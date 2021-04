Сплит-концерт Radiohead/Muse, танцы под дождем и гонки на снегоходах – Weekend (18+)

В эти выходные на Уктусе официально закроют горнолыжный сезон: будут гонки на квадроциклах и снегоходах. «Другой оркестр» даст двойной концерт по творчеству Radiohead и Muse, а в «Синара-центре» пройдет литературно-музыкальный вечер в честь Осипа Мандельштама. Эти и другие события выходных – в афише «Нового Дня».

«Другой оркестр» зовет на сплит-концерт Radiohead/Muse

16 апреля в 19:30 культурный центр «Урал» приглашает на cплит-концерт «Другого оркестра», которым музыканты запустят целую серию аналогичных выступлений. На них будет звучать музыка не одной, а сразу двух известных групп. Премьерная программа будет поделена на две части: в первом отделении исполнят хиты уроженцев Оксфордшира Radiohead, во втором – британцев из Тинмута Muse. «Другой оркестр» творчеству Radiohead уже посвящал пару концертов, в далеком прошлом. А вот Muse не такой частый гость в партитурах оркестра, их можно было услышать только в программе British Rock Hits. Поэтому на концерте зрителей ждут премьеры.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: 700 рублей – входной, 1000-1500 рублей – место за столиком.

Мужские танцы под дождем

Во Дворце молодежи 16 апреля вечером покажут шоу театра «Искушение» – «Шоу под дождем». Танцевать на сцене будут только мужчины, которые при помощи пластики попытаются изобразить разные чувства, истории любви. Шоу получило название «Под дождем» неслучайно. Финальные номера будут исполняться под потоками воды.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: 1500-4200 рублей.

Вечер «Красота а ля рюс»

17 апреля в 16:00 в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» пройдет вечер «Красота а ля рюс». В 20-30-х годах ХХ века Францию захлестнула волна любви к русскому стилю, к русскому типу красоты. Многие эмигрантки, представительницы высшего общества, вынуждены были зарабатывать на жизнь, становясь «манекенами», то есть моделями. Красотой русских княгинь, баронесс восхищались ведущие кутюрье – Коко Шанель, Пуль Пуаре, Люсьен Лелонг, Жанна Ланвен.

«Прекрасные героини вечера «Красота а ля рюс»: внучка императора Александра II, дочь писателя Александра Куприна, муза писателя Алексея Толстого, первая красавица русской эмиграции, любовь Владимира Маяковского, муза художника Савелия Сорина и грузинского поэта Галактиона Табидзе. Музей приглашает на встречу с удивительными историями о русских красавицах в Париже», – рассказали в музее.

Место проведения: музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41).

Вход: 100-200 рублей.

Зонг-опера по альбому Горшенева – Todd

17 апреля в 20 часов во Дворце молодежи можно увидеть и услышать зонг-оперу Todd. Это театрализованное представление, в музыкальной основе которого последний альбом Михаила Горшенева из двух частей: «Праздник крови», «На краю». Это новое прочтение старинной и жуткой лондонской легенды XVIII века о безумном парикмахере Суинни Тодде, драматическое действо про любовь, ненависть, душевные муки, месть и страдание.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: 1200-5000 рублей.

Закрытие сноуборд-сезона

18 апреля на горе Уктус будут торжественно закрывать горнолыжный сезон. Обещают заезды снегоходов, квадроциклов, мотоциклов и багги. Проведут биатлон на снегоходах и квадроциклах. Для посетителей – выставка спортивной техники. Приглашенным гостем станет победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.

Место проведения: Уктус.

Вход: свободный.

Мировые хиты о любви в Доме музыки

18 апреля в 18:00 в Доме музыки солисты исполнят программу «Per amore. Мировые хиты о любви». Как это обычно бывает, с наступлением весны просыпается не только природа, но и человеческие сердца. В рамках концерта Артема Семенова (тенор) и Елены Галушко (сопрано), при участии Георгия Заитова (баритон), вы услышите мировые хиты европейской и российской классической эстрады, а также фрагменты из мюзиклов.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Лучшие хиты Roxette в Екатеринбурге

18 апреля в 19 часов в ККТ «Космос» пройдет концерт Best of Roxette. Tribute to Marie Fredriksson с симфоническим оркестром. Культовый шведский поп-дуэт в конце 80-х ураганом ворвался в музыкальные хит-парады и навсегда покорил сердца миллионов поклонников. Tribute to Marie Fredriksson – проект, который посвящен наследию этой группы. Слушателям обещают живой звук, мастерскую игру классических и рок-музыкантов, а также потрясающий голос Ksana.

Место проведения: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2).

Вход: 1000-3000 рублей.

Литературно-музыкальный вечер Мандельштама

18 апреля в 17 часов в «Синара-центре» пройдет литературно-музыкальный вечер «А счастье катится, как обруч золотой...» о жизни и творчестве Осипа Мандельштама. В январе 2021 года исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося русского поэта, в честь чего был записан музыкальный альбом «Сохрани мою речь навсегда...», где известные музыканты исполнили песни на стихи Осипа Мандельштама. На литературно-музыкальный вечер приглашаются все, кто любит творчество Мандельштама, поэзию и музыку. В программе вечера пройдет конкурс чтецов среди профессиональных актеров театров Екатеринбурга и любителей. Выступления артистов дополнит музыка. Концерт пройдет за столиками.

Место проведения: «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4).

Вход: 1000 рублей.

Фильм-номинант на «Оскар» – «Отец»

На этой неделе в прокат выходит фильм «Отец», показы которого в Ельцин-центре пройдут на английском языке с субтитрами. Фильм – номинант на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм». В ролях: Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс и другие.

Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако состояние Энтони стремительно ухудшается, чему виной прогрессирующая деменция. Планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для отца идеальную сиделку.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.04.21

