Первоянварская «Курара», елка для взрослых, много джаза, диско и классики – как провести каникулы в Екатеринбурге (18+)

Где в Екатеринбурге сходить на елочку для взрослых? Кто первым выйдет на сцену 1 января? Где будет много диско, джаза и классики? Где покажут самые громкие театральные постановки со всего мира? «Новый День» составил для вас обзор площадок, которые будут работать все новогодние каникулы и не дадут заскучать жителям и гостям Екатеринбурга.

«Курара» – как всегда первая в новом году

1 и 2 января 2021 года, несмотря на пандемию и действующие ограничения (отсутствие танцпола, заполняемость «сидячего» зала на 50%), «Курара» даст свои традиционные концерты. Уже 10 лет музыканты выходят на сцену первыми в новом году и не изменяют себе. На этот раз выступать группа будет в клубе «Фабрика».

«Густой грув, стена звука и исключительная уральская ирония. Тесный круг друзей, любимые хиты и неповторимая атмосфера. Такое возможно только 1 января. Начни год правильно!» – приглашают организаторы.

Кстати, музыканты «Курары» сообщили, что с концерта будет вестись онлайн-трансляция. Сделали это потому, что большинство выступлений «Курары» в других городах России отменились до весны в связи с коронавирусом.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1000 рублей.

Посвящение Kenny G – в первый день Нового года

Клуб EverJazz тоже начнет работать 1 января. В программе The Classic Christmas Songs резиденты джаз-клуба исполнят произведения саксофониста Kenny G, чьи диски по всему миру расходятся огромными тиражами. Kenny G – один из самых популярных композиторов и исполнителей в жанре smooth-jazz. Жанр возник в 1970-1980-е в Америке на стыке джаза, поп- и world-music, и представляет собой романтическую и воздушную музыку, которая отлично подойдет для завершения тяжелого, полного ограничений года.

В последующие дни каникул концерты в клубе будут устраивать каждый вечер. Прозвучат рождественские песни эпохи свинга, традиционный джаз Нового Орлеана, хиты Фрэнка Синатры и многое другое. Полная программа на все январские праздники есть на сайте клуба.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: от 400 рублей, в зависимости от выбранной даты и концерта.

Хиты «Аббы» исполнит «Другой оркестр»

Известный в Екатеринбурге своими музыкальными экспериментами «Другой оркестр» предлагает встречать Новый год под хиты группы ABBA. 2 и 8 января в ЦК «Урал» пройдут два концерта, посвященные творчеству одной из самых знаменитых поп-групп.

«Мелодии знаменитого шведского квартета поет весь мир, их музыка воистину интернациональна и не имеет возрастных ограничений. Она не менее изобретательна и богата, чем творения The Beatles или Pink Floyd», – считают музыканты «Другого оркестра».

На концертах прозвучат такие хиты, как Dancing Queen, One Of Us, The Winner Takes It All, Money Money Money, Head Over Heels, Gimme! Gimme! Gimme! и другие.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 700 рублей. Места за столиками – от 1 350 рублей.

Хор, балет и оркестр – на Рождественских концертах в «Урал Опера Балет»

Со 2 января в оперном театре можно сходить на Рождественский концерт, который повторят несколько раз за каникулы. В этих спектаклях заняты все силы театра – опера, балет, симфонический оркестр, хор и детский хор. К Новому году приготовлена новая программа: как сообщают постановщики, действие будет разыграно в «английском стиле двадцатых-тридцатых годов ХХ века». Музыкальная география концертов много шире: Францию представляют Оффенбах и Массне, Америку – Гершвин и Бернстайн. Особое внимание – итальянской и русской опере: будут исполнены арии Доницетти, Верди, Масканьи, прозвучат отрывки «Пиковой дамы» Чайковского и редко исполняемой «Майской ночи» Римского-Корсакова. Из числа оперных редкостей – tanzlied, «танцевальная песня» Пьеро из оперы Эриха Корнгольда «Мертвый город» и фрагменты «Мавры» Игоря Стравинского. Солисты «Урал Балета» выступят в номерах из «Золушки», «Тщетной предосторожности» и, разумеется, «Щелкунчика».

Место проведения: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46а).

Вход: 400-3000 рублей.

Много диско – в Театре эстрады

В Театре эстрады со 2 января в течение всех каникул будут ежедневно до 6 числа устраивать «Ретро Party». Это путешествие в атмосферу праздника и новогоднего диско. Солисты исполнят песни, звучавшие со всех советских кассетных магнитофонов, которые сегодня обрели вторую популярность. Прозвучат хиты таких звезд, как ABBA, Modern Talking, Игорь Корнелюк, Михаил Муромов, Игорь Саруханов, ВИА «Веселые ребята», Фристайл, София Ротару и других.

Место проведения: Театр эстрады (ул. 8 Марта, 8).

Вход: от 1400 рублей.

«Звездные песни» – в Музкомедии

В Театре музыкальной комедии 3 января в 19 часов пройдет концерт «Звездные песни» от проекта Non Solo. Программа составлена таким образом, что гости смогут узнать, о чем думают астронавты, когда возвращаются на Землю, и какие песни они поют.

«У нас на Земле самая зеленая трава у родительского порога, ласковый рокот морских волн похож на урчание большого кота, садовые яблоки – с кулак величиной, и весенняя степь в цветах – нельзя насмотреться...» – говорят артисты.

