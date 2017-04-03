Сотрудники коррекционного детского интерната написали жалобу замгенпрокурора РФ Пономареву (ФОТО, ВИДЕО, документы) / Они требуют повторной проверки в связи со скандалом о сексуальных домогательствах

Публикации за 03.04.17

Сотрудники Черноусовского коррекционного интерната написали жалобу заместителю Генпрокурора РФ в УрФО Юрию Пономареву. Они просят разобраться в ситуации в образовательном учреждении, где в начале этого года разразился скандал – бывшего директора Чечулина заподозрили в сексуальных домогательствах. Поводом стало заявление одной из воспитанниц и целая череда событий, когда девушка пыталась найти защиты у родственников и бывших педагогов интерната. В учреждении в течение месяца работали представители минобразования, СК, аппарата омбудсмена, но итогом всего этого стало лишь непродление контракта с заподозренным в скандальных деяниях сотрудником.

В возбуждении уголовного дела в итоге было отказано, а гражданин Чечулин через суд пытается восстановиться на работе. В суде он упирает на то, что следователи не нашли в его деяниях состава преступления. Авторы жалобы считают, что разбирательство по заявлению девушки было проведено не в полном объеме и просят замгенпрокурора инициировать новые проверки. Они категорически против того, чтобы бывший директор вновь появился в интернате и подчеркивают – скандал подобный разразившемуся в январе – не первый в карьере гражданина Чечулина.

Напомним, руководитель организации «Солнечные дети» (куда ходят родители с детьми, страдающими синдромом Дауна) попросила прокуратуру разобраться, что происходит в Черноусовском коррекционном интернате. Татьяна Черкасова считала, что есть необходимость проверить как финансовую составляющую деятельности учреждения, так и компетенцию руководства. А буквально через пару дней разразился настоящий скандал: 9 января 15-летняя воспитанница интерната заявила о неоднократных домогательствах со стороны 66-летнего руководителя учреждения Анатолия Чечулина. Сотрудники интерната вызывали полицию и поставили в известность социальные службы, а также подготовили письмо в адрес детского омбудсмена, где изложили сведения о произошедшем.

Работники сообщили, что раньше у них были только подозрения в странной заботе нового директора о девочках-подростках (Чечулин проработал в учреждении чуть больше года, за это время оттуда ушла почти треть коллектива), но впервые девочка решилась рассказать взрослым о неподобающем поведении. стоит отметить, что в Черноусовском коррекционном интернате живут и воспитываются дети-сироты с отклонениями в умственном развитии. Именно этот факт и использовал бывший директор для объяснения следователям – заявительница имеет отклонения в развитии, она просто не так поняла заботу. Однако, педагоги интерната говорят совсем обратное – девочка живет у них всего 2 года, до этого жила в семье. Несмотря на диагноз, представление о социальных границах и нормах имеет, и может различить «заботу» и «домогательства». Об этом NDNews.ru сообщила психолог интерната, аудиозапись разговора имеется в редакции агентства.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7OjEsIS-DnY&rel=0">Video</a> Скандал в интернате

Педагоги Черноусовского интерната рассказали, что подобные истории – не первые в биографии данного деятеля. Скандалом закончилось его директорство в специализированном оздоровительном лагере «Дружба». В 2011 году Анатолий Чечулин был заподозрен в преследованиях несовершеннолетних вожатых. Как рассказала NDNews.ru Лена Бурляева, работавшая в лагере фельдшером в 2010 году, девочки, приезжавшие в лагерь на практику, жаловались на домогательства. «Они прибегали в слезах и рассказывали, что директор лагеря пристает к ним, что они боятся спать в вожатской, потому что директор имел привычку по ночам заходить в палаты девочек-воспитанниц, и беседовать, а к вожатым наведывался не просто с беседами, а уже с конкретными действиями. Я пробовала с ним поговорить, – рассказывает Лена Андреевна, – говорила ему, что они же девчонки молодые, что так нельзя, а он говорил «ну подумаешь, погладил».

Из-за этого молодые вожатые из лагеря просто-напросто убегали. «Один раз ко мне прибежала вся в слезах девушка, которую он встречал на личной машине на станции Храмцово, – продолжает Лена Бурляева. – Обычно эти обязанности выполнял лагерный автомобиль, но в этот раз с ним что-то случилось, и Чечулин поехал лично встречать молоденькую вожатую. Девушка плакала и говорила, что не знает, что делать – Чечулин пытался ее изнасиловать, она выскочила из машины возле деревни Камышево, добежала до лагеря и пришла ко мне. Я предложила ей писать заявление в полицию, но в деревне не любят огласок такого рода. На следующий день за ней приехали родственники и увезли ее из лагеря. И подобных историй было чуть не каждую неделю. Мы не знали что делать – он грозил увольнениями и плохими характеристиками тем, кто что-то говорил об этом. И его боялись, предпочитали не связываться».

Однако, в 2011 году в июне сотрудникам лагеря удалось добиться увольнения Чечулина. Но после окончания летних смен непотопляемый директор достиг мирового соглашения с работодателем Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр Юность Урала». Как гласит опубликованный на сайте Чкаловского суда документ на эту тему, работодатель в лице государственной структуры восстановил трудовой договор, выплатил зарплату за месяцы вынужденного прогула и выдал «чистую» трудовую.

NDNews.ru пытался выяснить, чем было вызвано такое решение, направив официальный запрос в министерство общего и профессионального образования Свердловской области, однако в ответе минобраза никакой конкретики на этот счет не прозвучало. Спустя пару лет Анатолий Чечулин всплывает уже в качестве директора Черноусовского интерната. Как рассказала руководитель организации «Солнечные дети» Татьяна Черкасова, которая направила в черноусовский интернат своего сына, страдающего синдромом Дауна, с приходом этого руководителя произошли крайне тревожные перемены.

Буквально за год из учреждения, где живут дети с отклонениями в развитии, уволилось 13 человек. Они утверждают, что атмосфера в учреждении после смены руководства стала неприемлемой. И говорят об этом в открытую – на заседаниях суда, где оспаривают законность выговоров и кадровых нововведений, инициированных новым директором. Суд встал на сторону сотрудников и постановил деньги выплатить, выговоры – отменить. А вот проверки других органов никаких преступных деяний в действиях Чечулина не нашли.

В интернат с проверкой съездили депутаты Белоярской Думы, которые нашли обстановку в учреждении нормальной. СК ответил сотрудникам, что не нашел в действиях Чечулина состава преступления. В министерстве продлять контракт с Чечулиным не стали и сочли на этом конфликт исчерпанным. Однако, 7 апреля в Белоярском районом суде будет рассматриваться жалоба Анатолия Чечулина и требование восстановить его на работе. Работники учреждения посчитали ситуацию возмутительной и обратились к заместителю генпрокурора по УрФО Юрию Пономареву.

NDNews.ru проследит за развитием событий.

Черноусово, Белоярский район, Свердловская область, Таисья Юсупова

Черноусово, Белоярский район, Свердловская область. Другие новости 03.04.17

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