Фестиваль кукол, языки флирта и Noize MC – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно отправиться на фестиваль кукол, сходить на уличный концерт Noize MC, потанцевать в центре города или послушать лекцию про языки флирта. Романтиков ждет музыка любви и маленькая ночная серенада. Эти и другие события – в афише выходного от «Нового Дня».

Пьеса о кризисе среднего возраста «Молись и кайся»

21 мая в 18:30 в Литературном квартале презентуют новую пьесу Анны Богачевой «Молись и кайся», в которой автор попыталась раскрыть секрет противостояния кризису среднего возраста. Пьесу будут читать Иван Марчуков и заслуженный артист Сергей Федоров.

«Детство кончилось. Подкрался кризис среднего возраста. Предстоит откровенный мужской разговор. Детство не вернуть. Это, с одной стороны, ужасно грустно. Зато со всех остальных – ужасно весело. В пьесе всего два героя. Вы их где-то видели. Да, точно, видели. Вот только где?» – говорится в аннотации.

Место проведения: Литературный квартал, Дом-музей Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27).

Вход: 300 рублей.

Древнерусский рэйв от Нейромонаха Феофана

В «Телеклубе» сегодня, 21 мая, выступит Нейромонах Феофан, который представит новую программу «Древнерусский рэйв». Специально для новой программы он подготовил разномастные ремиксы на свои хиты, а визуальная составляющая получит тематическое наполнение для более глубокого погружения в настроение древней «рэйверской» Руси.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1400 рублей.

Лекция про языки флирта

В Водонапорной башне 21 мая в 19 часов исследователь моды и этикета прошлых веков Анна Кузнецова расскажет слушателям о популярных инструментах общения XVIII-XIX веков: j языке веера, языке мушек, картах флирта. Участники в игровой форме смогут разучить несколько элементов общения, которые были популярны задолго до появления сотовых телефонов, мессенджеров и интернета. «Человек – существо социальное и неважно, какой век на дворе, цели общения остаются одинаковыми, меняются только инструменты», – говорит о теме будущей лекции Анна Кузнецова.

Место проведения: Водонапорная башня.

Вход: 200 рублей, запись по электронной почте WaterTowerEkb@yandex.ru или по телефону: +7 992-186264.

Танцы под открытым небом

Погода продолжает радовать уральцев, и сегодня, 21 мая, в 20 часов на стилобате у Ельцин-центра пройдет очередной танцевальный open air, на котором ждут всех любителей – новичков, профессионалов и тех, кто только мечтает научиться танцевать. Будут мастер-классы, импровизации по самым разным направлениям танца.

Место проведения: стилобат Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Два концерта группы Zero People

22 и 23 мая в Центре современной драматургии можно будет услышать группу Zero People, которая отмечает свое 10-летие большим туром и презентацией альбома «The Best: Очевидное». Zero People – уникальное явление на современной российской сцене. Откристаллизовавшись от стадионного формата группы Animal ДжаZ, Александр Красовицкий и Александр Заранкин доказали, что «пиано-рок» с исповедальными текстами может собирать полные тысячные залы. За 10 лет существования Zero People выпустили 5 полноформатных студийных альбомов и стали одним из самых востребованных концертных коллективов страны. В их послужном списке – совместные выступления с Yann Tiersen и Roisin Murphy.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит. Ф)

Вход: от 1300 рублей.

Фестиваль кукол – на Эльмаше

22 мая в 17:00 в парке семейного отдыха «Эльмашевский» состоится IV открытый фестиваль кукол «Парк чудес», посвященный Дню рождения Орджоникидзевского района. В этот день символ фестиваля кот Эльмашик вновь соберет друзей. Зрители увидят разные номера с участием кукол больших и малых форм. Будут ростовые и планшетные куклы, перчаточные и тростевые.

Место проведения: парк отдыха «Эльмашевский».

Вход: свободный.

Лекция Ивана Голунова

22 мая в 19 часов в кино-конференц-зале Ельцин-центра пройдет лекция «Как найти правду в цифровом медиашуме?» от журналиста-расследователя Ивана Голунова. Мощный информационный поток, ускоряющийся и нарастающий, внутри которого находится все человечество, не дает времени подумать, осмыслить и оценить содержание медиасообщений. Верить всем или не верить никому? Может ли классическая журналистика с ее расследовательскими методами дать опору? Не устарели ли журналистские подходы к поиску, проверке и анализу фактов? Что считать фактом? Как отличить качественное расследование от некачественного? Где искать правду и как избежать искажений? Об этом расскажет российский журналист-расследователь Иван Голунов. Для иллюстрации своих тезисов и рекомендаций Иван разберёт несколько кейсов из уральских СМИ недавнего времени.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный, по регистрации.

