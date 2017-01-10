Подробности сексуального скандала в Черноусовском интернате рассказали его сотрудники и родственники девочки (ВИДЕО)

Публикации за 10.01.17

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Подробности вчерашнего инцидента в Черноусовском коррекционном интернате съемочной группе NDNews.ru рассказали сегодня родственники девочки, заявившей о домогательствах со стороны директора, а также психолог и сотрудники интерната.

О ЧП в Черноусовском интернате стало известно вчера, тогда же на место выезжала полиция, было написано заявление в Следственный комитет и письмо в адрес детского омбудсмена. NDNews.ru ранее сообщал, что 15-летняя воспитанница коррекционного интерната, расположенного в поселке Черноусово Белоярского района, сообщила о домогательствах со стороны бывшего директора учреждения – он явился забрать ее из дома, где она гостила у сестры. Съемочная группа NDNews.ru побеседовала с несколькими участниками событий – подробности можно посомтреть на видео.

Как рассказала сестра воспитанницы интерната, увидев ненавистного экс-руководителя учреждения гражданина Чечулина, приехавшего забрать ее, девочка не выдержала и впала в истерику. Она категорически отказалась ехать с ним в интернат и призналась что больше не может терпеть домогательства. По словам подростка, заигрывания, поцелуи в губы и щипки, он позволял себе неоднократно в течение многочисленных поездок на его личной машине. Девочку вернули в интернат уже с участием социального педагога Елены Банниковой. Она же доложила о произошедшем временно исполняющей обязанности директора Вере Жиляевой. Удивительным стало дальнейшее развитие событий – Вера Жиляева рассказала об обвинениях девочки … самому Чечулину, который не замедлил вызвать ребенка в директорский кабинет для «написания объяснительной».

«Девочек (заявительницу и ее подругу, также воспитанницу интерната – прим. ред.) обвиняли во лжи и наветах. Около получаса Чечулин и Жиляева кричали на них так, что слышно было на весь интернат. Я ждала, когда они выйдут. Было понятно, что срыв даже для обычных подростков был бы колоссальный, а для наших детей с их диагнозами – произошедшее огромная психологическая травма, – рассказала Анжелика Косовских, психолог учреждения. – Оказалось, что сексуальные домогательства со стороны директора продолжались достаточно долго. Ведь вся эта история всплыла практически случайно. Девочка сама не ожидала, что расскажет кому-либо из взрослых о том, что вытворяет с ней директор во время поездок. Она постоянно закрывает лицо руками, и демонстрирует все признаки подростков, подвергшихся сексуальному насилию. По психотипическим чертам для воспитанницы более свойственно дерзить или хамить, но врать она не умеет. Тем более, на директора интерната – для воспитанников это некий царь или бог, никто врать про него не посмеет».

О том, что девочке, которая оказалась в эпицентре этого скандала, не свойственно вранье, съемочной группе сообщила и бывшая сотрудница интерната Галина Суровешкина. Она рассказала, что ушла из учреждения, когда там появился новый директор, но многие дети по старой памяти приходили к ней пообщаться, поделиться своими новостями или проблемами, написать письма родным. По признанию педагога, в таком состоянии она девочку не видела ни разу. «Она плакала, как будто кто-то умер. Рассказывала, не останавливаясь, а потом сказала, что если устроят разборки, то они с подругой сбегут. У нас всегда были самые сложные дети, но в такой мороз они могут просто замерзнуть где-нибудь насмерть и все», – говорит Галина Суровешкина.

Сейчас в деле разбираются сразу несколько ведомств. Еще накануне сотрудник интерната Елена Банникова известила о произошедшем органы опеки. Специалисты ведомства тут же вызвали полицию. Приехавшие следователи опросили участников событий и отбыли.

Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка, рассказал сегодня корреспонденту агентства, что письмо от сотрудников интерната с рассказом о сообщенных девочкой фактах, получил сегодня и тут же отправил в Следственный комитет. «Недавно я был в интернате, и нашел обстановку спокойной. С ребятами мы поболтали, они мне показали, как живут. Однако, ситуация в интернате непростая. Проблема, на мой взгляд, лежит в области взаимоотношений взрослых. Пока идут следственные действия, мы будем контролировать ситуацию в сфере соблюдения прав ребенка при их проведении. Но дальнейшие действия ведомства будут зависеть от развития ситуации в правовой сфере».

Пресс-секретарь областного СК Александр Шульга сообщил, что ведомство проводит проверку по факту обращения сотрудников интерната. «Занимается вопросом отдел СУ СК в Заречном. По закону отведено 3 суток на предварительные действия, но срок может быть продлен до 30 суток. В качестве следственных действий будут опрошены все задействованные лица», – отметил представитель ведомства.

Свою проверку продолжает и прокуратура. Она должна была быть закончена к 5 января, но, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры Марины Канатовой, продолжается до сих пор. В том числе, проверяются сведения о поведении Анатолия Чечулина в отношении воспитанниц интерната. «Я не могу разглашать обстоятельства проверки по вопросу детской неприкосновенности в интересах расследования, – рассказала Канатова. – Все материалы мы направляем следователям. Все сведения в данный момент находятся у них».

Между тем, как рассказала сестра девочки Людмила, еще вчера к ней домой явились экс-директор интерната Чечулин и нынешний руководитель Жиляева. «Они убеждали меня написать расписку, что моя сестра все нафантазировала. А уходя, Чечулин оставил на зеркале в прихожей мятую тысячную купюру. У меня денег особо нет, но это воспринимаю как взятку – поменять сестру на тыщу», – говорит собеседница агентства.

Как сообщают сотрудники интерната, сегодня же началась «обработка» воспитанников – после отъезда съемочной группы, от которой Чечулин удачно прятался в гараже, он вернулся в интернат. Первое, о чем сообщил изумленным работникам бывший директор, было то, что с марта он снова будет восстановлен в должности. А затем начал вызывать детей по одному в директорский кабинет «для разговора». Воспитаннице, с которой произошел вчерашний инцидент, привез в подарок огромного белого медведя.

О шансах Чечулина вернуться на прежнюю должность, о причинах его отстранения от руководства и какие меры намерены принять чиновники, NDNews.ru поинтересовался в министерстве образования. Там спустя несколько часов попросили прислать запрос, ответ на который агентство обязательно обнародует. Сейчас же, как утверждают сотрудники интерната, в учреждение уже поступил звонок из минобраза, после чего оказавшийся замешанным в скандале экс-директор собрал вещи и исчез.

NDNews будет следить за развитием событий.

Белоярский, Свердловская область, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

Белоярский, Свердловская область. Другие новости 10.01.17

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