В соцсетях активизировались «самаритяне», собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ)

В социальных сетях, в частности, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», активизировались мошенники, которые собирают деньги с доверчивых граждан якобы на помощь семье Димы Пескова. Об одном из таких пабликов сообщает группа «Типичный Асбест». Администраторы сообщества разоблачили некую Дарину Ильину. «Администратор не дает точных ответов, сама она якобы из Москвы, деньги принимает через переводы в ВК», – говорят авторы послания.

Напомним, четырехлетний мальчик заблудился в лесу у Рефтинского водохранилища и четыре дня блуждал без еды, воды и огня, пока на него не вышли поисковики. Ребенок был сильно истощен и искусан комарами и клещами. Теперь малыш находится в больнице в Екатеринбурге, как говорят врачи, кризис миновал. Медики уже исключили пневмонию. Мальчик стал самостоятельно есть. Сейчас врачи ждут результатов анализов на инфекции и вирусы, которые переносят клещи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО). / У 4-летнего Димы Пескова исключили пневмонию, мальчик начал есть. / На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО). Читать дальше

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