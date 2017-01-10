«Он постоянно лез ко мне целоваться и приставал…» – воспитанница коррекционного интерната рассказала о «причудах» директора (ВИДЕО)

Публикации за 10.01.17

Вчера, 9 января, в Черноусовском коррекционном интернате, где живут и воспитываются дети-сироты с отклонениями в умственном развитии, разразился сексуальный скандал – 15-летняя воспитанница заявила о неоднократных домогательствах со стороны руководителя учреждения. Сотрудники интерната вызывали полицию и поставили в известность социальные службы, а также подготовили письмо в адрес детского омбудсмена, где изложили сведения о произошедшем.

Как рассказали сотрудники, накануне бывший директор учреждения Анатолий Чечулин (в настоящее время он отстранен от руководства) отправился на личном автотранспорте забирать одну из подопечных, 15-летнюю Д., гостившую у сестры в новогодние каникулы. Увидев Чечулина, девочка наотрез отказалась возвращаться с ним в учебное заведение. Забирать подростка была отправлена социальный педагог Елена Банникова. По прибытии педагога девочка сквозь слезы рассказала, что она «отказалась ехать с Чечулиным А.П. из-за того, что он, когда ранее возил ее к родственникам, приставал к ней, лез обниматься, пытался целовать в губы, признавался в любви». Это вызывало у девочки страх и отвращение. Со слов подростка, подобные домогательства случались и ранее, но она долго скрывала и боялась рассказывать об этом. Анжелика Косовских, психолог интерната и социальный педагог Елена Банникова сразу же поставили в известность органы социальной политики Белоярского района и исполняющую обязанности директора Веру Жиляеву. Но затем, судя по их словам, последовало следующее: ворспитанницу и ее подругу отправили в кабинет исполняющей обязанности директора, где та начала кричать на них и вместе с Чечулиным оказывать мощное психологическое давление. Их заставили писать объяснительные. Девочки плакали навзрыд и не знали, как действовать дальше.

Как рассказала психолог интерната Анжелика Косовских, сразу после этого Жиляева В.А. и Чечулин А.П. в спешке поехали в поселок, где проживает сестра воспитанницы Д., чтобы взять с нее подтверждение, что это по ее просьбе забрали ребенка. После их ухода сестра девочки обнаружила в прихожей на зеркале деньги в сумме 1000 рублей. Во время их отсутствия психолог и социальный работник вызвали полицию. Полицейские приехали около 15 часов, взяли объяснительные и уехали, рассказывают педагоги. По словам преподавателей, по прибытии Чечулина и Жиляевой в адрес сотрудников прозвучали угрозы – если информация об инциденте выйдет за стены учреждения.

Сегодня сотрудники интерната, уже не надеясь на защиту со стороны силовых ведомств (одновременно там проводится прокурорская проверка), подготовили письмо уполномоченному по правам ребенка Свердловской области Игорю Морокову с просьбой о защите детей (имеется в распоряжении редакции).

Напомним, Черноусовский коррекционный интернат попал в медийную повестку в связи с заявлением мамы одного из детей, он поступил в тамошнюю школу в сентябре 2016 года. 30 ноября его мама написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства интерната. Заявительница Татьяна Черкасова считает, что есть необходимость проверить как финансовую составляющую деятельности учреждения, так и компетенцию сотрудников, включая директора. Женщина сама воспитывает ребенка с синдромом Дауна и в интернат в свое время направила сына для социальной адаптации. В качестве открытой школы коррекционный интернат начал действовать только в 2016 году. До этого года преподавание учебных программ велось в закрытом режиме для воспитанников интерната, т.е. для детей с отклонениями в развитии. Жизнерадостные и смышлёные воспитанники, с которыми познакомились Татьяна и ее сын Евсей, вдруг превратились в мычащие «овощи» и «истериков». А рассказ одной из старшеклассниц укрепил Татьяну в желании обратиться в прокуратуру.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tmX4FpiocKY&rel=0">Video</a> Заявление Черкасовой

Нужно отметить, что Анатолий Чечулин проработал в интернате меньше года, за это время из учебного заведения уволилось 13 преподавателей, а бывшие работники подали в суд за невыплату причитающейся им заработной платы и несоблюдение директором (Чечулиным А.П.) трудового законодательства. Суд отменил выговоры, наложенные Чечулиным, и обязал деньги выплатить. Несмотря на то, что до окончания проверки контракт на должность директора, который закончился 22 декабря, с Анатолием Чечулиным не продлили, он продолжает жить в интернате и занимает в настоящее время должность инженера по охране труда и технике безопасности. Именно в рамках этой обязанности он и отправился за девочкой. Проверка прокуратуры должна была быть закончена к 5 января, но, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, продолжается до сих пор. В том числе проверяются сведения о поведении Анатолия Чечулина в отношении воспитанниц интерната. «Я не могу разглашать ход проверки по вопросу детской неприкосновенности в интересах расследования, – рассказала Канатова. – Материалы в данный момент находятся у следователей, и по ним также идет расследование».

Материалы, о которых сотрудники интерната говорят в письме на имя Морокова, имеются в распоряжении редакции.

Белоярский район, служба информации РИА «Новый День»

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