«У вас там что-то с ценами мутят»: новые транспортные тарифы удивили даже столицу (ФОТО) / Сколько платят за проезд в Москве, Петербурге, Перми, Ижевске

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбурге утверждены новые тарифы на проезд по Е-карте. Они начнут действовать с 1 февраля 2017 года, тогда же, когда проезд по разовому билету начнет стоить 28 рублей. Безлимитная Е-карта теперь обойдется горожанину в 2800 рублей, с лимитом в 70 поездок – 1680 рублей. Проездной для студентов будет стоить 1700 рублей, для школьников – 1000. При этом защитники новых тарифов указывают на то, что в Москве одна поездка стоит 55 рублей. Сколько на самом деле тратят на транспорт жители двух столиц и некоторых областных центров в России, выяснила редакция NDNews.ru.

Москва

Согласно информации официального сайта правительства Москвы, с 1 января 2017 года билеты подорожали в среднем на 7,5%. Тем не менее, безлимитный проездной для гражданина без льгот на 30 дней стоит столько же, сколько в 2016 году, – 2000 рублей. Одна поездка по тарифу «Единому» теперь действительно стоит 55 рублей, но «Единый» на 20, 40 и 60 поездок подорожал до 720, 1440 и 1700 рублей соответственно. Безлимитные проездные на месяц для школьников и студентов в Москве стоят 380 рублей в месяц (метро) и 250 рублей на наземном транспорте. Пенсионеры в Москве все еще ездят бесплатно.

Пермь

Совсем недавно в Перми были пересмотрены цены на проездные. Самое интересное, что в Прикамье нет абонементов для обычных людей – только электронные карты для льготников. К последним относятся школьники, студенты-очники и учащиеся ссузов, а также пенсионеры. Все они платят по 1020 рублей за проездной на месяц. На эту сумму можно совершить 90 поездок. Перед новым годом, например, студенческие проездные стоили на 200 рублей дешевле и давали право на большее число поездок. «Очень много разговоров было вокруг этой темы. Потому что для тех, кто с пересадками ездит, этого очень мало», – пояснила NDNews.ru студентка из Перми Ольга. Стоимость проезда в Перми при покупке разового билета составляет 20 рублей.

Ижевск

Разовая поездка на трамвае, троллейбусе или автобусе в столице Удмуртии обойдется в 20 рублей, как и в Перми. Абонементы тут довольно выгодные – карта, дающая право на 150 поездок в месяц на всех видах транспорта, стоит 1990 рублей. Причем если все поездки использованы, цена на оставшиеся будет не 20 рублей, а только 18. Для студентов стоимость проездного составляет 1000 рублей.

Санкт-Петербург

Питерцы завидуют москвичам, когда речь заходит о ценах на проезд. Единый проездной в Северной Пальмире стоит 2900 за месяц. Он дает право на 70 поездок в метро, а также на неограниченное пользование наземным общественным транспортом. Есть и другие предложения – суточный проездной будет стоить 180 рублей, а недельный – 680 рублей. Билет на любой из видов транспорта, который действует 90 минут, стоит 70 рублей. «Был в Москве на выходных – там проезд существенно дешевле, чем у нас», – сказал NDNews.ru петербуржец Никита. В интернете можно найти многочисленные петиции о требовании снизить тарифы и подсчеты независимых экспертов, которые утверждают, что питерские тарифы необоснованно завышены.

Таким образом, нетрудно увидеть, что тарифы в Екатеринбурге существенно выше столичных, ижевских, пермских. Они близки к питерским, но сложно сравнивать развитость транспортной инфраструктуры Северной столицы, в которой одних только станций метрополитена построено 67, с екатеринбургской.

«Что-то у вас там с ценами мутят», – прокомментировал NDNews.ru знакомый москвич. С чем трудно не согласиться, особенно с учетом того, что с 1 июля в городе запланирован переход на новую схему общественного транспорта, которая сократит число «длинных» маршрутов, но увеличит число «коротких». Горожанам придется делать пересадки, и, соответственно, платить еще больше. В администрации заявляют о работе над «повременными» тарифами, как в Москве, но не уточняют – ни в какой срок они будут введены, ни откуда возьмется необходимое для этого оборудование.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

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