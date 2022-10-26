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Среда, 26 октября 2022, 08:31 мск

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Андрей Перла: теперь работа на армию – дело всей государственной машины

Во вторник, 25 октября, президент Владимир Путин выступил на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск. Глава государства заявил, что необходимо ускорить темпы работы по всем направлениям. Политтехнолог Андрей Перла в своем телеграм-канале прокомментировал это так:

«В чем отличие системы управления страной до 21 октября, до указа о создании координационного совета и после 25-го, после первого заседания этого совета?

До 21 октября СВО была делом нескольких ведомств, в первую очередь министерства обороны и Росгвардии, в определенной степени – администрации президента. Правительство и система управления в целом занимались многими проблемами, среди которых были столь же значительные, как СВО.

Что теперь? Теперь работа на армию, на фронт – это дело не отдельных ведомств, а всей государственной машины.

Слова «все для фронта, все для победы» витают в воздухе.

Можно ли делать из этого вывод, что экономику страны переведут на военные рельсы, покажет время».

Москва, Елена Владимирова

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Метки / Донбасс vs Киев

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