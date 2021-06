Праздник Пушкина, экскурсия по ВИЗу и джаз в парке – Weekend (18+)

В эти выходные можно послушать джаз под открытым небом в исполнении Мариам Мерабовой, сходить на экскурсию вдоль водоемов ВИЗа или отправиться с детьми на творческий пикник в ЦПКиО. Кроме того, будут концерты Мота, Наума Блика и BrainStorm, а также – день рождения Пушкина. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Джазовая пятница в парке с Мариам Мерабовой

Сегодня, 4 июня, в 20:00 в честь юбилея филармонии в саду Вайнера пройдет джазовый концерт Мариам Мерабовой и Miraif. Исполнительница знакома многим по шоу «Голос».

Джазовое благословение ей дал сам Игорь Бутман. Участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор пригласили ее солировать в мюзикле We Will Rock You. С Димой Биланом и Ани Лорак она участвовала в Евровидении, а те, кому посчастливилось слышать Мариам вживую не могут поверить, что она родом не из Нового Орлеана.

Место проведения: сад Вайнера.Вход: от 500 рублей.

Видеоинсталляция «Последний марш»

С 4 июня в атриуме Ельцин-центра начнутся показы видеоинсталляции «Последний марш» – иммерсивного проекта американского художника, режиссера-документалиста Наума Медового и видеохудожника Никиты Шохова, которые вместе с композитором Олегом Макаровым рассказывают о трагедии миллионов военнопленных, пропавших без вести во время Второй мировой войны. Инсталляцию можно будет видеть с 20 до 22 часов до 4 июля.

Место проведения: атриум Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж).

Вход: свободный.

Мот в «Телеклубе»

4 июня в 20 часов в «Телеклубе» выступит участник проекта Black Star Mafia рэпер Мот.

«Его треки в одночасье становятся хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны. Обладатель всевозможных престижных музыкальных премий, он искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула, и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный ни на кого не похожий звук, который и стал его визитной карточкой», – говорят организаторы концерта.

В Екатеринбурге Мот обещал устроить какой-нибудь сюрприз для своих поклонников.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 1900 рублей.

Наум Блик & Мечи Перо презентуют новый альбом

4 июня в 20 часов в клубе «Фабрика» выступят Наум Блик & Мечи Перо с презентацией альбома «Меч и Блик». Наум Блик не выпускал альбомов уже восемь лет. И после долгого молчания выходит его пятая пластинка, записанная на музыку битмейкера Мечи Перо.

«Осенью 2020 года, вдохновляясь на самоизоляции советскими фильмами 60-х, устав от гнетущих новостей, автор пишет аудиоманифест о своем понимании жизни. Здесь философия буддизма и экзистенциализма переплетаются с наболевшим, а поэзия важнее техничной рифмовки и самолюбования, присущих жанру. Атмосфера гипнотизирующих битов, загадочные монологи и искренность – вот формула этого рэпа для задумчивых», – описывают новый альбом кураторы концерта.

Место проведения: клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6).

Вход: от 300 рублей.

Экскурсия по ВИЗу: от Ольховки до Исети

Музей истории Екатеринбурга приглашает 5 июня в 13 часов на пешую экскурсию по микрорайону, который еще совсем недавно был футуристическим проектом архитектора Деминцева, а теперь выглядит лишь как «один из многих». Из экскурсии мы узнаем, где в Заречном искать памятники культуры федерального значения, как храм, построенный в XIX веке, превратился в конструктивистский кинотеатр, где располагается один из крупнейших в Европе заводских цехов и многое другое. Экскурсию ведет Александр Думчиков, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга.

Место проведения: сбор – плотина на Ольховке.

Вход: 350 рублей.

