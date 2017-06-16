Пятница, 16 июня 2017, 08:43 мск

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Екатеринбург

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В соцсетях активизировались «самаритяне», собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)

В соцсетях активизировались «самаритяне», собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)

В социальных сетях, в частности, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», активизировались мошенники, которые собирают деньги с доверчивых граждан якобы на помощь семье Димы Пескова. Об одном из таких пабликов сообщает группа «». Администраторы сообщества разоблачили некую Дарину Ильину. «Администратор не дает точных ответов, сама она якобы из Москвы, деньги принимает через переводы в ВК», – говорят авторы послания.

Напомним, четырехлетний мальчик заблудился в лесу у Рефтинского водохранилища и , пока на него не вышли поисковики. Ребенок был сильно истощен и искусан комарами и клещами. Теперь малыш находится в больнице в Екатеринбурге, как говорят врачи, . Медики уже . Мальчик стал самостоятельно есть. Сейчас врачи ждут результатов анализов на инфекции и вирусы, которые переносят клещи.

Новый День: В соцсетях активизировались ''самаритяне'', собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)
Новый День: В соцсетях активизировались ''самаритяне'', собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)
Новый День: В соцсетях активизировались ''самаритяне'', собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО). / У 4-летнего Димы Пескова исключили пневмонию, мальчик начал есть. / На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО).

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