Рекламируйте так, чтобы никто не понял, или Как малому бизнесу и самозанятым жить с новым законом. Авторская колонка Екатерины Норсеевой

С 1 сентября в России вступил в силу измененный закон о рекламе, который предписывает маркировать ее. Даже если это самореклама. Даже если это частный микробизнес. Приведем пример: Марина вышла в отпуск по уходу за ребенком и, как многие мамы в декрете, начала заниматься своим делом. Марина отлично вяжет, поэтому решила продавать носки, шарфы и шапки собственного производства. Она зарегистрировалась как самозанятая и создала группу во «ВКонтакте», где публикует посты со своей продукцией. И с сентября Марина тоже должна маркировать их как рекламные – таковы требования законодательства. Если Марина его нарушит и попадется антимонопольщикам (за соблюдением положений закона о рекламе следит ФАС России), ее могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Именно эта часть нововведений стала одной из самых обсуждаемых. Для микробизнеса, самозанятых, ИП социальные сети – это основной инструмент для продвижения собственной продукции или услуг. «Это звучит, честно говоря, как бред: я создала группу, в которой рассказываю, так или иначе, только о том, что я делаю. И совершенно очевидно, что это будет в какой-то степени реклама. Но зачем еще ее маркировать? Я же сама и рекламодатель, и рекламораспространитель», – возмущается специалист по маникюру Ольга.

Действительно, звучит странно, но маркировать рекламные посты даже в собственной группе или в собственном аккаунте все же надо. Причем это касается не только малого бизнеса. Даже гиганты, которые, например, занимаются производством вагонов или металлопроката, обязаны маркировать рекламу своей продукции в соцсетях. Но, как говорится, есть нюансы. Маркировкой можно пренебречь, если соблюдать некоторые правила.

Первое – это нативность. Если вы прорекламируете товар или услугу так, что никто не поймет, что это реклама, то и у ФАС (скорее всего) не возникнет вопросов. Но в уме всегда нужно держать, что оценивать контент будут люди, поэтому человеческий фактор не отменяем.

Второе – это отсутствие коммерческой конкретики. Если вы максимально нативно рассказываете, какие классные носки у вас получились в результате ежедневного вязания долгими зимними вечерами при свете лучины, а в конце публикуете цену на них, это будет реклама. Подобная конкретика в посте – это почти всегда реклама. Классные носки со скидкой 30% – реклама. Распродажа классных носков начинается 1 января в полночь – реклама. Рассказ о том, как ухаживать за классными шерстяными носками, чтобы они служили максимально долго – не реклама (но если добавите ссылку на онлайн-витрину с ценами на эти носки, то все-таки реклама). Обзор носков разных производителей или одного производителя и разных линеек даже с ценами при условии, что какие-то товары, продукты или услуги не выходят на первый план (слова «лучший», «номер 1», «самый крутой», и т.д.) – не реклама. Но желательно, чтобы такие обзоры были более-менее регулярными, потому что иначе их могут посчитать рекламой.

Третье – это запрещенные соцсети. Пока (но это только пока) из всех разъяснений от профильных органов, которые будут следить за исполнением закона, следует, что за нарушение правил маркировки в «Нельзяграме» или «Цукербуке» никто штрафовать не будет. Но это неточно. В любом случае, стоит быть осторожными и следовать совету «Лучше перебдеть, чем недобдеть», а правоприменительная практика скоро появится. И правила игры станут понятнее.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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