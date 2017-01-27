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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

С довыборов в гордуму Екатеринбурга снялись три претендента в кандидаты

С довыборов в гордуму Екатеринбурга снялись три претендента в кандидаты

Сразу три претендента на депутатский мандат выбыли из предвыборной кампании в Екатеринбурге по собственному желанию.

Как сообщили NDNews.ru в горизбиркоме, на вчерашнем заседании комиссии были приняты соответствующие постановления на основании личных заявлений самовыдвиженцев Дмитрия Смирнова и Владимира Лапкина (Кировский округ) и Алексея Фефилова (Орджоникидзевский округ). Отметим, что все трое не только еще не были зарегистрированы, но даже не принесли подписи избирателей в свою поддержку.

Напомним, выдвижение кандидатов заканчивается сегодня в 18:00. На данный момент зарегистрированных кандидатов только двое – это представители РППС Александр Кислых и Светлана Семенова. Все четыре парламентские партии уже определились со своими кандидатами, но еще не подали документы на регистрацию. « гендиректора ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаила Смолякова по Кировскому округу и Владимира Стругова, помощника депутата заксо Игоря Володина, по Орджоникидзевскому. КПРФ намерена выдвинуть по округу № 8 председателя правления ТСЖ «Опалиха» Святослава Штукина (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины») и гендиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург Евгения Старокожева по округу № 14. СРО СР решило выдвинуть бизнесмена Павла Андреева по округу № 8 (осенью он баллотировался в думу Белоярского ГО) и избранного депутата гордумы Ревды Юрия Оносова. стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 соответственно. Партия пенсионеров России вновь выдвигает лидера «Трезвой России» Валерия Мелехина.

Довыборы по двум округам состоятся 19 марта. Они были назначены в связи с тем, что осенью депутат ЕГД по Орджоникидзевскому округу Игорь Володин был избран в заксо, а депутат от Кировского округа Светлана Учайкина – назначена министром культуры Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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