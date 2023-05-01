Жизнь без национализма: что ждет «пролетариев всех стран». Авторская колонка Андрея Коряковцева

Уже более ста лет во многих странах мира 1 мая отмечают Международный день солидарности трудящихся. Вопрос защиты прав наемных работников и сейчас остро стоит и в России, и во Франции, и в США. Какой путь за эти годы прошла идея социального государства и в каком направлении она будут двигаться дальше? Своим мнением с «Новым Днем» поделился Андрей Коряковцев, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и культурологи УрГПУ.

«Говоря о социальном государстве, прежде всего стоит понять: «коммунизм в отдельно взятой стране» – невозможен. Карл Маркс аж в 1844 году мрачно напророчил неизбежный конец всякому «местному коммунизму», а через год вместе с Фридрихом Энгельсом, в «Немецкой идеологии», обосновал всемирный масштаб пролетарской социальной революции как условие, при котором она ведет к качественному изменению социальных связей. Мысль Карла Маркса проще можно объяснить так. Представим себе, что в какой-нибудь «отдельно взятой стране» к власти приходит местный Семин-Комолов-Рудой и провозглашает социализм. С неизбежностью после этого обнаружится такой неожиданный факт: оказывается, местное население питается не лозунгами, а чем-то другим, для чего нужны ресурсы, а их нет или их явно не хватает для обещанного процветания. Пережив несколько месяцев или даже лет искреннего революционного энтузиазма, местное население либо само уберет новую власть, либо равнодушно позволит ее убрать кому-нибудь другому. Чаще всего извне. Или – не менее равнодушно – позволит обуржуазиться правящей бюрократии. Конечно, могут быть исключения, например, Куба или КНДР. Но это исключения, подтверждающие правило: данные режимы крайне несамостоятельны как раз в силу зависимости от внешних ресурсов, и они решают проблемы прежде всего собственного выживания, но не собственного развития.

Хорошо, возьмем не Кубу и не КНДР. Возьмем Китай. Обратим внимание на то, как оный зависит от внешних (российских) ресурсов и с каким трудом он избавляется от привязки своей экономики к американскому рынку. При всей своей мощи. Очень хотелось бы верить в светлое будущее дружественного Китая, но я не хочу основывать свои рассуждения на вере, равно как и оправдывать все сложности (назовем это так) современного (с реформ Д. Сяо-Пина) развития КНР волшебным словечком «социализм» как раз в силу уважения к этому слову.

А вот Владимир Ильич Ленин построение социализма не провозглашал, он был очень осторожен в своем реформировании послереволюционного российского общества. Так что не о нем вовсе речь. Равно как и не об Иосифе Сталине, исходившем совсем из другого опыта и других обстоятельств, что и отличает его от современных «сталинистов».

Итак: социалистическая практика, развернутая в рамках индустриального разделения труда, зависит, прежде всего, от доступности ресурсов. Поэтому общественное развитие, выходящее за рамки капитализма, с необходимостью выходит и за рамки этникосов – этнически однородных и при этом обособленных государств. Независимое, этнически однородное государство в нынешнюю эпоху окончательно становится реакционным. Надо признать: таких фактически и не осталось сейчас, когда ядерное оружие стало единственным условием национального суверенитета. Без обладания этим оружием всякая попытка утвердить национальный суверенитет есть демагогия, а на практике она может стать экономическим, политическим и культурным суицидом этноса, что происходит на Украине с 1991 года. Поэтому национализм нынче представляет собой нечто крайне противоречивое: его сторонники, болтая о своем величии, только и ищут, как утратить самостоятельность своей нации. В итоге одни европейские нации уже утратили ее, другие успешно идут к этому.

Будущее – за государствами, в рамках которых происходит этнический синтез и образуется то, что можно назвать «супернацией» – нацией, возникшей из слияния разных этносов. Речь не о желаемом, не о должном, речь о сущем, о реально идущих процессах этнического синтеза, в результате которых возникли такие современные «супернации», как, например, американцы или китайцы. Таким же после Великой Октябрьской революции становилось сообщество, называемое «советский народ». Это сообщество никуда не делось и существует до сих пор, только под другими названиями (не очень удачными, вроде «Русского мира»). Суть в том, что отдельные этносы (те же русские, к примеру, или татары, удмурты, якуты и т.д.) могут воспроизводить себя, свою культурную идентичность, только в рамках этой «супернации», в пределах ее внутренних, веками устоявшихся, как это принято сейчас говорить, «традиционных», связей. Попытка отделиться от целого будет означать самоуничтожение данного этноса в силу разрушения устоявшейся экономической матрицы – инфраструктуры, торговых и производительных связей и т.п. Это не угроза, не желание, это геополитический факт, подтвержденный в неолиберальную эпоху всеми без исключения «независимыми» государствами на постсоветском пространстве, включая Россию.

В исторической перспективе образование «супернаций» означает долгий процесс национального взаимодействия (в том числе и разных «супернаций»), в результате чего (конечно, отнюдь не автоматически, а в силу прочих причин и отнюдь не мирно) на основе управляемого рынка возникнет единая всемирная социально-ориентированная перераспределительная система, существующая в таких условиях, когда из-за ресурсов конкурировать будет просто некому по причине всеобщей заинтересованности в них и централизованного управления обществом.

Путь в это светлое будущее лежит через отказ от национализма и, следовательно, от этнически однородных государств как рудимента ранне- и среднебуржуазной эпохи. Все это уже мертвые фетиши, поклонению которым человечество заплатило страшную цену. Только тогда возникнут условия для реализации всего того, чему с таким трепетом поклоняются левые, но что выглядит как утопия.

Да, это долгая история, но другого конструктивного пути у человечества нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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