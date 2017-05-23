«Инфраструктура в Екатеринбурге готова для Expo-2025»: NDNews.ru проверил слова Ройзмана в «окопах» на ВИЗе (ФОТО)

Публикации за 23.05.17

Евгений Ройзман сегодня заявил, что «Екатеринбург для Expo-2025 – самый предпочтительный город, инфраструктура вся готова». NDNews.ru прошелся по перекопанному вдоль и поперек ВИЗу и убедился: городу еще предстоит сделать многое не только для того, чтобы выиграть конкурс, но и достойно встретить ЧМ-2018 по футболу. Сегодня приближенные к Центральному стадиону районы больше напоминают окопы, по которым сложно пройти пешком и невозможно проехать на машине.

Напомним, вчера правительство России подало официальную заявку в Международное бюро выставок на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025 в Екатеринбурге. Делегат России в организации Александр Теров передал генсеку Висенте Лоссерталесу письмо, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Тема заявки Екатеринбурга – «Меняя мир: Инклюзивные инновации – для наших детей и будущих поколений». Выставку в уральской столице предполагается провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года. На проведение Expo-2025 также претендуют Париж, Баку и Осака.

Новость стала одной из самых обсуждаемых в городской повестке. В том числе, заявления сделали и представители городской администрации, которой предстоит продвигать Екатеринбург на международном уровне до ноября 2018 года – когда на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок будет объявлен город-победитель.

Так, глава администрации Александр Якоб заявил, что «в уральской столице в свое время была проведена большая работа по подготовке к «Экспо-2020», а сейчас город активно преображается к Чемпионату мира по футболу в 2018 году». Замглавы администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов в программе «Открытая студия. Екатеринбург» подтвердил, что в случае, если выставка пройдет в Екатеринбурге, все объекты разместят на ВИЗе – как и планировалось в случае получения «Экспо-2020». Но самое громкое заявление сделал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Екатеринбург для Expo-2025 – самый предпочтительный город, инфраструктура у нас вся готова», – отметил мэр сегодня на заседании гордумы.

Однако даже беглый обход ВИЗа, где в 2018 году пройдет ЧМ-2018 по футболу, а в 2025 году может пройти Expo, показал: работы по созданию той самой инфраструктуры еще непочатый край. Сегодня район перекопан почти полностью. В некоторых кварталах трудно передвигаться пешком, а проезд для машин закрыт. Например, на перекрестке Татищева – Мельникова сейчас идут работы по прокладке трамвайных путей и замене дорожного покрытия. Там запрещен проезд транспорта, но и пешком перейти через Татищева затруднительно: приходится перебираться через насыпи щебня, торчащую арматуру и прочие элементы дорожного ремонта. Учитывая, что другого пути с Крауля на ВИЗ-бульвар нет, люди матерятся, но идут.

Перекопан и закрыт перекресток Крылова – Крауля, а также соседняя улица Пирогова. Пешеходам здесь попроще, а автомобилисты вынуждены стоять в пробках, объезжая «кирпичи».

Зато опасно ходить возле самого Центрального стадиона и СИЗО напротив. Часть тротуаров здесь сняли, положив деревянные настилы, которые проваливаются, – вывихнуть или сломать ногу на этих участках проще простого.

Не все в порядке и с обещанным озеленением прилегающих к стадиону кварталов. Напомним, в 2013 году вдоль стадиона вырубили аллею тополей, заявив, что деревья уже старые. На их место высадили молодые яблони. Но сегодня почти все они загублены стройкой – на месте деревьев зияют дыры в земле.

От посаженной совсем недавно молодой яблони осталась только яма в земле

Также осенью 2016 года вырубили полностью сквер между улицами Мельникова и Крылова. Сейчас там высаживают молодые деревья, но их в разы меньше, чем было. Между двумя мини-аллеями предполагается сделать либо пешеходную зону, либо дорогу для автомобилей.

Напомним, в 2012 году для проведения выставки на западе Екатеринбурга власти намеревались выделить территорию в 500 га. Предполагалось, что сама «Экспо» займет 184 га, остальные территории включают жилые кварталы для гостей и персонала выставки, парки развлечений, парковки и транспортную инфраструктуру. Также к выставке в Екатеринбурге планировали построить новый логистический центр. К территории «Экспо» должны были подвести новую железнодорожную линию и построить ветку метро на ВИЗ.

Добавим, что на одном из последних градсоветов был отклонен проект застройки набережной Верх-Исетского пруда – как раз того участка, который хотели отдать под выставку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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