«Пяточный тест – это возможность обезопасить семью». Интервью с главным врачом центра охраны здоровья матери и ребенка

C 2023 года в России расширили скрининг новорожденных – в Свердловской области стали проводить исследование на 36 редких и опасных заболеваний еще с прошлого года (раньше диагностировали только пять). Причем здесь, в Екатеринбурге, находится один из 11 российских центров, где генетики анализируют кровь малышей со всего УрФО. «Новый День» поговорил с главным врачом клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Еленой Николаевой, чтобы узнать, для чего так важно выявить болезнь сразу после рождения и почему пренатальный скрининг (анализ крови матери) не решает тех же задач.

– Как составляли скрининговую панель?

– В нее включены болезни, для которых существует эффективная терапия, причем лечение тем эффективнее, чем раньше оно начато, до появления первых симптомов. Когда первые клинические проявления этих болезней уже есть, значит, уже есть и необратимые повреждения. Раньше в скрининг включались болезни, довольно распространенные в популяции. Например, для спинально-мышечной атрофии (СМА) это условие выполняется: там частота 1 случай на 5-10 тысяч, для генетики этот показатель считается высоким. А вот первичные иммунодефициты, которые появились в расширенном скрининге, – редкие. У каждого отдельного заболевания частота может быть 1 случай на 500 тысяч, но в совокупности они тоже формируют достаточно высокую частоту. Кроме того, важна тяжесть заболевания: если лечение не начали заблаговременно, то ребенка спасти очень сложно. То же касается болезней обмена веществ.

– Можем мы предполагать, что в будущем скрининговая панель будет расширена, например, если появятся протоколы лечения?

– Да, например, для наследственных заболеваний, связанных с накоплением веществ в клетках. Мукополисахаридозы, например. Если диагноз поставлен очень рано, то есть эффективные способы лечения. В некоторых странах мира это тоже есть в скрининговой панели, скрининг включает в себя до 50 позиций. – Как построен процесс диагностики? – Любой скрининг складывается из двух этапов. Есть первичная диагностика, по результатам которой генетики видят, какова вероятность болезни. Если она высокая, то сразу начинается комплекс мероприятий – лечение, диетотерапия, как для детей, у кого уже подтвержден диагноз. Этот первичный результат мы должны получить в течение максимум 14 дней. Второй этап – подтверждающая диагностика, она может быть более длительной, но все зависит от заболевания.

– Эта подтверждающая также проводится здесь, на Урале?

– Да, на базе КДЦ, но частично и в референсном центре для всех лабораторий страны – в медико-генетическом научном центре имени академика Бочкова.

– Получается так: если приходит положительный или ложноположительный результат, вновь берут кровь…

– Там уже другой набор анализов – может требоваться забор крови из вены, забор крови у родителей. Это зависит от заболевания – у каждого свой алгоритм подтверждающей диагностики. Но, в любом случае, информируются и семья, и врач, который в это время наблюдает ребенка в стационаре или на участке в поликлинике по месту жительства. – Неонатологи и педиатры на участках понимают, как с такими случаями работать? Проводят для них обучение? У нас так выстроена работа, что в не только в редких ситуация, но и вообще в регулярном режиме есть связь с каждой поликлиникой, с каждой больницей и каждым роддомом. Там есть ответственные за неонатальный скрининг, и через них все эти действия проходят. Проводится регулярная учеба нашей координационной группы на местах с врачами и с ответственными специалистами.

– Почему упор сделан на неонатальный скрининг, а не на пренатальный? Например, НИПТ?

– Не все можно диагностировать пренатально, многие вещи пренатально выявлять просто опасно. Поэтому мы исследуем кровь новорожденного на заболевания, которые встречаются с определенной частотой и при отсутствии лечения приводят к стойкой длительной инвалидности.

– Часто ли отказываются родители от неонатального скрининга?

– Меньше 1% случаев. Но бывает так, что из роддома поступил отказ, а потом в поликлинике по месту жительства удается убедить родителей. Конечно, это работа с семьей. Отказываются ведь разным причинам, бывает, от недопонимания.

– Могут ли быть ошибки в скрининге?

Они недопустимы. Все максимально автоматизировано, чтобы эти ошибки исключить. Когда ты ищешь что-то редкое – как иголку в стоге сена – ты не можешь и не должен ошибиться. Важно понимать, что результат скрининга – это не диагноз. Это необходимое медицинское действие, позволяющее семье обезопасить себя от паллиативного статуса ребенка.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал проект по скринингу новорожденных в регионе министру здравоохранения России Михаилу Мурашко на выставке «Россия» на ВДНХ во время доклада. Глава федерального ведомства высоко оценил успехи уральских генетиков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2023, РИА «Новый День»

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