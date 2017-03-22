В Кольцово задержали сообщника Куковякина: беглый «уралмашевец» скрывался в ОАЭ

Публикации за 22.03.17

Интерпол поймал еще одного члена ОПС «Уралмаш» – Юрия Косарева. Подельник Куковякина, как и лидер группировки, скрывался в ОАЭ. Он находится в СИЗО № 1 Екатеринбурга.

Косарева задержали в Кольцово 21 марта вечером, когда он прилетел из Дубая. Следователи пока не сообщают, была ли это экстрадиция или «уралмашевец» соскучился по родине. Его уже отправили в СИЗО. «Задержанный на основании заочного решения Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Юрий Косарев уже помещён под стражу в СИЗО №1 города Екатеринбурга. В ближайшее время следователем СКР запланировано проведение с участием задержанного комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на завершение расследования данного уголовного дела, которое ранее было выделено из другого уголовного дела в отношении остальных фигурантов», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, Юрий Косарев считается сообщником экс-лидера ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина. Последнего экстрадировали в Россию из ОАЭ в 2015 году и уже осудили по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). В 2003-2004 годах Куковякин, являясь на тот момент депутатом гордумы Екатеринбурга, совместно с Фанией Наяновой и Сергеем Багреевым (главный бухгалтер и директор ОАО «Тавдинский гидролизный завод») похитили путем предоставления поддельных документов денежные средства завода в размере свыше 2,6 млн рублей, предназначенные для выплаты заработной платы работникам. Он скрылся в Эмиратах сразу же после ареста лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова, который подозрительно покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО. Сергея Багреева осудили в 2007 году, Фанию Наянову – в 2008 году.

Косерева подозревают в соучастии в этом же преступлении. Обвинение ему было предъявлено заочно по статье ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.17

«У нас пахи рвались!» – ХК «Спутник» выбыл из розыгрыша Кубка Братины. / Прокуратура напомнила правила выкупа экранов «Соль» – заплатил и в утиль. / Недовольный клиент с татуировкой «хулиган» украл у коммерсантов 2,6 миллиона (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»