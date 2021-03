Концерт среди картин, турецкий джаз-вокал и море музыки – в женский Weekend (18+)

В предстоящие длинные выходные на всех площадках Екатеринбурга будут идти спектакли и концерты в честь Международного женского дня. Можно будет послушать музыку за столиком или сходить на концерт в пространстве выставки, отправиться на «Дидюлю» или отдать предпочтение вокалу турецкой исполнительницы Сибель Кёсе, сходить в кино или покататься на коньках. Самые интересные события афиши выходного дня – в обзоре «Нового Дня».

Концерт за столиками – Dolce Vita

Начать отмечать 8 Марта можно будет уже сегодня, пятничным вечером, отправившись в Дом музыки, где в 19 часов начнется концерт за столиками от солисток Dolce Vita. Ансамбль представит новую программу «Лучшие друзья девушек»: прозвучат мелодии из кино, ретро-хиты, популярная эстрадная музыка – все о весне, о женщине и о любви. Зажигательные танцевальные ритмы поднимут настроение всем без исключения.

Место проведения: «Дом музыки» (ул. Свердлова, 30).

Вход: 1000 рублей.

Сборник лучших итальянских короткометражек Italian Best Shorts

Все выходные, с 5 по 8 марта, в Ельцин-центре будут показывать сборник лучших итальянских короткометражных фильмов, которые приняли участие во множестве смотров, включая Венецианский кинофестиваль и «Золотой глобус». В течение полутора часов зрители увидят трогательные, забавные и важные картины, рассказывающие об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, маленького борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего света, грузинского разносчика пиццы и многих других.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Выставка-ярмарка издательства МИФ

6 и 7 марта в музее истории Екатеринбурга пройдет выставка-продажа издательства МИФ, где будет представлено более трехсот наименований книг по цене от 200 до 900 руб. Можно выбрать в качестве подарка на 8 Марта интересные издания по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги. Книги распродажи – это практические новые экземпляры с ценниками или наклейками книжных магазинов. Среди них можно найти редкие экземпляры, которых давно нигде нет.

Место проведения: музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: свободный, после выставки можно бесплатно посетить музей.

Музыка на катке и 8 Марта в парке

В ЦПКиО в эти длинные выходные будет ежедневно звучать музыка, правда, выступать музыканты будут в рубке на катке. В субботу, 6 марта, в 19 часов выступят афробарабанщики Shekere. Глубокие вибрации басовых барабанов Дун-Дун, звонкие соло Джембе, нежные звуки африканской арфы Камале Нгони, и все это в сочетании с мощным джазовым вокалом. 7 марта в 19 часов там же – Snowblind Vision. Музыканты приглашают публику в космический круиз по Солнечной системе в комфорте и спокойствии.

8 марта с 14 до 17 часов у фонтана пройдет праздничная программа в честь весны и Международного женского дня. Будут конкурсы и подарки. В 18:00 на катке – мастер-класс по фигурному катанию от мисс Екатеринбург – 2020 Златы Помурзиной, а в 19 часов – концерт группы «Там тепло».

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: в парк – свободный, на каток – по билетам.

Турецкая джаз-вокалистка Sibel Köse

6 марта в 19 часов в клубе EverJazz выступит Sibel Köse, чью манеру исполнения сравнивают с Эллой Фицджеральд. Она выступала с Рики Фордом, Слайдом Хэмптоном и Жан-Лу Лоньоном. Сибель Кёсе – участница мировых джазовых фестивалей во Франции, в Польше и в Турции. А Париж какое-то время даже был ее родным домом. Голос Сибель можно услышать в альбоме Focan Tunes Sung By Vocalists Ондера Фоджана, Velvele Огуза Бююкбербера и других.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 1000-1200 рублей.

Концерт группы Pompeya и новый альбом

6 и 7 марта в «Самоцвете» группа Pompeya презентует новый альбом Bingo, а также исполнит все хиты. Своим идейным вдохновением участники группы позиционируют музыку диско и фанк 70-х, инди и поп-музыку 80-х и 90-х. Ощутимую известность в России группа получила после выхода клипа на песню Cheenese и дебютной пластинки Tropical, в которую вошла самая знаковая, на данный момент, песня – «90». В этот период Pompeya начинает гастрольную деятельность и закрепляет за собой статус независимой группы с растущей и преданной аудиторией.

Место проведения: «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а).

Вход: от 1000 рублей.

Концерт солиста филармонии – в пространстве художественной выставки

7 марта в 16 часов в Синара-центре выступит солист Свердловской филармонии Алексей Петров, который подготовил к Международному женскому дню специальную программу. Прозвучат самые известные и нежные песни о любви: произведения из репертуара Муслима Магомаева, Дмитрия Хворостовского, Марио Ланца, Георга Отса, Валерия Ободзинского, Алессандро Сафино. Концерт состоится в пространстве выставки «Александр Бурак: внутренний компас». Тема любви будет пронизывать не только музыку, но и творчество художника, который когда-то полюбил Урал, прошел его вдоль и поперек с походами и экспедициями.

