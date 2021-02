Хиты Pink Floyd, хоррор на якутском языке и выставка стрит-арта (Weekend 18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно послушать хиты Pink Floyd или музыку Франции, акустический блюз или новоорлеанский джаз, посмотреть необычный фильм на якутском языке или сходить на выставку уличных художников в замкнутом пространстве. Эти и другие события афиши – в обзоре «Нового Дня».

Хиты Pink Floyd от Denis Galushko Band

Сегодня, 5 февраля, в 19:30 в ЦК «Урал» прозвучат хиты Pink Floyd. В свое время поистине экспериментаторская музыка этой легендарной группы легла в основу многих современных течений. И до сих пор ремейки их песен сэмплируют модные рэперы, их песни перепевают мультиплатиновые рокеры Radiohead и Korn, пионеры гранжа Pearl Jam и метал-бэнд Voivod. Более 50 лет прошло с момента выхода дебютного альбома группы The Piper at the Gates of Dawn, а интерес к ним не угасает. В ЦК «Урал» хиты легендарной британской группы прозвучат в исполнении Denis Galushko Band.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 600 рублей.

Якутский хоррор «Черный снег Хара хаар»

В Ельцин-центре в субботу, 6 февраля, в 19 часов состоится премьерный показ фильма, получившего гран-при фестиваля «Окно в Европу», «Черный снег Хара Хаар» и встреча с режиссером Степаном Бурнашевым и оператором Семеном Аманатовым. Показ будет идти на якутском языке с субтитрами. Главный герой хоррора Гоша – дальнобойщик, который возит продукты и паленую водку в отдаленные северные участки Республики Саха (Якутия). После очередного рейса он обменивает водку на мясо и рыбу и решается ехать обратно в город один. У него ломается машина и во время ремонта падает на его руку. Он застревает в бескрайних просторах севера. Холод делает свое дело, и он, спасаясь от неминуемой гибели, сначала ломает руку, а потом разгрызает свою плоть, чтобы остаться в живых.

Место проведения: кино-конференц-зал Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

«Музыка волшебной Франции» в филармонии

6 февраля в 19 часов в филармонии пройдет концерт «Музыка волшебной Франции». Прозвучат вокальные и инструментальные сочинения Бизе, Дебюсси, Равеля, Форе – признанных мастеров французской школы.

«Произведения, сотканные из мимолетных, едва уловимых ощущений, поддержат беззаботное настроение субботнего вечера, когда так хочется легкости», – обещают в филармонии.

Исполнители: пианист Владислав Чепинога, скрипач Дмитрий Пейсель и солистка Екатерина Берегова. В программе: «Пробуждение» и «Мотылек и фиалка» Форе, «Дороги любви» Пуленка, «Утро» Бизе, «Мандолина» Дебюсси и многое другое.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 380 рублей.

Новоорлеанский джаз от Kickin' Jass Orchestra

6 февраля в 18:00 в Доме музыки пройдет концерт Kickin' Jass Orchestra. Зрителей концерта ждут лучшие образцы новоорлеанского джаза и отличный музыкальный вечер в духе начала ХХ века. Корневой джаз – стиль ранней джазовой музыки, возникшей в Новом Орлеане в 20-х – 30-х годах прошлого века. Город дал жизнь новому музыкальному стилю, вобравшему в себя фольклор, рэгтайм, спиричуэлз, рабочие песни, блюз, представления менестрелей и духовых оркестров.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Благотворительный лыжный забег в ЦПКиО

В ЦПКиО им. Маяковского в воскресенье, 7 февраля, пройдет благотворительный лыжный забег с чемпионом Иваном Алыповым. Поучаствовать в гонке могут все желающие, в том числе и дети. Все средства, собранные на забеге, отправятся в фонд «Дети России». Участники же получат стартовую майку, жетон финишера и вкусные подарки. Весь день в месте проведения гонки будет идти развлекательная программа.

Дистанций четыре: 2 км (детская, взнос 500 рублей), 2-10 км (500 рублей), до 20 км (1000 рублей), свыше 20 км (1000 рублей). Старт и финиш – от «Школы чемпионов» (лыжная база у Динопарка).

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: 500-1000 рублей, регистрация здесь или в день проведения забега с 09:00 до 15:00.

Лаборатория перформанса «Самочувствие»

В Ельцин-центре в воскресенье, 7 февраля, в 15 часов пройдет лаборатория перформанса «Самочувствие». Это проект художницы Светланы Спириной, принять участие в котором могут все, независимо от опыта, возраста или физической подготовки. Занятия будут проходить каждое воскресенье февраля. Участники смогут изучать и проживать свои чувства посредством медиа, текста, звука, работы с телом и изображением. Будут медитации, перформативные практики и практики йоги, импровизации, совместное чтение и разбор текстов, обсуждение личного опыта участников. Гостей научат замедляться в постоянно ускоряющемся мире. Посещать занятия можно как разово, так и на постоянной основе.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, аудитория 4).

Вход: свободный, нужна регистрация на сайте.

Спиритический сеанс в Водонапорной башне

7 февраля в 15 часов в Водонапорной башне начнется ролевая игра «Спиритический сеанс» – это классический детектив с элементами мистики. Участники проведут час за одним столом и перенесутся в Лондон конца девятнадцатого века. Гости примерят на себя роли детективов из Скотланд-Ярда, которые обратились к медиуму в надежде, что он поможет распутать сложное дело. Участникам предстоит вызвать дух покойного лорда, защитить родственника от клеветы и найти убийцу.

Место проведения: Водонапорная башня на Плотинке.

Вход: 500 рублей, регистрация.

Акустический блюз с самого юга

7 февраля в 19 часов в клубе EverJazz выступит группа «Шаб». Это группа, звучание которой охватывает множество жанров: от блюза и до джаз-рока. Группа была создана фронтменом группы Blues Bastards Николаем Шабуневичем. Николай не только отличный музыкант, но и знаток музыки с широким кругозором, шоумен и ведущий на радио Rock Arsenal. В этот вечер группа отдаст должное блюзу с самого юга. Густая атмосфера Мемфиса и влажный воздух Миссисипи пропитывают композиции, исполняемые музыкантами.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Выставка уличных художников «Посторонним В!»

С сегодняшнего дня и до 10 мая в Ural Vision Gallery будет работать коллективная выставка «Посторонним В!». Экспозиция объединяет работы российских художников уличной волны. Жители Екатеринбурга давно привычны к стрит-арту в городском ландшафте благодаря фестивалям уличного искусства. Тогда как проект «Посторонним В!» позволяет познакомиться с активными участниками уличной арт-сцены в камерном формате – пространстве галереи. Главная задача выставки показать многообразие творческих методов и подходы к искусству вне улицы художников, для которых стрит-арт является естественной средой. Участниками проекта стали: Владимир Абих, Code_501, Миша Гудвин, Илья Henok, Ovs9n, Слава ПТРК, Дима Retro, Иван Симонов, Миша Vert, Zoom, Ztwins. В своих студийных работах авторы остаются узнаваемыми, не изменяя выбранному художественному языку.

Место проведения: Ural Vision Gallery (ул. Шейнкмана, 10).

Вход: 200 рублей, льготные билеты – от бесплатных до 100 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

