Концерт Mgzavrebi, встреча с оперной солисткой и немного космоса – Weekend (18+)

В эти выходные Екатеринбург будет готовиться к Дню космонавтики: можно будет узнать о жизни космонавтов на орбите в 80-е годы и посмотреть на новый «космический» арт-объект. Mgzavrebi дадут большой концерт с лучшими хитами после долгого перерыва, а виолончелисты RockCellos вдарят по року и классике. Также в эти выходные можно будет узнать о секретах мастерства оперных солистов или сходить на фестиваль комнатных растений. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Ведущая солистка «Урал Опера Балет» расскажет о секретах профессии

9 апреля в 19 часов в Ельцин-центре состоится очередная встреча в рамках проекта «Кем быть?», который направлен на профориентацию молодежи. Героиней сегодня станет оперная певица Ирина Риндзунер. Она окончила ассистентуру-стажировку в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. С 2003-го выступает за рубежом: Карнеги-холл, Tulsa Opera (штат Оклахома, США), Teatro Comunale di Casalmaggiore (Кремона, Италия), Метрополитен-опера, Нью-Йоркская городская опера. А с 2013 года Ирина является ведущей солисткой театра «Урал Опера Балет». На встрече она расскажет о секретах мастерства и поделится своим богатым опытом.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Мировые рок-хиты на виолончелях от RockCellos

9 апреля в «Телеклубе» выступит группа RockCellos, которая знаменита по всему миру. Виолончелисты исполняют шедевры мирового рока в новых аранжировках, сочетая классику и рок. В программе: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Blur, Michael Jackson, Kiss, Europe, Arctic Monkeys, No Doubt, Maroon 5, The Cranberries, Scorpions, Radiohead, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Deep Purple и другие.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1100 рублей.

Премьера «Женитьбы» в ТЮЗе

9 апреля в 18:30 и 10 апреля в 18 часов в Театре юного зрителя покажут новый спектакль «Женитьба». Жанр пьесы сам Николай Гоголь определил как «совершенно невероятное событие». Сюжет пьесы прост и комичен: два человека, которым, по мнению родных и близких, давно пора создать семьи, никак не могут решиться пойти к венцу. Счастье жениха на свой манер берется устроить его ловкий и энергичный друг. А робкую невесту торопит с выбором супруга опытная и хитроумная сваха. Но за смешными, парадоксальными и нелепыми ситуациями с каждой сценой всё полнее звучит щемящая история об одиночестве, о несбывшихся надеждах, о несостоявшейся любви, о беззащитности человека в мире чужих манипуляций. В новой постановке ТЮЗа заняты весь звездный состав театра.

Место проведения: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48).

Вход: 500-550 рублей.

Spring Jazz Songs – от Платона Газелериди и Ирины Макаровой

9 апреля в 19 часов в галерее «Синара-центра» пройдет концерт за столиками. Слушателям предлагают за бокалом шампанского вспомнить любимые мелодии и насладиться ритмами джазовых стандартов. Концерт пройдет в экспозиции одного из известных уральских художников – Александра Бурака. Платон Газелериди и Ирина Макарова исполнят популярные произведения из репертуара Эллы Фицджеральд, Билли Холидей, Нины Симон, джазовые стандарты.

Место проведения: «Синара-Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 900-1200 рублей.

«Тотальный диктант» в Екатеринбурге

Екатеринбург 10 апреля присоединится к всероссийской акции «Тотальный диктант». Написать его можно будет в 13 часов на 20 площадках очно. Правда, регистрация на них уже закрыта – все места заняты. Но есть вариант проверить свои знания онлайн.

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал российский писатель, автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», реалистического романа «Текст» и мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине» Дмитрий Глуховский.

Место проведения: площадки Екатеринбурга, онлайн.

Вход: свободный.

Цыганский джаз – от команды Даниила Крамера

10 апреля в 18:30 в филармонии пройдет концерт «Звезда мануш». Цыганский джаз, наполненный беспредельной свободой и печалью вечных бродяг, исполнит новая команда Даниила Крамера. На сцене: Дмитрий Купцов – гитарист, Полина Касьянова – яркая и неординарная певица, Игорь Иванушкин – один из ведущих джазовых контрабасистов России.

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: от 1200 рублей.

