С довыборов в гордуму Екатеринбурга снялись три претендента в кандидаты

Публикации за 27.01.17

Сразу три претендента на депутатский мандат выбыли из предвыборной кампании в Екатеринбурге по собственному желанию.

Как сообщили NDNews.ru в горизбиркоме, на вчерашнем заседании комиссии были приняты соответствующие постановления на основании личных заявлений самовыдвиженцев Дмитрия Смирнова и Владимира Лапкина (Кировский округ) и Алексея Фефилова (Орджоникидзевский округ). Отметим, что все трое не только еще не были зарегистрированы, но даже не принесли подписи избирателей в свою поддержку.

Напомним, выдвижение кандидатов заканчивается сегодня в 18:00. На данный момент зарегистрированных кандидатов только двое – это представители РППС Александр Кислых и Светлана Семенова. Все четыре парламентские партии уже определились со своими кандидатами, но еще не подали документы на регистрацию. «Единая Россия» выдвинет гендиректора ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаила Смолякова по Кировскому округу и Владимира Стругова, помощника депутата заксо Игоря Володина, по Орджоникидзевскому. КПРФ намерена выдвинуть по округу № 8 председателя правления ТСЖ «Опалиха» Святослава Штукина (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины») и гендиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург Евгения Старокожева по округу № 14. СРО СР решило выдвинуть бизнесмена Павла Андреева по округу № 8 (осенью он баллотировался в думу Белоярского ГО) и избранного депутата гордумы Ревды Юрия Оносова. Кандидатами от ЛДПР стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 соответственно. Партия пенсионеров России вновь выдвигает лидера «Трезвой России» Валерия Мелехина.

Довыборы по двум округам состоятся 19 марта. Они были назначены в связи с тем, что осенью депутат ЕГД по Орджоникидзевскому округу Игорь Володин был избран в заксо, а депутат от Кировского округа Светлана Учайкина – назначена министром культуры Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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