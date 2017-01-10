«Старики не могут выйти из дома, а наш подрядчик сбежал» (ВИДЕО) / Замена лифтов по «губернаторской» программе обернулась кошмаром для жителей многоэтажки

Публикации за 10.01.17

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В начале декабря прошлого года областное минЖКХ отчиталось о программе замены лифтов в многоквартирных домах региона. Ее почему-то назвали губернаторской, хотя большая часть средств на эти работы идет из кармана жильцов многоэтажек через Фонд капремонта Свердловской области. При этом многие из добросовестных владельцев квартир, делающих взносы регоператору, не могут добиться нормального выполнения работ по замене лифтов.

Так случилось с жителями второго подъезда дома на улице Ильича, 39. В девятиэтажке лифт отключили 23 ноября. Тогда же, по словам местных жителей, на информационной доске в подъезде появилось объявление, что работы завершат к 28 декабря и лифт заработает. Подъемник запустили только 30 декабря, а уже на следующее утро, 31 декабря, отключили вновь. С тех пор жители ходят пешком. При этом добиться внятных объяснений ни от фонда капремонта, ни от подрядчика невозможно, пояснила NDNews.ru жительница дома Оксана Павлова. «Подрядчик сказал, что у него все готово, что 2 января все неполадки устранены, что все вот-вот заработает, а представители принимающей организации нам сказали, что наш подрядчик сбежал», – пояснила женщина. В регоператоре ей сказали, что аналогичная ситуация сложилась заменой еще 45 лифтов в других домах Екатеринбурга, однако пояснить, когда оборудование заработает, не смогли.

Ситуация осложняется тем, что в подъезде проживает много пенсионеров, ветеранов войны и тыла. Старикам тяжело ходить. Любовь Киселева с мужем живут на 8 этаже. Пожилая женщина из-за неработающего лифта выходит из дома раз в неделю – купить продуктов. Ее муж, пока механизм не работает, не выходит вообще. «Как ходить-то? Мы не можем ходить. Я вчера пошла еле-еле, упала на лестнице, руку ушибла», – пожаловалась пенсионерка.

Между тем, как пояснили NDNews.ru в Фонде капитального ремонта Свердловской области, который собирает деньги на замену лифтов, согласно договору регоператора с подрядчиком, работы должны были начаться только в конце декабря 2016 года, а завершить их исполнитель должен до марта 2017-го. «Почему-то подрядчик начал раньше эти работы, стал сдавать перед Новым годом, сами понимаете, какая там суета, вот, видимо, и не успели принять. А то, что на один день включали, – это смотрели, как работает лифт. На нем вообще никто не должен был ездить, он еще не был принят в эксплуатацию», – сообщили в фонде.

Также там отметили, что подрядчик – «Щербининский лифтостроительный завод», который находится в Подмосковье, не вовремя предоставил в фонд всю документацию, так что когда произойдет приемка, не знают и в организации, которая собирает деньги с жильцов.

Представитель лифтостроительного завода в Екатеринбурге Алексей Большов подтвердил NDNews.ru, что сдача в эксплуатацию проходила перед самым Новым годом. «Там были некоторые замечания по лифту, но их исправили, сегодня в доме должны быть механики от эксплуатирующей организации, если все нормально, то завтра уже лифт запустят», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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