Фестиваль домашних растений House Plant Fest

Впервые в паблик-маркете Ельцин-центра 10 апреля с 10 до 18 часов пройдет фестиваль домашних растений, на котором можно будет найти единомышленников, обменяться опытом по выращиванию в квартире джунглей, обзавестись новыми растениями и найти новый дом для старых. На маркете гости фестиваля смогут приобрести редкие комнатные растения, флорариумы, плетеные корзины, кашпо и горшки ручной работы. Опытные цветоводы расскажут о типичных ошибках новичков. Владельцы животных узнают, как спасти растения от кошек. Отдельная лекция будет посвящена орхидеям – капризным цветам, выращивать которые не так-то просто. Также посетителям дадут советы по дизайну интерьера.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Как жили космонавты на орбите – расскажут на экскурсии

В преддверии 60-летия со дня первого полета человека в космос в музее Ельцина пройдет экскурсия «Орбитальная станция «Мир»: жизнь в космосе». Она начнется 11 апреля в 14 часов, сбор – в фойе. В 1986 году Советский Союз вывел на орбиту Земли научную станцию «Мир», и она проработала 15 лет, совершив 86 331 оборот вокруг Земли. В 1995 году космонавт Валерий Поляков прожил в космосе больше года – 437 суток. В 1990-е годы многие главные новости об освоении космоса поставляли орбитальные станции: «Мир», а затем Международная космическая.

Как жили космонавты на орбите и как их туда доставляли? Как политика влияла на работу станции? Об этом и многом другом расскажет новая экскурсия из цикла «Полная версия».

Место проведения: встреча – в фойе музея Ельцина.

Вход: свободный.

Открытие арт-объекта «Discovery: открываем космос заново»

Еще одно «космическое» событие пройдет 11 апреля в 12 часов на площадке у ЦК «Урал». Здесь откроют стрит-арт-проект «Discovery: открываем космос заново». Известный екатеринбургский уличный художник Илья Мозги на поверхности 12 секций классического советского забора изобразит историю-мечту о путешествии к звездам. А начинающие художники добавят цвет. Секции забора будут расставлены по кругу. Чтобы заново открыть для себя тему космоса, зрителям нужно попасть внутрь арт-объекта.

После открытия объекта состоится праздничный концерт в честь Дня космонавтики.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: свободный.

Благотворительный показ спектакля «Я еврей»

11 апреля в 15 часов в клубе EverJazz пройдет благотворительный показ документального спектакля «Я еврей. Я на Урале. Сегодня». Это рассказ о том, что думают и чувствуют представители общины в современном мире, об их друзьях и близких. Это краткий ответ на вопрос: кто мы такие, откуда мы и куда идем?

Все вырученные средства пойдут на то, чтобы дети из нуждающихся семей могли попасть в летние выездные лагеря.

Место проведения: клуб EverJazz ( ул. Тургенева, 22).

Вход: минимальный благотворительный взнос – 300 рублей.

Mgzavrebi презентует новую программу «Хронология»

11 апреля в 19 часов Mgzavrebi возвращается в «Телеклуб» с новой программой «Хронология». В нее вошли лучшие песни с 2006 по 2020 год в концертном исполнении. Группа еще ни разу не делала концерты «The Best», а имея за плечами семь альбомов, уже пора бы. Из всех семи альбомов Mgzavrebi выбрали минимум по 2-3 песни, которые в разное время, на разных этапах сыграли для них важную роль. «Хронология» будет последним большим концертом с этими песнями, которым музыканты говорят «спасибо» – осенью группа выпустит новый альбом и будет исполнять уже новые песни.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 2500 рублей.

Спектакль по рассказам Дины Рубиной

11 апреля в 18:30 в «Синара-центре» молодежный театр-студия «Галерка» покажет спектакль «Когда же пойдет снег...». Это две истории по двум произведениям Дины Рубиной: «Когда же пойдет снег?» и «Все тот же сон». В спектакле они сливаются в одно целое. Здесь, как и в жизни, все связано в неразрывный узел: любовь, разочарование, попытки понять себя. Герои Рубиной решают очень простые вопросы: кто я в этом мире и зачем нужна моя жизнь?

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: от 200 рублей.

Новая выставка в Музее ИЗО

В Музее изобразительных искусств с 9 апреля открывается новая постоянная экспозиция – «Отечественное искусство советского периода». На примере более полутора сотен произведений советских художников экспозиция познакомит зрителя с основными художественными и культурными тенденциями эпох. Выставка расскажет современному зрителю об истории изобразительного искусства в СССР. Запрос на образы современности и реакции на революционные преобразования в 1920-е; укрепление реалистических направлений, формирование принципов народности и партийности и, одновременно с этим, появление «тихого искусства» в 1930-1950-е – все это вы увидите в работах экспозиции.

Место проведения: Музей ИЗО (ул. Воеводина, 5).

Вход: от 100 рублей.