Место проведения: Синара-центр (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 800 рублей (в цену входит концерт и место за столиком, можно дополнительно оплатить ужин).

Спектакль с московскими актерами «Папа»

7 марта во Дворце молодежи в 19 часов покажут спектакль московских гастролеров «Папа». Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Актеры Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?!

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: 4000-5500 рублей.

«Дидюля» даст концерт для женщин

В преддверии Международного женского дня, 7 марта в 19 часов, специальный концерт даст гитарист и мультиинструменталист «Дидюля». В Екатеринбурге он выступит с камерным оркестром. Музыканты исполнят фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании, и конечно, всеми любимые композиции.

«Красивая музыкальная легенда, понятная зрителям любых возрастов, позволит забыть обо всех заботах в эти прекрасные мартовские выходные, подарит приятные воспоминания и вдохновение на месяцы вперед», – говорят организаторы.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: от 1200 рублей.

Комедия шекспировского театра «Глобус» – на большом экране

7 марта в 16:20 в кинотеатре Ельцин-центра покажут постановку «Виндзорские насмешницы». Это по-глобусовски заводной спектакль, который доказывает, что не только «Двенадцатая ночь» или «Сон в летнюю ночь» могут заставить и вдоволь посмеяться, и задуматься, и выйти из кинотеатра обновленным и радостным, как после бокала холодного шампанского.

Фальстаф, переживший все перипетии сюжета «Генриха IV», намеревается поправить свое материальное положение, обманув двух почтенных жительниц Виндзора, миссис Пейдж и миссис Форд. Но умные подруги разгадывают его замысел и решают сами проучить мошенника.

На фоне роскошной эры 30-х, под живой джаз-бэнд и заводные танцы разворачивается не только комедия положений, но и история, весьма созвучная современности, – история дружбы двух умных и сильных женщин, с сожалением осознающих, что они живут в окружении «20 похотливых черепах на одного целомудренного человека». Пару подруг с азартом отыгрывают Сара Финиган и Бриони Ханна (номинантка премии Лоуренса Оливье).

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 500 рублей.

Фортепианный вечер по творчеству Adele

В Международный женский день в 19 часов в клубе «Фабрика» пианист Владислав Чепинога исполнит специальную концертную программу по творчеству британской певицы Adele. Адель – яркая и неординарная исполнительница, известная глубоким вокалом и композициями, которые находят отклик у людей самых разных возрастов и музыкальных предпочтений. Прозвучат самые известные ее песни в авторской интерпретации: Hello, Someone Like You, Rolling In The Deep, Hometown Glory и другие.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный Рынок, 6).

Вход: от 250 рублей.

Лекция на тему роли женщины

8 марта в 17 часов в лектории Ельцин-центре психолог Зара Арутюнян предлагает поговорить на тему «Чего (не) хотят женщины». Как с возрастом меняются социальные роли женщины? С какими общественными установками до сих пор вынуждены мириться девочки? От каких стереотипов страдают девушки? С какой несправедливостью борются женщины? Разговор пойдет от общих принципов, которые задает современный фем-дискурс, к частным ситуациям, которые знакомы каждой.

«Рассмотрим вопросы телесности, власти, смещение границ личного и публичного, изменения института семьи, меняющиеся формы солидарности и другие остро стоящие проблемы, с которыми сталкиваются женщины на протяжении всей своей жизни», – рассказывают в Ельцин-центре.

Место проведения: зал Freedom (Ельцин-центр, ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Цикл лекций про женщин в политике ХХ века – к 8 Марта

Также в Ельцин-центре 8 марта в музее проведут цикл специальных экскурсий «Женщины в политике». События программы посвящены женщинам, чьи судьбы неразрывно связаны с политической историей ХХ века.

В 13 часов посетителям расскажут о жизни Раисы Горбачевой, в 12 – о Геле Маркизовой (история девочки с плаката), в 15 часов – о Галине Старовойтовой, в 16 часов – о Наталье Эстемировой, в 17 часов – о Елизавете Второй. Экскурсия сопровождается синхронным переводом на русский жестовый язык.

Место проведения: музей Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: по билету в музей.

Концерт классической музыки в честь 8 Марта

Праздничный уикенд в Ельцин-центре завершится 8 марта в 19 часов концертом классической музыки в атриуме, в котором примут участие музыканты из Москвы и Екатеринбурга. Выступят Фёдор Шагов (туба), Карина Шагова (фортепиано), Полина Карелина и Герман Мархасин (фортепиано), Германн Фидлер (фортепиано).

Прозвучат самые разнообразные произведения известных авторов: «Рассвет» из оперы «Питер Граймс» Бриттена, «В лодке» Дебюсси, «Наша дружба неизменна» Шуберта и многие другие.

Место проведения: Атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

