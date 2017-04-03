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Публикации за 03.04.17

Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы) / Они требуют повторной проверки в связи со скандалом о сексуальных домогательствах

Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы) Они требуют повторной проверки в связи со скандалом о сексуальных домогательствах

Сотрудники Черноусовского коррекционного интерната написали жалобу заместителю Генпрокурора РФ в УрФО Юрию Пономареву. Они просят разобраться в ситуации в образовательном учреждении, где в начале этого года разразился скандал – бывшего директора Чечулина заподозрили в сексуальных домогательствах. Поводом стало заявление одной из воспитанниц и целая череда событий, когда девушка пыталась найти защиты у родственников и бывших педагогов интерната. В учреждении в течение месяца работали представители минобразования, СК, аппарата омбудсмена, но итогом всего этого стало лишь непродление контракта с заподозренным в скандальных деяниях сотрудником.

В возбуждении уголовного дела в итоге было отказано, а гражданин Чечулин через суд пытается восстановиться на работе. В суде он упирает на то, что следователи не нашли в его деяниях состава преступления. Авторы жалобы считают, что разбирательство по заявлению девушки было проведено не в полном объеме и просят замгенпрокурора инициировать новые проверки. Они категорически против того, чтобы бывший директор вновь появился в интернате и подчеркивают – скандал подобный разразившемуся в январе – не первый в карьере гражданина Чечулина.

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

Напомним, руководитель организации «Солнечные дети» (куда ходят родители с детьми, страдающими синдромом Дауна) попросила прокуратуру разобраться, что происходит в Черноусовском коррекционном интернате. Татьяна Черкасова считала, что есть необходимость проверить как финансовую составляющую деятельности учреждения, так и компетенцию руководства. А буквально через пару дней разразился настоящий скандал: 9 января 15-летняя воспитанница интерната заявила о неоднократных домогательствах со стороны 66-летнего руководителя учреждения Анатолия Чечулина. Сотрудники интерната вызывали полицию и поставили в известность социальные службы, а также подготовили письмо в адрес детского омбудсмена, где изложили сведения о произошедшем.

Работники сообщили, что раньше у них были только подозрения в странной заботе нового директора о девочках-подростках (Чечулин проработал в учреждении чуть больше года, за это время оттуда ушла почти треть коллектива), но впервые девочка решилась рассказать взрослым о неподобающем поведении. стоит отметить, что в Черноусовском живут и воспитываются дети-сироты с отклонениями в умственном развитии. Именно этот факт и использовал бывший директор для объяснения следователям – заявительница имеет отклонения в развитии, она просто не так поняла заботу. Однако, педагоги интерната говорят совсем обратное – девочка живет у них всего 2 года, до этого жила в семье. Несмотря на диагноз, представление о социальных границах и нормах имеет, и может различить «заботу» и «домогательства». Об этом NDNews.ru сообщила психолог интерната, аудиозапись разговора имеется в редакции агентства.

Скандал в интернате

Педагоги Черноусовского интерната рассказали, что подобные истории – не первые в биографии данного деятеля. Скандалом закончилось его директорство в специализированном оздоровительном лагере «Дружба». В 2011 году Анатолий Чечулин был заподозрен в преследованиях несовершеннолетних вожатых. Как рассказала NDNews.ru Лена Бурляева, работавшая в лагере фельдшером в 2010 году, девочки, приезжавшие в лагерь на практику, жаловались на домогательства. «Они прибегали в слезах и рассказывали, что директор лагеря пристает к ним, что они боятся спать в вожатской, потому что директор имел привычку по ночам заходить в палаты девочек-воспитанниц, и беседовать, а к вожатым наведывался не просто с беседами, а уже с конкретными действиями. Я пробовала с ним поговорить, – рассказывает Лена Андреевна, – говорила ему, что они же девчонки молодые, что так нельзя, а он говорил «ну подумаешь, погладил».

Из-за этого молодые вожатые из лагеря просто-напросто убегали. «Один раз ко мне прибежала вся в слезах девушка, которую он встречал на личной машине на станции Храмцово, – продолжает Лена Бурляева. – Обычно эти обязанности выполнял лагерный автомобиль, но в этот раз с ним что-то случилось, и Чечулин поехал лично встречать молоденькую вожатую. Девушка плакала и говорила, что не знает, что делать – Чечулин пытался ее изнасиловать, она выскочила из машины возле деревни Камышево, добежала до лагеря и пришла ко мне. Я предложила ей писать заявление в полицию, но в деревне не любят огласок такого рода. На следующий день за ней приехали родственники и увезли ее из лагеря. И подобных историй было чуть не каждую неделю. Мы не знали что делать – он грозил увольнениями и плохими характеристиками тем, кто что-то говорил об этом. И его боялись, предпочитали не связываться».

Однако, в 2011 году в июне сотрудникам лагеря удалось добиться увольнения Чечулина. Но после окончания летних смен непотопляемый директор достиг мирового соглашения с работодателем Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр Юность Урала». Как гласит опубликованный на сайте Чкаловского суда документ на эту тему, работодатель в лице государственной структуры , выплатил зарплату за месяцы вынужденного прогула и выдал «чистую» трудовую.

NDNews.ru пытался выяснить, чем было вызвано такое решение, направив официальный запрос в министерство общего и профессионального образования Свердловской области, однако в ответе минобраза никакой конкретики на этот счет не прозвучало. Спустя пару лет Анатолий Чечулин всплывает уже в качестве директора Черноусовского интерната. Как рассказала руководитель организации «Солнечные дети» Татьяна Черкасова, которая направила в черноусовский интернат своего сына, страдающего синдромом Дауна, с приходом этого руководителя произошли крайне тревожные перемены.

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

Буквально за год из учреждения, где живут дети с отклонениями в развитии, уволилось 13 человек. Они утверждают, что атмосфера в учреждении после смены руководства стала неприемлемой. И говорят об этом в открытую – на заседаниях суда, где оспаривают законность выговоров и кадровых нововведений, инициированных новым директором. и постановил деньги выплатить, выговоры – отменить. А вот проверки других органов никаких преступных деяний в действиях Чечулина не нашли.

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

В интернат с проверкой съездили депутаты Белоярской Думы, которые нашли обстановку в учреждении нормальной. СК ответил сотрудникам, что не нашел в действиях Чечулина состава преступления. В министерстве продлять контракт с Чечулиным не стали и сочли на этом конфликт исчерпанным. Однако, 7 апреля в Белоярском районом суде будет рассматриваться жалоба Анатолия Чечулина и требование восстановить его на работе. Работники учреждения посчитали ситуацию возмутительной и обратились к заместителю генпрокурора по УрФО Юрию Пономареву.

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

Новый День: Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы)

NDNews.ru проследит за развитием событий.

Черноусово, Белоярский район, Свердловская область, Таисья Юсупова

Черноусово, Белоярский район, Свердловская область. Другие новости 03.04.17

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