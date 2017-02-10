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Екатеринбург

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Публикации за 10.02.17

Рухнувший потолок и сожженная квартира: чему может научиться Большой Урал на опыте Свердловской области по капремонту (ВИДЕО)

Рухнувший потолок и сожженная квартира: чему может научиться Большой Урал на опыте Свердловской области по капремонту (ВИДЕО)

Правительство Свердловской области похвастало приездом делегации от Башкортостана в регион за изучением того, как на Среднем Урале ведется капремонт. Специалистам из этой республики рассказали о замене лифтов, круглогодичном цикле работы, обновлению чердачных помещений. NDNews.ru решил проиллюстрировать свердловский опыт в капремонте реальными историями.

Прошел капремонт, рухнул потолок

«Опыт Свердловской области по замене лифтового оборудования, применению комплексного подхода при ремонте жилых домов и переводу капремонта на круглогодичный режим изучают соседние регионы Уральского федерального округа. Так, Свердловскую область посетила делегация Башкортостана. Консультации с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым и руководителями регионального оператора провели заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Альфред Зинатуллин и замдиректора республиканского фонда капремонта Мариан Харипов. В рамках рабочего визита на Средний Урал гости также побывали на ряде находящихся в работе объектов Екатеринбурга», – сообщили сегодня в департаменте информполитики губернатора.

Итак, чуть подробнее о том, что посмотрели специалисты из Башкирии и о том, что видят жители тех домов, где проходил капремонт. По информации ДИПа, Мариана Харипова особо заинтересовала проблема замены лифтов. Такая программа работает в Свердловской области. «В рамках капремонта многоквартирных домов почти треть старых лифтов планируется вывести из эксплуатации к маю 2017 года, оставшиеся – в течение ближайших пяти лет», – говорят областные власти.

Как на деле: В начале декабря прошлого года областное минЖКХ отчиталось о программе замены лифтов в многоквартирных домах региона. Однако многие из владельцев квартир не могут добиться нормального выполнения работ по замене лифтов. . В девятиэтажке лифт отключили 23 ноября. Тогда же, по словам местных жителей, на информационной доске в подъезде появилось объявление, что работы завершат к 28 декабря и лифт заработает. Подъемник запустили только 30 декабря, а уже на следующее утро, 31 декабря, отключили вновь. До конца новогодних праздников никто так и не приступил к работам. А в доме живут в основном пенсионеры, много инвалидов – для них каникулы прошли в вынужденном заточении.

Старики в заточении

Далее пресс-служба правительства сообщает о том, что «в центре внимания башкирских специалистов оказались также такие аспекты капремонта как комплексность и круглогодичность». Под комплексностью подразумевается, что для «безопасного и комфортного проживания граждан» мало реконструировать отдельные элементы здания, «нужна реновация всех жизнеобеспечивающих систем и конструкций МКД».

В доме на улице Машиностроителей,14 в Екатеринбурге на самом деле было запланировано сразу несколько видов работ – замена внутридомовых коммуникаций, ремонт фасада, фундамента, укрепление несущих стен, межэтажных и чердачных перекрытий, а также капремонт кровли. С затягиванием сроков, но дом все-таки сдали. .

Потолок рухнул вместе с люстрой

Как объяснили жители дома, это произошло из-за того, что кровлю сняли еще в мае, а фактически к работам приступили только в конце августа. А жителей дома в переулке Университетском после капремонта залило кипятком – .

Опыт «круглогодичности» в Свердловской области, без сомнения, есть: никто не гарантирует, что работы по замене батарей отопления, которые начались летом, закончатся к старту отопительного сезона, а не растянутся чуть ли не на весь год. К примеру, , в Екатеринбурге в рамках программы капремонты системы отопления срезали в мае. А приваривать начали только в октябре. К тому моменту помимо раскуроченных батарей и холода к списку проблем жильцов прибавились приползшие в квартиры через дыры в стенах тараканы, клопы и даже мыши. Но и это не все. В конце ноября (!) вдруг выяснилось, что в области по программе капремонта в многоквартирных домах.

Без тепла в октябре

«Встреча позволила нам изучить положительный опыт Среднего Урала и на основе этого выявить и учесть в дальнейшей работе те недочеты, которые пока существуют в организации капитального ремонта в Башкортостане», – сказал Мариам Харипов. А ДИП напомнил, что опытом Свердловской области вооружились в Челябинской области.

Оценивая то, что происходит на Среднем Урале, можно предположить, что не весь опыт в части капремонта будет полезен регионам-соседям. По крайней мере, им точно стоит обратить внимание на такие факты как миллионный из-за капремонта, который никто никогда не покроет, потому что ответственность несут только «джамшуты», это и другие варианты некачественной оценки домов.

Екатеринбург, Елена Синицына

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