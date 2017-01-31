Около 100 туроператоров рискуют быть исключенными из единого реестра и прекратить деятельность

Публикации за 31.01.17

Сегодня – последний день, когда туроператоры могут сделать взносы в фонд персональной ответственности, чтобы продолжить работу на рынке выездного туризма. По последним данным, из 620 компаний деньги заплатили около 530, остальные рискуют быть исключенными из единого реестра операторов и не смогут продолжать работу. С завтрашнего дня туристам стоит быть внимательными при выборе поставщика туристических услуг.

Напомним, с 1 января вступили в силу поправки в закон о туризме. Одна из них касается создания фонда персональной ответственности туроператоров, взносы в который компании должна оплатить до 31 января включительно. Для того чтобы остаться в едином реестре и продолжить работу на рынке выездного туризма, каждый оператор должен заплатить 1% общей цены всего проданного туристского продукта за предыдущий год. Эти средства в случае ЧП или прекращения работы оператора пойдут на выплаты пострадавшим туристам.

По данным ассоциации «Турпомощь», которая занимается сбором информации, на 30 января необходимые суммы внесли 530 компаний, – пишет туристский портал Rata-news. Всего в едином реестре операторов на начало 2017 года значилось около 620 компаний. Таким образом, если оставшиеся 90-100 операторов не заплатят сегодня деньги, они не смогут продолжать работу.

По мнению экспертов уральского туррынка, даже если оставшиеся компании не войдут в реестр, катастрофы не произойдет. Все крупные федеральные туроператоры, на долю которых приходится до 90% всех отправленных за границу туристов, давно выполнили все финансовые обязательства и не будут исключены из реестра. Что касается небольших компаний, то некоторые самостоятельно приняли решение о прекращении деятельности в качестве операторов, оставив за собой право выступать в качестве турагенов. Другие, возможно, заплатят в течение сегодняшнего дня.

Рядовой турист в любой момент может проверить, есть ли у туроператора фонд персональной ответственности и состоит ли он в едином реестре, посмотрев списки на сайте «Турпомощи».

Добавим, что для рынка уход небольших компаний не станет неожиданным. Как ранее писал NDNews.ru, такой прогноз изначально давали представители Ассоциации туроператоров России.

«Мы ожидаем, что бизнес продолжит укрупняться, – отмечала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Консолидация рынка идет уже два года. И в следующем году мы лишимся каких-то юридических лиц: уйдут мелкие и средние туроператоры».

При этом, по мнению Ломидзе, процесс ухода с рынка туроператоров пройдет без последствий и пострадавших туристов. Операторы просто прекратят свою работу. Ступора и потрясений на рынке быть не должно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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