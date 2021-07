Открытие «Эрмитаж Урала», Венский фестиваль и полеты самолетов – Weekend (18+)

В эти выходные в Екатеринбурге можно послушать концерты и посмотреть балет на Венском фестивале музыкальных фильмов, увидеть современные постановки на фестивале «ФишФабрик» или сходить на десятки филармонических концертов в рамках «Безумных дней». Ценители живописи наконец-то дождались открытия «Эрмитаж Урала», где до октября выставят работы Ван Гога, Гогена, Моне и других импрессионистов. Эти и другие события – в афише выходных от «Нового Дня».

Два концерта и балет – на Венском фестивале

Накануне в Екатеринбурге открылся Венский фестиваль музыкальных фильмов. И уже сегодня можно посмотреть в хорошем качестве на большом экране концерт Дэвида Гарретта – «музыканта, родившегося со смычком в руках». Имя Гарретта занесено в книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое исполнение «Полета шмеля» Римского-Корсакова, а благодаря своей внешности Дэвид успел поработать моделью и даже снялся в фильме «Паганини: скрипач дьявола».

3 июля на фестивале ждут любителей джаза и музыкальных импровизаций на темы классики. Покажут джазово-филармонический концерт, который состоялся в 2013 году в рамках серии концертов Jazz Roots. Вы увидите созвездие уникальных музыкантов – Бобби Макферрина, Чика Кориа, Дэйва Грусина, Теренса Бланшара, Марка О'Коннора, Эрика Оуэнса и других, которые по-своему исполнили знаменитые джазовые стандарты («Осенние листья», «Человек, которого я люблю») и классические хиты (фуга до минор Баха).

4 июля на фестивале – балет «Снежная королева» из Эдинбурга. Красивейшие костюмы и декорации, сюжет, который знаком нам с детства – эта постановка понравится не только взрослым, но и детям.

Все показы начнутся в 20:00.

Место проведения: площадь Кирова (ул. Мира, 19).

Вход: свободный.

Современный театр и музыка – на фестивале «ФишФабрик»

Центр современной драматургии вчера открыл свой четвертый мультижанровый фестиваль «ФишФабрик». Такое название выбрано потому, что театр находится в здании бывшего рыбзавода. В этих стенах до 4 июля зрители смогут увидеть самые смелые и современные постановки от восьми театров из Москвы, Челябинска, Перми, послушать концерты девяти музыкальных групп, а также сходить на мастер-классы.

В афише: спектакли «Человек из Подольска» (театр «Че» из Москвы), «Мои друзья антисемиты» (театр Mini из Челябинска), «Пока все дома» (Пермь) и другие. Полная программа есть на сайте ЦСД.

Место проведения: Центр современной драматургии (ул. Малышева, д.145а, лит. Ф).

Вход:от 500 рублей.

День рождения Саши Гагарина и акустика

В баре «Самоцвет» лидер группы «Сансара» Александр Гагарин сегодня второй день подряд будет давать акустический концерт в честь своего дня рождения, которое отмечал 1 июля. Концерт пройдет в формате квартирника, Саша впервые споет друзьям песни нового альбома группы «Сансара» – «Станция «Отдых», который выйдет уже этой осенью. А потом и все хиты. Естественно, будут танцы.

Место проведения: бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а).

Вход: от 1200 рублей.

Сто концертов на семи площадках за три дня – фестиваль «Безумные дни»

Со 2 по 4 июля Свердловская филармония проводит в Екатеринбурге очередной фестиваль «Безумные дни». За три дня на семи площадках города пройдет сто коротких концертов продолжительностью до часа. Это российская версия фестиваля La Folle Journee. Цель «Безумных дней» – познакомить с классической музыкой как можно больше людей. Трехдневный фестивальный марафон даст возможность слушателям посетить десятки концертов, познакомиться с музыкой разных жанров, эпох и стран, услышать любимые произведения и обязательно открыть для себя что-то новое. Будут симфонические и камерные оркестры, этно-музыка, классика и многое другое. Тема этого года – «Неслучайные встречи».

Место проведения: семь площадок Екатеринбурга.

Вход: от 200 рублей.

Премьера в драме – «Магнит»

2 и 3 июля в театре драмы – предпоказ спектакля «Магнит», премьерой которого откроется следующий театральный сезон в сентябре. Это история в десяти песнях о жизни и творчестве Аркадия Кутилова, мировым литературным сообществом внесенного в число лучших российских поэтов ХХ века. Проект готовил Тарас Михалевский – уникальный художник по свету, который к тому же пишет музыку.

