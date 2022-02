Сход «лавины», культовые металлисты Pain и игра в 1990-е – Weekend (18+)

В ближайшие выходные, с 18 по 20 февраля, в Екатеринбурге и окрестностях будет интересно. Можно посмотреть на массовый «сход лавины» лыжников и сноубордистов, поиграть в настолку про 1990-е годы, сходить на вечер памяти Егора Летова или на концерт легендарных шведских металлистов Pain, а также увидеть «Криминальное чтиво» на большом экране. Эти и другие события – в афише выходных «Нового Дня».

Культовая шведская группа PAIN выступит в Екатеринбурге

18 февраля в 19 часов в «Телеклубе» пройдет концерт группы Pain. Основатель проекта Петер Тагтгрен – шведский мультиинструменталист, продюсер и композитор, известный музыкальному металлическому сообществу своим непосредственным участием в Lindemann и Hypocrisy. В 1997 году Петер, уже получивший признание как лидер дет-металлической группы Hypocrisy и блэк-металлического проекта The Abyss, объявил о расширении собственных творческих горизонтов. Проект Pain – это наэлектризованный метал, тяжелые гитарные рифы с добавлением индастриала и апокалиптичная лирика – все это соединилось в невероятный по своей мощности танцевальный проект.

Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).

Вход: от 3600 рублей.

Вечер памяти Егора Летова

В пятницу, 18 февраля, в 18 часов в концерт-холле «Свобода» проведут вечер памяти Егора Летова. Феномен Летова – в том, что его творчество никого не оставляло и до сих пор не оставляет равнодушным. При этом спектр вызываемых эмоций невероятно широк: от слепого обожания до лютой ненависти, от поиска глубинных смыслов до полнейшего непонимания, от фанатичного обожествления, до категорического неприятия. В «Свободе» будут вспоминать песни, написанные, как самим Егором, так и людьми, которые творили совместно или рядом с ним. Участники концерта: «Вечность пахнет Летовым», «Алая лента», «2ПН», «МаТ» и другие музыканты.

Место проведения: концерт-холл «Свобода» (ул. Черкасская, 12).

Вход: от 200 рублей.

Игра в 90-е

18 февраля в 19:00 в Доме Маклецкого состоится командная настольная ролевая игра «90-е». В процессе игры будет отображен ряд событий, которые происходили в 90-е годы. Во время игры будут исторические кризисы, каждый год – разные события. Законы в игре приравниваются к правилам, которые нужно обязательно выполнять. Своими действиями игроки сами смогут менять политику и экономику России девяностых годов. Лозунг игры – прожить, выжить и сохранить страну.

Место проведения: Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15).

Вход: 300 рублей.

«Саксофон, фагот и клавесин»

В субботу, 19 февраля, в 18 часов в Доме музыки слушателю представят необычное сочетание инструментов: яркие представители XVI века фагот и клавесин будут звучать вместе с относительно новым экспрессивным инструментом – саксофоном. Басовитое звучание фагота, раскрывающееся на нижних и средних регистрах, будет соседствовать с теплым и вкрадчивым тембром саксофона, сливаясь со звонким серебристым звучанием клавесина.

Место проведения: Дом музыки (ул. Свердлова, 30).

Вход: 350 рублей.

Массовый спуск лыжников «Лавина»

В Нижнем Тагиле на горе Белой 19 февраля в 20 часов пройдет «Лавина 6.0» – это уже шестой массовый спуск горнолыжников и сноубордистов Зрелищности прибавляет то, что спускаться со склона спортсмены будут в темноте. Свой путь они освещают фонариками и световыми элементами одежды.

Ожидается, что в «Лавине» примут участие более 500 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинской и Тюменской областей. Полюбоваться световой «лавиной» ежегодно собираются более 1000 зрителей.

Участвовать в массовом флешмобе смогут люди от 14 лет. Главным критерием является уверенное катание и наличие фонарика. Развлекательная программа начнется в 19:15. Зрителей ожидают музыкальное сопровождение от DJ Сергея Доронина и фаер-шоу.

Место проведения: горнолыжный комплекс «Гора Белая» (Нижний Тагил).

Вход: свободный.

Гонки «Снежный вихрь»

А в Арамили в субботу в 12 часов пройдет очередной этап соревнований «Снежный вихрь» – ралли-спринт. Гонки пройдут на сложной грунтовой трассе. Зрителей ожидают крутые виражи, зрелищные заезды. Также можно будет погреться и перекусить на полевой кухне.

Место проведения: «АСК Арамиль» (г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82б/1).

Вход: для зрителей – свободный.

Театральное занятие в музее

19 февраля в 18 часов в музее истории Екатеринбурга пройдет «Открытое театральное занятие» – в пространстве выставки «Универмаг «Пассаж». Это эксперимент, во время которого участники пробуют воспринимать экспозицию через психофизику. Это не последовательное рассматривание экспонатов, это работа с помощью актерских тренингов с пространством, его осмыслением, вовлечением личного эмоционального опыта в сюжет экспозиции. Занятие создано по авторскому методу режиссера, театрального педагога Ирины Лядовой.

Место проведения: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

Вход: по билету в музей (от 100 рублей).

«Другой оркестр» и DnB/Breakbeat

19 февраля в 19 часов в ЦК «Урал» «Другой оркестр» сыграет программу DnB/Breakbeat, в которую вошли хиты таких гуру электронной музыки, как: The Prodigy, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Pendulum, Goldie, Aphrodite and etc. Так же «Другой Оркестр» сыграет свои композиции, как с альбома «Beat! Beat! Drums!», так и новые, прозвучавшие в программе «Классика: Reload». Будут и сюрпризы в аранжировках и исполнении.

Место проведения: ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3).

Вход: от 800 рублей.

«Ночь на Земле» Джима Джармуша – на большом экране

У поклонников Джармуша будет возможность в эти выходные увидеть фильм «Ночь на Земле» на большом экране. В Ельцин-центре 18 февраля в 19:30 и 20 февраля в12:50 покажут копию с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами – в честь 30-летия фильма. «Ночь на Земле» – пять историй, которые происходят одновременно в разных частях света и посвящены таксистам и их пассажирам. Фильм начинается на закате в Лос-Анджелесе, затем перемещается в ночные Нью-Йорк, Париж, Рим и встречает рассвет в Хельсинки, но проносящиеся за окном пейзажи при этом не выглядят искусственно-открыточными, в отличие от других альманахов о мегаполисах. В этих коротких сюжетах, разыгранных интернациональным актерским ансамблем, человеческие драмы сплетаются с абсурдными ситуациями, а в неоновом свете пустынных улиц происходят самые удивительные и странные встречи.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 300 рублей.

«Крестный отец» – снова в кино

И еще один культовый фильм покажут в Ельцин-центре 20 февраля в 18 часов. В честь 50-летия «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы отреставрированную версию вернут на большие экраны. Фильм представит и обсудит со зрителями главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

Для тех, кто не знает: «Крестный отец» – это криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов.

Место проведения: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3).

Вход: 350 рублей.

