть какая-то интересная история, связанная с поиском информации, составления родословной?

– Так как у меня исследована уже сотня родословий, то для меня более-менее одинаково выглядят хоть дворянские родословия, хоть церковно-служительские, хоть военные, крестьянские или купеческие. Конечно, если человек занимается какой-то одной семьей, то для него каждый в родословии – персонаж удивительный. Чем дальше идет родословие или охватывается масштабный круг семей, фамилий, вокруг которых идет исследование, тем больше можно найти интересных людей. Например, моим дальним родственником является изобретатель радио Александр Степанович Попов – десятиюродный брат моей бабушки.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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