Определился второй кандидат от единороссов на довыборах в ЕГД

Публикации за 25.01.17

В Екатеринбурге завершилось предварительное голосование по отбору кандидата от «Единой России» на довыборы в гордуму по Кировскому одномандатному округу.

Как рассказал NDNews.ru один из претендентов, в праймериз участвовали 99 выборщиков (их должно быть – сто, но один не явился) и семь кандидатов. Первым по итогам голосования стал гендиректор ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» Михаил Смоляков. За него отдано 75 голосов. На втором месте – секретарь Кировского отделения «Единой России» Александр Худяков (30 голосов). На третьем – адвокат Иван Кадочников (три голоса). Ожидается, что официально решение о выдвижении Смолякова будет принято завтра.

Напомним, вчера единороссы провели праймериз по Орджоникидзевскому округу. Победителем стал Владимир Стругов, помощник депутата заксо Игоря Володина (именно его бывший мандат будет разыгрываться на довыборах по этому округу 19 марта), за которого проголосовали 96 выборщиков из ста. За второго его соперника, Саркиса Агаджаняна – 11. Третий, Александр Евтушенко, опоздал на презентацию своей программы, заявив, что его не известили о времени и месте мероприятия.

Кроме того, уже определились кандидаты на довыборах от остальных парламентских партий. КПРФ намерена выдвинуть по округу № 8 председателя правления ТСЖ «Опалиха» Святослава Штукина (в прошлом году на выборах в заксо он фигурировал в партийном списке «Родины») и гендиректора УЖК ЖКО-Екатеринбург Евгения Старокожева по округу № 14. СРО СР решило выдвинуть бизнесмена Павла Андреева по округу № 8 (осенью он баллотировался в думу Белоярского ГО) и избранного депутата гордумы Ревды Юрия Оносова. Кандидатами от ЛДПР стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 соответственно. Партия пенсионеров России вновь выдвигает лидера «Трезвой России» Валерия Мелехина, который на нескольких прошлых выборах запомнился роликом с собственным стихотворением: «Вот снова власть избрал народ! Но что-то лучше не живет: В карманах множатся лишь дыры, Кругом удавы и вампиры…». Отметим, что ППР – уже вторая партия пенсионеров, которая заявилась на довыборы, первой стала Российская партия пенсионеров – за справедливость. По Кировскому избирательному округу № 8 РППС решила выдвинуть юриста Александра Кислых, по Орджоникидзевскому – Светлану Семенову, которая во время выборов в заксо баллотировалась по Дзержинскому округу Нижнего Тагила. Есть и несколько самовыдвиженцев.

Выдвижение кандидатов продолжится до 18 часов 27 января, сами довыборы по двум округам состоятся 19 марта. Они были назначены в связи с тем, что осенью депутат ЕГД по Орджоникидзевскому округу Игорь Володин был избран в заксо, а депутат от Кировского округа Светлана Учайкина – назначена министром культуры Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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