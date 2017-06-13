Екатеринбургские депутаты расхотели критиковать транспортную реформу: грядущая отмена маршрутов больше никого не волнует

Администрация Екатеринбурга представила городской думе очередной доклад по реализации транспортной реформы. В ближайшие три месяца в городе отменят 15 автобусных маршрутов, а часть коммерческих перевозчиков уйдет с рынка из-за новых жестких требований к общественному транспорту. Но, как оказалось, депутатам это не сильно интересно. Информационный час, за проведение которого так бились народные избранники всего месяц назад, сегодня собрал около десятка человек. Острых вопросов к транспортным чиновникам почти не звучало, передает корреспондент NDNews.ru.

Председатель комитета по транспорту Игорь Федотов рассказал, как именно будет проходить отмена дублирующих маршрутов. С 1 июля закроют шесть из них, с 20 августа – еще шесть, оставшиеся три отменят осенью. Параллельно мэрия выставит на аукцион порядка 20 маршрутов с новыми требованиями к компаниям-перевозчикам. К примеру, транспортники не смогут использовать «газели» и автобусы, срок эксплуатации которых превышает 5 лет. Как минимум один автобус на маршруте должен быть оборудован для маломобильных граждан. Кроме того, транспорт будет проверяться на чистоту и температурный режим в салоне. Помимо этого все машины должны быть оснащены GPS и находиться под полным контролем центра управления пассажирскими перевозками. Система будет запущена уже с 1 июля, и поначалу будет контролировать только автобусы МОАП, а подключение остальных перевозчиков запланировано до конца года. Кроме того, с июля в тестовом режиме в трамваях и троллейбусах вводится повременной тариф.

Федотов напомнил, что внедрение новой маршрутной сети в Екатеринбурге запланировано на 1 июля 2019 года. До этого в городе планируется установить 49 дополнительных остановок и организовать выделенные полосы для общественного транспорта на 27 участках улиц. Часть из них уже созданы в рамках подготовки к ЧМ-2018 (маршрут движения клиентских групп ФИФА), еще 12 полос планируется открыть этим летом.

Доклад чиновника почти не вызвал претензий депутатов. Разве что представитель «Справедливой России» Сергей Ковальковский поинтересовался, как мэрия сама планирует выполнять требования по сроку эксплуатации транспортных средств, если МОАП использует старые автобусы. Игорь Федотов ответил, что на закупку нового транспорта у предприятия сейчас нет денег. Тогда эсер спросил, в чем была целесообразность повышения стоимости проезда до 28 рублей. Чиновник свел ответ к объяснениям разницы между себестоимостью перевозки пассажиров (особенно льготников) и компенсации из бюджета города, которой для муниципальных предприятий недостаточно.

Напомним, тема транспортной реформы в Екатеринбурге до недавнего времени звучала в предвыборной риторике некоторых кандидатов в губернаторы Свердловской области. Вероятно, сейчас участники избирательной гонки ждут ответной реакции горожан на ближайшие изменения маршрутной сети.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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