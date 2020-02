Метал-опера, выставка шоколада и салют в честь 23 февраля – Weekend в Екатеринбурге (18+)

В праздничные выходные в Екатеринбурге сварят солдатскую кашу и запустят салют в честь защитников Отечества, покажут метал-оперу и устроят спектакль-путешествие по старинному особняку, исполнят хиты The Prodigy и «освежат» серенады. Куда сходить и что посмотреть – узнаете из обзора «Нового дня».

Эйфелева башня и рояль из шоколада

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» на этой неделе открылась выставка «Искусство шоколада», которая проработает до 26 апреля. Экспозиция целиком и полностью сделана из шоколада: Эйфелева башня, рояль с натуральную величину, корона Российской Империи, животные, предметы обихода и многое другое. Концепция выставки предполагает, что можно будет и смотреть и трогать, а некоторые экспонаты даже попробовать на вкус. В рамках выставки будет работать шоколадная игровая зона, будут проходить мастер-классы, расписание которых есть на сайте музея.

Место проведения: «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46)

Вход: от 200 рублей.

Метал-опера «Эльфийская рукопись»

В «Телеклубе» 21 февраля в 19 часов пройдет необычный концерт. Группа «Эпидемия» представит свою метал-оперу «Эльфийская рукопись». Эта работа – целая мультивселенная, со своей сюжетной линией и яркими героями. Шоу состоит из двух отделений: концептуальная постановка метал-оперы «Эльфийская Рукопись», а также полноценный хит-блок из самых известных песен команды с других пластинок. На сцене – красочные костюмы, масштабные световые и видеоинсталляции, и фирменный звук. Специальными гостями концерта станут именитые рок-вокалисты страны.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16)

Вход: от 1500 рублей.

Концерт «The Prodigy – Rave Forever!»

В ЦК «Урал» в эту пятницу будут вспоминать Кит Флинта – легендарного солиста группы The Prodigy. 4 марта будет ровно год, как Кит Флинт, отправился на небо в свой вечный рэйв, но музыка его группы продолжает жить. 21 февраля в 19:30 в ЦК «Урал» «Другой оркестр» уже в пятый раз сыграет хиты легендарных электронщиков. Будут бессмертные Smack My Bitch Up, Out Of Space, Voodoo People, Omen, No Good и многое другое. После концерта в Екатеринбурге оркестр отправится с этой же программой в Москву и Санкт-Петербург.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: от 700 рублей.

Модный Моцарт и Чайковский – в программе «Серенады forever»

В субботу в 15 часов в филармонии пройдет концерт для всей семьи – «Серенады forever». На сей раз познавать устройство оркестра зрители будут через «легкие» жанры – серенады и дивертисменты. Они были настоящей поп-музыкой времен Моцарта, – говорят в филармонии. Композиторы писали такие сочинения на заказ для придворных балов и ночных концертов, которые устраивались для развлечений. Популярная в XVIII столетии, серенада вернулась в Европу сто лет спустя, а дивертисмент связал свою постклассическую жизнь с танцевальной музыкой. В программе – все возможные варианты серенад и дивертисментов – серьезные и шуточные, старинные и современные, оркестровые и с участием солистов. Прозвучат произведения Моцарта, Бернстайна, Чайковского, Миллера и других композиторов.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Вход: от 500 рублей.

Театральный марафон «От трамвая до вайфая»

Театральная платформа «В центре» 22 февраля приглашает на театральный марафон, который будет посвящен презентации нового сборника современной драматургии «Настоящее время». С 15:00 до 21:00 актеры екатеринбургских театров будут читать четыре пьесы из этой книги, включая монолог уральского драматурга Алексея Синяева «Взломанный», который в 2019 году стал одним из победителей конкурса «Кульминация» и был назван лучшей пьесой года. Между читками пройдет обсуждение пьес с уральскими авторами и розыгрыш одного сборника с автографами драматургов среди зрителей. Программу читок можно посмотреть на сайте Ельцин-центра.

Место проведения: Ельцин-центр, театральная платформа (аудитория 510)

Вход: свободный, требуется предварительная регистрация.

Парфенов презентует свой фильм «Русские грузины»

А вечером в кино-конференц зале Ельцин-центра пройдет показ фильма «Русские грузины», который презентует автор – Леонид Парфенов. «Русские грузины» – двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне.

Место проведения: кино-конференц зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Вход: от 1200 рублей.

30 лет и 3 года – группе «Калинов мост»

В ЦК «Урал» в субботу в 19 часов выступит группа «Калинов мост», которая привезла в Екатеринбург программу «30 лет и 3 года». Это будет концерт для истинных поклонников. Прозвучат лучшие песни за все время существования группы. «Концерт для тех, кто во мраке и суете окружающего мира старается сбросить путы наваждений и найти себя, среди коварства и лжи обрести верных друзей и соратников», – говорят музыканты. Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)

Вход: 900-1900 рублей.

Спектакль-путешествие «Перемещение»

В «Доме Маклецкого» молодые актеры Открытого студийного театра покажут спектакль «Перемещение» – 22 февраля в 18:00 и в 19:30. По сути это путешествие по пространству старого особняка на Тургенева. Зрителям покажут этюды в движении по мотивам произведений Карлоса Кастанеды, Константина Костенко, Питера Шеффера, фильма Андрея Тарковского, а также покажут эскиз на основе документальных историй об абьюзе. Актеры вместе со зрителями будут перемещаться от точки к точке, вписывая сюжеты в меняющееся пространство. Там, где закончится одна история, начнется следующая.

Место проведения: «Дом Маклецкого» (ул. Тургенева, 15) Вход: свободный (по регистрации).

Концерт композитора-неоклассика и пианиста Федора Бирючева

В Доме музыки 22 февраля в 19:00 выступит Федор Бирючев. Он является одним из самых ярких представителей сцены новой музыки и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры. Его называют молодым Филипом Глассом и русским Людовико Эйнауди, однако у Федора свой неповторимый творческий почерк, невероятно образный и кинематографичный. Федор выступит в Екатеринбурге впервые, но Урал тесно связан с судьбой композитора: в его родословной есть уральские корни, его дедушка В.С. Зайков, скульптор и Заслуженный художник РСФСР является создателем символа края – памятника «Сказ об Урале».

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Вход: от 800 рублей.

День защитника Отечества и салют

В праздничный день, 23 февраля, основной площадкой для торжеств станет ЦПКиО. Здесь по традиции развернется полевая кухня, пройдут показательные выступления силовых структур, желающие смогут принять участие в военно-патриотической игре «Зарница». На сцене выступят разные коллективы города.

А вечером в центре Екатеринбурга запустят традиционный салют, посвященный Дню защитника Отечества. В 21:00 шесть противотанковых 76-мм пушек ЗИС-3 выпустят 30 залпов. Все шесть пушек применялись в ходе сражений в Великой Отечественной войне, у каждой – уникальная боевая история.

Место проведения: ЦПКиО, центр города.

Репетиция салюта

Екатеринбург, Ольга Тарасова