«Наш спектакль – посвящение тому, кто родился Гением. А насколько он СМОГ им стать, насколько мы ему это позволили, – пусть рассудят Читатель и Время, и сегодня присоединившиеся к ним зрители: они – не ошибаются», – говорят в драме.

Место проведения: театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

Вход: 200-900 рублей.

Открытие «Эрмитаж Урала»

3 июля наконец-то начнет работать центр «Эрмитаж Урал», открытие которого переносилось на протяжении нескольких последних лет. Посетителям представят экспозицию «От романтизма к импрессионизму», в которую вошли около 80 произведений, из них – 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Все экспонаты в Екатеринбург доставили из Государственного Эрмитажа. Здесь – картины Гюстава Курбе, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна и других величайших художников. Некоторые полотна ранее никогда не вывозили из Санкт-Петербурга. Например, первый раз стены Эрмитажа покинул «Пейзаж с домом и пахарем», написанный Ван Гогом в 1889 году, а также скульптура Альфреда Д'Орсэ «Наполеон на коне».

Место проведения: «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11).

Вход: полный билет – 300 рублей, льготный – 100 рублей, студенты очной формы могут прийти бесплатно.

Экскурсия по местам паблик-арта

3 июля в 18 часов от Ельцин-центра начнется тур по маршруту фестиваля цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities, который проведет Алексей Шахов. Участников ждет подробный рассказ о художниках и работах фестиваля, выборе локаций и о теме фестиваля.

Маршрут проложен под Макаровским мостом (работа Кирилла Макарова «Доверие»), через Октябрьскую площадь (работа Digital Object Alliance «невыносимая бесконечность быть подключенным к сети»), фонтан у драмы (работа «Пыльца» Анны Таганцевой-Кобзевой), лодочную станцию (работа «Памятник всему» Яна Посадского), набережную «Динамо» (работа Софьи Скидан what is hidden does not need to be hidden).

Место проведения: старт – от цифр 1991 у Ельцин-центра.

Вход: свободный, нужна регистрация.

Дни Италии в Екатеринбурге

3 и 4 июля на площадке перед Ельцин-центром начнется фестиваль «Дни Италии», который проводится в преддверии выставки «Иннопром». С 13 до 22 часов для гостей фестиваля будут организованы музыкальная, танцевальная и театрализованная программа с артистами из Италии на главной сцене, Food Market, Travel Market, уроки итальянского языка, показ фильмов. Маленьких гостей фестиваля ждет анимационная программа и творческие мастерские для всей семьи.

Место проведения: площадка перед Ельцин-центром (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: свободный.

Открытие сезона «Лето на заводе»

В эти выходные в Сысерти открывает свой сезон проект «Лето на заводе». Пройдут экскурсии по старинному заводу, на котором располагается современный кластер, лекции от урбанистов и историков, творческие мастер-классы. Будет работать маркет-зона, где можно будет приобрести крафтовую продукцию уральских брендов. Все выходные – живая музыка.

В частности, будет экскурсия от Ольги Марфицыной «Старый Сысертский завод». Ольга бережно собирала интересные исторические факты, тайны и легенды, связанные с жизнью Завода, чтобы поведать их в интерактивной беседе. «Завод вчера, сегодня, завтра» – обзорная экскурсия от команды, занимающейся восстановлением завода. Они расскажут, что было раньше, что происходит на территории сейчас и о том, что вы сможете увидеть здесь через пару лет.

Место проведения: Сысерть (ул. Быкова, 29/4).

Вход: 50-150 рублей на открытие, внутри все мероприятия бесплатные.

Полеты самолетов – на фестивале авиамодельного спорта

3 июля с 10:00 до 18:00 в парке Маяковского пройдет летний фестиваль авиамодельного спорта. Полеты состоятся на двух площадках. На кордодроме – первенство России по авиамодельному спорту в классе кордовых авиамоделей. Участники поднимут в небо копии реальных самолетов, выполненные с высочайшей точностью вплоть до каждой заклепки и буквы на панели приборов. А в фан-зоне в небо поднимутся авиамодели, которые способны удивлять своими техническими возможностями – скоростью, умением выполнять виражи и так далее.

Место проведения: ЦПКиО.

Вход: свободный.

20-летие фильма «Амели»

В эти выходные в некоторых кинотеатрах можно будет вновь увидеть на больших экранах легендарный фильм «Амели». Прокатчики запускают ленту в связи с 20-летием этой знаковой французской комедии.

«Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом? Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен», – говорится в аннотации.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 280 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