Спектакль «Взломанный»

Любители театра могут в субботу, 22 мая, в 19:30 сходить в Ельцин-центр на спектакль «Взломанный», который покажет театральная платформа «В центре». Это монолог героя о нелегком выборе в его жизни – погубить людей или погибнуть одному. Вспоминая важные события прошлого, Экст принимает последнее свое решение. В 2019 году пьеса «Взломанный» заняла третье место на конкурсе «Кульминация».

«Мы легко подменяем понятия, виртуальное общение и блоги заменяют нам живой диалог, а лайки и просмотры раздувают эго и собственную значимость, но это не делает настоящую жизнь вокруг легче. Самые главные слова легче сказать в холодный экран, чем друг другу в глаза. Эта история о потере человека, об одиночестве в сети и о воспалённом от самокопания сознании. К чему может прийти человек, слишком долго блуждающий в лабиринтах своего сознания? К исповеди или новой видеозаписи для блога», – говорят создатели о спектакле.

Место проведения: платформа «В центре» (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Музыка любви: джаз 1930-х и 1940-х

22 мая в 22 часа в клубе EverJazz выступят Максим Юдин (вокал) и Трио Кирилла Кирпичёва. Изощренный вкус музыкантов добавит правильную фактуру романтичным композициям классического джаза. My Funny Valentine, I Fall in Love to Easily, The More I See You и другие чувственные баллады 1930-х и 1940-х годов прозвучат в авторском прочтении музыкантов.

Место проведения: EverJazz (ул. Тургенева, 22).

Вход: 300-600 рублей.

Маленькая ночная серенада – в филармонии

Еще один концерт для романтиков пройдет 23 мая в 15 часов в Свердловской филармонии. В одном концерте будут исполнены миниатюры, полные грации, остроумия и упоения жизнью. Виртуозный концерт Вивальди, мимолетная серенада Моцарта, танцевальные шедевры классиков всех времен и квартет Чайковского, растрогавший Льва Толстого до слез. Также в программе – Мусоргский, Вальтер-Кюне, Шостакович, Сиротин. Все это – в исполнении Мясковский-квартета (две скрипки, альт, виолончель) и Марии Поздняковой (арфа).

Место проведения: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).

Вход: 550 рублей.

Noize MC – в «Мега-парке»

В парке у ТЦ «Мега» в воскресенье, 23 мая, с 10:00 до 21:30 пройдет фестиваль городской уличной культуры. Будут современные танцы, DJ-сеты, соревнования в скейт-парке и другие виды городских активностей. Кроме того, обещают дрифт на автомобилях.

Главными звездами фестиваля станут Noize MC, группа «Лауд». Они выступят в парке у ТЦ вечером.

Место проведения: парк у ТЦ «Мега» (ул. Металлургов,87).

Вход: свободный.

Иронично-музыкальный спектакль «Ботинок»

23 мая в клубе «Фабрика» псевдолитературный «Арт-проект+1» покажет спектакль из невыдуманных историй «Ботинок» – в обрамлении живой музыки. Для постановки авторы выбрали счастливые, грустные, смешные события своей жизни и собрали их в пучок слов и музыки.

«Постановка движется от истории к истории, как будто близкий друг рассказывает забавную ситуацию, которая с ним недавно приключилась, а потом ещё и ещё, и ещё. Рассказывает то с юмором, то с иронией, то с сарказмом. И в конце рассказа возникает впечатление: все истории разные, но ведут к одному – к тебе самому», – говорят создатели.

Клуб «Фабрика» выбран неслучайно: зрителей специально пригласили в неформальную обстановку, чтобы они максимально расслабились.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 1000 рублей.

Праздник «Читай, Екатеринбург!»

В воскресенье, 23 мая, в ЦПКиО состоится традиционный городской праздник «Читай, Екатеринбург!». В разных уголках парка будут проходить встречи с детскими писателями, мастер-классы, лекции, концерты музыкальных коллективов. Под открытым воздухом будут декламировать стихи и прозу, а для самых маленьких устроят подвижные игры.

Полная программа праздника есть на сайте.

В ГЦСИ начинают «Агитацию за искусство»

21 мая в ГЦСИ Урал откроется выставка в поддержку современного искусства и художников – «Агитация за искусство». Проект стартовал еще в начале мая в соцсетях, где каждый мог при помощи специальных стикеров, масок, фильтров или других визуальных средств призвать окружающих обратить внимание на эту культурную сферу. Сейчас проект продолжится в виде экспозиции.

В ГЦСИ каждый пришедший сможет стать агитатором: взять плакат, стикер или открытку, созданную современным художником, и выступить с призывом спасти современное искусство. В создании выставки приняли участие известные художники: группировка ЗИП, Сергей Рожин, Please Leave a Review, кооператив «Техно-Поэзия», Александр Белов и многие другие.

Место проведения: ГЦСИ-Урал (ул. Добролюбова, 18а).

Вход: от 100 рублей.

