Сокровища Эрмитажа, великие писатели и композиторы – для суровых уральцев (ФОТО) / Как эвакуация в годы ВОВ изменила жизнь Свердловска

Публикации за 05.05.17

В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге в библиотеке им. Белинского открылась выставка «Культурная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». В экспозиции – более 120 документов и фотографий, которые рассказывают о неоценимой роли Свердловска в судьбе эвакуированного Эрмитажа и столичных театров, жизни вынужденно переехавших на Урал писателей и композиторов. Подробнее об этом NDNews.ru рассказала заведующая отделом публикации и использования архивных документов ГКУСО «ГАСО» Ольга Никоян.

– Ольга Сергеевна, расскажите в целом об изменениях, происходивших в Свердловске на фоне Великой Отечественной войны.

– В Свердловскую область были эвакуированы 212 производств, многие разместились в областном центре. Заводчане с предприятиями эвакуировались в города, их семьи – в сельскую местность. В Свердловск вынужденно, подальше от войны, перебиралась интеллигенция. Писатели – Вениамин Каверин, Агния Барто, Алексей Новиков-Прибой и другие. Для последнего пребывание на Урале закончилось печально. Он сильно заболел и умер, вернувшись в Москву. В Свердловске трудился Бажов, который в 1944-м году получил сталинскую премию за цикл сказов «Малахитовая шкатулка».

Были эвакуированы и многие композиторы, в частности, Шостакович и Хачатурян. Все они не только занимались на Урале сочинительством, но и проводили встречи с народом, устраивали лекции, читали или играли свои произведения. По региону с гастролями ездила филармония – за одно лето музыканты могли дать около 3 тысяч концертов. В общем, город существенно пополнился специалистами из самых разных областей (по оценкам историков, к февралю 1942 года в Свердловске было почти 150 тысяч приезжих инженеров, рабочих, врачей, художников, писателей, композиторов других людей, бежавших от войны; к началу 1943 года эвакуированным был уже каждый десятый житель города – прим. ред.)

– Как известно, в Свердловск отправлялись в эвакуацию целые театры и другие учреждения культуры…

– Да, эти события отражены в правительственных документах, представленных на выставке. На Урал, например, был эвакуирован МХАТ, симфонический оркестр Радиокомитета. Артисты размещались по квартирам и в театральных помещениях. Собственных театров в то время у нас было не много – не считая Оперного, некоторые и десяти лет не отметили. И прибытие столичных учреждений сыграло невероятную роль, произошел мощнейший толчок в развитии культуры. Как пишет Сперанский, война и эвакуации привели к серьезной социокультурной трансформации. В 1943 году был подписан документ о серьезном расширении театров в регионе – драмтеатры появились в Невьянске, Ирбите, Красноуральске. Также был создан передвижной театр сатиры. К концу войны театры вышли на полную самоокупаемость. И даже ухитрялись перечислять средства на строительство танков, самолетов. Ирбитский театр, например, собрал 50 тысяч рублей для авиазавода, за что получил благодарность от Сталина.

– Насколько серьезные изменения произошли в сфере образования?

– В начальный период войны высшее образование сильно пострадало. Но за счет эвакуации это быстро исправили. Вузы отправлялись в глубокий тыл – Новосибирск, Омск, Пермь. В Пермь, в частности, было эвакуировано из Ленинграда балетное училище имени Ваганова. Именно поэтому там сейчас одна из самых сильных школ балета. В Свердловск отправили московский университет имени Ломоносова. Он располагался в помещениях уральского госуниверситета, духовного училища и Горного университета. К концу войны в нашем городе сосредоточилось порядка 15% всех учащихся вузов страны.

– Как война отразилась на работе музеев?

– Музеи, в отличие от театров, получали меньшую помощь от государства. Им приходилось уходить на консервацию, временно закрываться, для поддержания функционирования оставлялся один сотрудник, максимум – два. Это была вынужденная мера из-за мобилизации. Вместе с тем, в Свердловск уже летом 1941 года начали прибывать секретными эшелонами фонды Эрмитажа.

На Средний Урал было отправлено колоссальное количество ценнейших предметов искусства, которые предстояло сохранить нашему городу (по разным оценкам – более миллиона архивных документов и экспонатов – картины, скульптуры, археологические находки, нумизматика и другие уникальные объекты – прим. ред.).

– Где располагались хранилища для эвакуированных сокровищ Эрмитажа?

– Одним из них стало здание на Вайнера, 11, где сейчас находится одно из подразделений Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Тогда там была Свердловская картинная галерея. Коллекции Эрмитажа доставлялись в огромных ящиках – их можно увидеть на уникальных фотографиях, которые представлены на нашей выставке. Ящики ставили друг на друга до самого потолка. Их количество было так велико, что выделялись и другие помещения – католический костел и лютеранская церковь, которых на карте Екатеринбурга уже давно нет. Фонды, по понятным причинам, серьезно охранялись, краж зафиксировано не было. Во время эвакуации из Ленинграда, вместе с уникальнейшими коллекциями, Свердловск приютил и сотрудников Эрмитажа, которые под руководством Владимира Левинсона-Лессинга составили коллектив свердловского филиала.

– Они организовывали какие-то выставки?

– Конечно. Так, в августе 1943 года проводилась выставка «Военное прошлое русского народа» в картинной галерее. Там были представлены, в частности, картина «Полтавский бой», портреты Кутузова, Барклая-де-Толли, бюст Петра I, оружие князя Пожарского, личное оружие Наполеона, мундир и шляпа Петра I. Сотрудники Эрмитажа проводили научные семинары, лекции. Это было невероятно. Только представьте – рассказывают вам о Рембрандте, и тут же достают его картину. Говорят об античном мире или эпохе Возрождения и показывают одновременно диапозитивы. После реэвакуации некоторые предметы искусства Эрмитаж в знак признательности подарил нашему городу. Они находятся в музее ИЗО на Воеводина.

– Что еще представлено на вашей выставке?

– Различные агитационные плакаты патриотического содержания, карикатуры, нарисованные в годы войны. Они вывешивались в помещениях, чтобы мотивировать тех, кто остался заниматься тяжелым трудом в тылу. Имеются документы об организации агитбригад, которые ездили по региону и участвовали в посевной кампании, а также фотографии Свердловска военного времени. Есть, например, снимок гостиницы Исеть, перед которой – деревянные дома с огородами. На выставке впервые представлены документы и фотографии не только о размещении и работе Эрмитажа в Свердловске, работе филармонии, городских и эвакуированных театров, но и материалы о художественной самодеятельности уральцев в годы войны. Экспозиция будет работать с 5 мая по 30 июня.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Антон Гуськов

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