«Арт-пикник» в ЦПКиО

Еще один вариант провести субботу, 5 июня, на свежем воздухе – сходить с детьми на «Арт-пикник» в ЦПКиО им. Маяковского. Здесь будут забеги для детей, выступление оркестров, уличные баттлы танцоров, спектакли для самых маленьких и многое другое. Для всей семьи проведут квесты и виртуальные игры, можно будет научиться готовить полезные блюда. Все мероприятия будут связаны с творчеством. Полная программа и расписание мероприятий есть здесь.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

BrainStorm с новым шоу «Музыкальные истории»

5 июня в 19 часов во Дворце молодежи группа BrainStorm покажет, расскажет и сыграет свою историю за 30 лет – во время новой программы «Музыкальные истории». Барабанщик Каспарс Рога создал для концерта уникальный продакшн, где звуковой ряд поддержит световая драматургия. В сет-лист концерта войдут Lidmašīnas, My star, Maybe, «Ветер», «Выходные», «Миллионы минут», Colder, Thunder Without Rain, «Ты не один» и многие другие. Феномен BrainStorm – в слиянии трех языковых культур: латышской, русской и английской.

Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).

Вход: от 1500 рублей.

День рождения Пушкина в Литквартале

6 июня в Литературном квартале будут по традиции отмечать День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пройдет вручение литературной премии, открытие выставки «Сказки Пушкина», спектакль «Станционный смотритель».

Самым массовым и зрелищным должно стать театрализованное шествие-перформанс «Пир после чумы» с участием актёров екатеринбургских театров, деятелей культуры. Оно начнется в 15:30. По сюжету Пушкин возвращается из самоизоляции из Болдино и собирает друзей, прощаясь с «Зумом» и онлайном, узнает у деятелей культуры, артистов, что они делали весь этот год, когда мир становился не таким как прежде, чего достигли. Шествие с оркестром пройдет по периметру Литквартала и завершится у памятника Пушкину.

Затем будет дефиле дворянской моды, чтение поэмы «Медный всадник» в сопровождении оркестра, чтение стихов и многое другое.

Место проведения: Литературный квартал.

Вход: свободный (за исключением входа на спектакль «Стационный смотритель» – по билетам в театр).

Инклюзивный спортивный праздник «Марафон в темноте»

6 июня с 12:00 до 15:00 в парке Маяковского пройдет инклюзивный спортивный праздник «Марафон в темноте», который организует фонд «Спорт для Жизни», поддерживающий спорт для незрячих и слепоглухих людей. В рамках инклюзивных стартов пройдут самые разные спортивные активности: бег, дистанции на велосипеде, метание, прыжки, веселые нормы ГТО.

На мастер-классах желающие научатся читать шрифт Брайля, узнают, как пользоваться смартфоном не глядя, попробуют угадать предметы на ощупь и по запаху.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный, по регистрации.

Показы фильмов о легендарных кутюрье

С 4 по 9 июня в Ельцин-центре пройдут показы фильмов про людей, которые делают моду. Так, 4 июня в 19:30 можно увидеть ленту «Маржела: Своими словами» – историю Мартина Маржела, одного из самых влиятельных и революционных модельеров своего времени. Дизайнер, никогда не показывавший лицо на публике, прошел путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и лидера собственного бренда и сформировал узнаваемый радикальный стиль, создав 41 провокационную коллекцию.

5 июня в 19:30 – фильм «Маккуин». Это история художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Абсолютное мировое признание не сделало его счастливым. Наоборот, чем громче ему рукоплескал мир, тем глубже он забирался в дебри собственной души.

И, наконец, 6 июня в 19:30 поклонники увидят фильм «Дрис ван Нотен». Впервые в жизни ван Нотен позволяет режиссеру и оператору вблизи наблюдать не только творческий процесс, но и пускает их в свою личную жизнь. Картина предлагает зрителю, вслед за режиссером, увидеть частную и творческую жизнь мастера, который вот уже более 25 лет остается независимой величиной в современном мире глобализированной моды. Целый год Райнер Хольцемер следовал за ван Нотеном, собрав за это время невероятный объем информации об одном из самых закрытых героев сверкающего мира моды.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