Звездные песни исполнят солисты музкомедии, которые знакомы зрителям по проекту Non Solo.

Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47).

Вход: от 1200 рублей (концерт за столиками).

Театральные шедевры на киноэкране, новогодние экскурсии и игры – в Ельцин-центре

В Ельцин-центре в Новый год не будет традиционных грандиозных шоу. Но и музей, и другие площадки подготовили не менее интересную программу, состоящую из тематических выставок, различных кинофестивалей, показов громких театральных постановок на большом экране.

Так, в первые дни 2021 года, со 2 по 5 января, можно будет посмотреть аниме «Ведьмина служба доставки» Миядзаки или «Фестиваль Рифкина» Вуда Аллена (по 10 января). В музее Ельцина будет идти интерактивная игра «Флагман: новогодняя кругосветка», в ходе которой можно будет узнать о новогодних традициях разных стран мира. Театралам понравится богатый выбор постановок, которые в каникулы можно будет увидеть на большом экране: здесь и «Король Лир» с Йеном МакКелленом в главной роли, и «Двенадцатая ночь» Шекспировского театра «Глобус», и «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, и «Гамлет» Льва Додина, и многое другое. Кроме того, в Ельцин-центре будут идти новогодние экскурсии и детские программы и спектакли. Рядом с ЕЦ работает ледовый городок, есть горки для детей и взрослых.

Есть в афише и несколько онлайн-мероприятий: викторины, игры.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: цена зависит от конкретного мероприятия.

«Пилот» отметит День рождения в Екатеринбурге

4 января в екатеринбургском клубе «Свобода» группа «Пилот» эксклюзивным концертом отметит свой День рождения и Новый год – два в одном. Именинники сыграют камерный концерт, организовав максимально комфортные условия для самых преданных и близких слушателей. «Но не ждите тихих акустических посиделок! Музыканты под руководством Ильи Кнабенгофа готовят зажигательный сет-лист для укрепления иммунитета и повышения общего тонуса организма», – обещают организаторы концерта.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: от 1500 рублей.

Новогодние шлягеры, хиты из опер – в филармонии

Свердловская филармония впервые в 2021 году откроет свои двери 4 января. Гости смогут услышать программу «Новогодние шлягеры». В исполнении квартета «Феникс» прозвучит музыка рождественской Европы и новогодней России: Гуно, Россини, Дворжак, Зацепин, Колмановский, Крылатов. Эта же программа будет и 5 января.

А 6-го и 7-го гостей ждет концерт Jazz & Opera & Hit: проект, представляющий все грани возможностей человеческого голоса и разные музыкальные стили – джаз, мюзикл, эстрада, опера. Филармонический оркестр и солисты устроят настоящее вокальное шоу.

8 января в филармонии – «Праздник с Духовым оркестром», 9 января – «Венское рождество с Большим оркестром».

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 750 рублей.

Альтернативная елка – в ЦСД

В Центре современной драматургии, знакомом екатеринбуржцам самыми современными постановками и экспериментами, в этом году будут «альтернативно» поздравлять с Новым годом и Рождеством взрослых. 7 и 8 января здесь пройдет «Альтернативная елка».

«Взрослые тоже хотят праздника, поздравления от Деда Мороза и подарков, правда же? Альтернативная ёлка – это ламповый квартирник для выросших детей. Любимые песни в живом исполнении, шампанское и загадывание желания, которое непременно исполнится (мы проверяли!)», – обещают в театре.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит Ф).

Вход: 1000 рублей.

Рождество – под звуки фортепьяно

7 января в 20 часов в клубе «Фабрика» начнется Рождественский фортепьянный вечер.

Вы услышите известные мелодии из «Щелкунчика» и «Спящей красавицы» Чайковского, «Рождественской ёлки» Листа, а также из кинофильмов «Один дома», «Полярный экспресс» и многих других. Весь вечер за инструментом солист филармонии, лауреат международных конкурсов Владислав Чепинога.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 200 рублей, депозит за стол – от 500 рублей.

Рождество с танцующими Дедами Морозами

Еще один вариант встретить Рождество под музыку – отправиться 7 января в ЦК «Урал». Там в 18 часов начнется концерт известного танцующего оркестра UralBand. Выступление будет также посвящено 55-летию художественного руководителя коллектива Александра Павлова. Вся программа собрана из кавер-версий золотой коллекции мировых музыкальных хитов. Зрители по достоинству оценят исполнение песен таких звезд как BoneyM, Майкл Джексон, Бруно Марс, Эд Ширан и многих других. На этом рождественском концерте вы услышите потрясающую подборку песен из репертуара Фрэнка Синатры.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 600 рублей – на стулья, 800-1000 рублей – за столики.

«Красная скрипка» подготовила специальную программу

8 января в 20 часов в клубе «Фабрика» выступит группа «Красная скрипка». Музыканты составили специальную программу, которая перенесет зрителей в мир рождественских сказок, приключений и фантазий. Авторские аранжировки любимых песен, наполненные грувом гитар, громкими битами ударных и пламенным звучанием электро-скрипки в руках лидера группы Александра Рассказова – это все «Красная скрипка». В вечер после Рождества компанию музыкантам на сцене составят оперные вокалисты Марина Сетрес и Алексей Петров, lDOL Dance Show, ходулистка Милослава Ермолина и другие артисты.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 800 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

