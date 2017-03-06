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Екатеринбург

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Публикации за 06.03.17

Довыборы в гордуму Екатеринбурга начнутся в Международный женский день

Довыборы в гордуму Екатеринбурга начнутся в Международный женский день

В среду, 8 марта, в Екатеринбурге стартует досрочное голосование на дополнительных выборах двух депутатов Екатеринбургской городской думы. Как передает корреспондент NDNews.ru, избиратели Кировского и Орджоникидзевского округов смогут заранее отдать голос на участках по месту жительства, в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов. продлится в течение десятидневного периода до основного дня голосования – 19 марта.

Всего для довыборов в гордуму Екатеринбурга . Избирательный документ представляет собой лист белого матового цвета, формата А4. Все кандидаты будут располагаться в алфавитном порядке, напротив фамилии каждого избиратель сможет найти информацию о дате рождения кандидата, его месте жительства, месте работы или службы, принадлежности к той или иной партии, а также о занимаемой должности. Для защиты избирательных документов от подделки на их лицевой стороне будет нанесен микрошрифт. К настоящему моменту бюллетени переданы в участковые комиссии. Помещения, где они хранятся, взяты под охрану сотрудниками полиции.

Напомним, 19 марта состоятся выборы городских депутатов от Кировского и Орджоникидзевского округов. На два места в гордуме .

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.17

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