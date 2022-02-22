«Смысл в том, что украинское государство в нынешнем виде не имеет права на существование» Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы

Признание Владимиром Путиным ЛНР и ДНР – решение, давно назревшее, и в том, что оно будет принято, мало кто сомневался. Но это – только начало развития событий, считает политобозреватель и политконсультант Андрей Перла.

«Признание президентом ЛНР и ДНР расцениваю как промежуточное решение. Вчерашняя речь Путина, не та, что на Совбезе, а та, что была поздно вечером, обращение к нации, была построена таким образом, что главным выводом кажется не признание ДНР и ЛНР, в чем уже почти никто не сомневался. Вопрос был только в сроках. Вывод в том, что само украинское государство в нынешнем виде не имеет права на существование.

Нас ожидают долгие трудные времена возрождения Российской империи во всем ее блеске, и я это приветствую.

Безусловно, начнется сумасшедшая антироссийская риторика, долгая холодная война. Нас ждет пересмотр всех экономических связей, запад будет отдаляться от нас, мы от запада. Все, что привыкли получать оттуда, надо производить самим, или получать от восточных партнеров.

Если вы спросите меня, когда начнется война, то я не отвечу. Потому что холодная война потому и называется холодной, что не переходит в стадию «горячей».

Жители ДНР и ЛНР постепенно перестают быть беженцами и становятся гражданами России, которые имеют право свободно перемещаться по всей территории РФ. Присоединение республик становится вопросом скорее техническим, а не политическим, если большинство жителей станут гражданами России – можно говорить только об уточнении юридического статуса территорий».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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