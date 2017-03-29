Прокремлевские происки или обычное недопонимание: в чем причина продолжающихся отставок в РАН

Публикации за 29.03.17

Перенос выборов президента РАН и последующие кадровые перестановки в Академии, где с руководящих постов ушли сразу двое видных деятелей, вызвали много вопросов у представителей науки в России. Некоторые предполагают, что ничего страшного не случилось, произошло недопонимание и выборы пройдут в сентябре в спокойной обстановке. Другие предполагают, что не обошлось без вмешательства правительства РФ, которое в последние годы пытается сделать своенравную РАН менее автономной. Новые выборы пройдут в сентябре.

Напомним, отставки в РАН произошли после общего собрания членов Академии 20 марта. Абсолютным большинством голосов было принято решение перенести выборы главы Академии и ее президиума на осень. При этом все три кандидата на пост президента РАН, включая последнего президента Владимира Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов.

А 23 марта глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Владимира Фортова с поста президента Российской академии наук (РАН). В пресс-службе правительства РФ пояснили, что в соответствии с уставом РАН кабинет министров является учредителем Академии наук, который утверждает в должности и освобождает от должности главу Академии, избранного общим собранием членов РАН. Хотя, якобы, Фортов сам попросил не продлять полномочия. 29 марта стало известно, что вице-президент Российской академии наук Валерий Костюк, который считался одним из ключевых руководителей РАН, тоже ушел со своего поста. Комментировать свое решение академик отказался.

Между тем, в Госдуме уже готовятся поправки в законодательство, которые позволят президенту РФ назначать главу Академии, что фактически приведет к ее полной зависимости от властей, – считают ученые. Ранее члены РАН сами избирали своего руководители. И в научной среде развернулась дискуссия – не первые ли это предпосылки ужесточения авторитарного режима в РАН? И не ожидать ли репрессий на выборах, которые пройдут осенью?

По мнению главного научного сотрудника Института философии и права УроРАН, доктора политических наук Сергея Мошкина, так расклад не исключен. Очередной скандал на собрании членов РАН и последующие кадровые перестановки – следствие недовольства реформой Академии и передачи ее, по сути, в подчинение ФАНО, – предположил ученый. Напомним, ранее академики сообщали, что ФАНО вместо чисто хозяйственной деятельности (которая их мало волнует) претендует на руководство научными исследованиями, а также занимается оценкой эффективности работы научных коллективов. Сотрудников РАН завалили бюрократической работой, вместо исследований: по каждому шагу, предпринятому ученым, требуется подробный отчет.

«Все это превратилось в работу ради удачного отчета, а не ради науки. РАН лишили автономии и подчинили государству во всем, даже в исследовательской работе. А теперь государство пытается вмешаться и в ход избрания президента. Естественно, недовольство копится в научном сообществе уже не первый год. Меня самого не было на собрании членов Академии, но я знаю, как это было в прошлые годы. Академики люди вольные, они привыкли, что их не ограничивают. И на таких собраниях говорят бурно и откровенно. Вспомните скандал прошлых лет с такого собрания, когда один из академиков заявил, что у России три беды – дураки, дороги и дураки, которые указывают дорогу и реформируют академию. И на этот раз собрание тоже было бурным», – отметил Сергей Мошкин.

По версии спикера, за кадровым скандалом крылось желание Кремля убрать Владимира Фортова как неудобного кандидата на следующее президентство. «Фортов сопротивлялся, пытался спасти Академию от окончательно разрушения реформой. Роль у него была незавидная», – говорит Мошкин.

Однако с таким мнением согласны не все. Так, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин рассказал NDNews.ru, выборы президента Академии были перенесены на осень, чтобы подготовить документы. И никакого раскола – на прокремлевсих и академических – в Академии он пока не заметил.

«Если честно, до собрания 20 марта никто не думал, что выборы перенесут. Но возникли шероховатости в избирательном процессе, некоторые претензии к инструкции президиума, по которой проходили прошлые выборы – они были первыми после реформы. Тогда каждое отделение могло выдвинуть только одного кандидата, но в некоторых достойных людей было больше. Получалось по инструкции, что некоторые остались за чертой. Сейчас инструкцию переделают. Уже создана специальная комиссия РАН», – прокомментировал Валерий Чарушин.

По его словам, выборы скорее всего пройдут 26 или 27 сентября. Точная дата будет известна на собрании президиума РАН в апреле.

«В выборах сможет участвовать любой желающий. В том числе, те кандидаты, которые снялись 20 марта – если они сами того захотят. Поэтому я лично не вижу никакого раскола внутри РАН», – отметил председатель УрО РАН.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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