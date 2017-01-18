Сбербанк попросил трехлетнюю отсрочку для перевода бюджетников на «Мир»

Публикации за 18.01.17

Сбербанк попросил трехлетнюю отсрочку перевода бюджетников на карты «Мир». Крупнейшая кредитная организация посчитала, что выпуск зарплатных карт отечественной платежной системы обернется серьезными издержками.

По распоряжению Центробанка все банки должны обеспечить своих клиентов, работающих в бюджетной сфере, картами «Мир» до 1 января 2018 года. К сегодняшнему дню эмиссию карт НСПК уже начали крупнейшие банки, в том числе и Сбербанк. Однако, как выяснилось, в Сбере не готовы соблюдать отведенные сроки и просят растянуть срок перехода на три года. «Сбербанк просит продлить срок хотя бы на три года. В банке посчитали, что логичнее было бы распределить расходы на выпуск карт на этот срок», – рассказал источник «Известий» на финансовом рынке. По его словам, Сбербанк объясняет свое предложение расчетами, согласно которым единовременный выпуск 30 млн карт будет для банка очень затратным. При этом раз в три года карты должны перевыпускаться, то есть раз в три года банковский гигант будет вынужден тратится снова. От официальных комментариев в банке отказались.

Федеральное издание также поинтересовалось готовностью перевода бюджетников на «Мир» в ВТБ24, у которого также есть значительное число клиентов-бюджетников. «Мы строго придерживаемся намеченного графика. В прошлом году банк уже эмитировал порядка 400 тыс. карт, в этом году планируем увеличить портфель до 1,4 млн», – несколько уклончиво ответил директор операционного департамента ВТБ 24 Валерий Чулков, отказавшись комментировать инициативу Сбербанка.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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