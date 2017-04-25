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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Маньяк из Пышмы, матч «Зенит» – «Урал» и отставка Куйвашева – что больше всего интересовало уральцев на прошлой неделе

Маньяк из Пышмы, матч «Зенит» – «Урал» и отставка Куйвашева – что больше всего интересовало уральцев на прошлой неделе

Аналитики «Яндекса» выяснили, что больше всего интересовало жителей Свердловской области на прошлой неделе. В топ-10 самых популярных запросов в поисковике попали маньяк из Верхней Пышмы, скандальный матч «Зенит» – «Урал», а также отставка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе «Яндекса», на первой строчке по популярности среди запросов оказалась жуткая история с в Верхней Пышме. Второе место получили всероссийские проверочные работы, которые сдают ученики четвертых, пятых и одиннадцатых классов. Напомним, это что-то вроде контрольной работы по разным предметам, которая позволяет оценить уровень подготовки.

На третьем месте по популярности запросов оказался матч между двумя грандами испанского футбола – «Реалом» и «Барселоной», который прошел в Мадриде в рамках 33 тура Примеры. А вот между «Зенитом» и «Уралом», в ходе которой удаление с поля получили три игрока екатеринбургской команды, заняла только пятую строчку в топе запросов свердловчан.

Волнует свердловчан и участие в акции «» (в списке самых популярных запросов этот находится на седьмой позиции), о которой ранее писал NDNews.ru, – города, которые получат большее число голосов и попадут в топ-5, выиграют по тысяче саженцев ко Дню Победы. Екатеринбург пока серьезно отстает от лидеров голосования.

Чуть меньше интереса у жителей региона (восьмая строчка топа) вызвала понедельничная информация об , правда, аналитики считали все запросы от пользователей – и по ключевой фразе «отставка куйвашева» и просто по слову «куйвашев».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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