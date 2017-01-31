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Екатеринбург

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Публикации за 31.01.17

Около 100 туроператоров рискуют быть исключенными из единого реестра и прекратить деятельность

Около 100 туроператоров рискуют быть исключенными из единого реестра и прекратить деятельность

Сегодня – последний день, когда туроператоры могут сделать взносы в фонд персональной ответственности, чтобы продолжить работу на рынке выездного туризма. По последним данным, из 620 компаний деньги заплатили около 530, остальные рискуют быть исключенными из единого реестра операторов и не смогут продолжать работу. С завтрашнего дня туристам стоит быть внимательными при выборе поставщика туристических услуг.

Напомним, с 1 января вступили в силу поправки в закон о туризме. Одна из них касается создания фонда персональной ответственности туроператоров, взносы в который компании должна оплатить до 31 января включительно. Для того чтобы остаться в едином реестре и продолжить работу на рынке выездного туризма, каждый оператор должен заплатить 1% общей цены всего проданного туристского продукта за предыдущий год. Эти средства в случае ЧП или прекращения работы оператора пойдут на выплаты пострадавшим туристам.

По данным ассоциации «Турпомощь», которая занимается сбором информации, на 30 января необходимые суммы внесли 530 компаний, – пишет туристский портал Rata-news. Всего в едином реестре операторов на начало 2017 года значилось около 620 компаний. Таким образом, если оставшиеся 90-100 операторов не заплатят сегодня деньги, они не смогут продолжать работу.

По мнению экспертов уральского туррынка, даже если оставшиеся компании не войдут в реестр, катастрофы не произойдет. Все крупные федеральные туроператоры, на долю которых приходится до 90% всех отправленных за границу туристов, давно выполнили все финансовые обязательства и не будут исключены из реестра. Что касается небольших компаний, то некоторые самостоятельно приняли решение о прекращении деятельности в качестве операторов, оставив за собой право выступать в качестве турагенов. Другие, возможно, заплатят в течение сегодняшнего дня.

Рядовой турист в любой момент может проверить, есть ли у туроператора фонд персональной ответственности и состоит ли он в едином реестре, посмотрев списки на сайте «Турпомощи».

Добавим, что для рынка уход небольших компаний не станет неожиданным. Как , такой прогноз изначально давали представители Ассоциации туроператоров России.

«Мы ожидаем, что бизнес продолжит укрупняться, – отмечала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. – Консолидация рынка идет уже два года. И в следующем году мы лишимся каких-то юридических лиц: уйдут мелкие и средние туроператоры».

При этом, по мнению Ломидзе, процесс ухода с рынка туроператоров пройдет без последствий и пострадавших туристов. Операторы просто прекратят свою работу. Ступора и потрясений на рынке быть не должно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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