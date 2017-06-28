«Осталось всего 116»: Евгений Ройзман пока собрал только десять депутатских подписей

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман серьезно отстал от соперников по губернаторским выборам в части сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

Как сообщил в своем твиттере вчера вечером сам Ройзман, «За сегодня первые 10 подписей муниципальных депутатов из 4 городов. Осталось всего 116 в 51 муниципалитете. Пытаюсь совершить невозможное».

Напомним, Ройзман сообщил в избирком о своем выдвижении в губернаторы от партии «Яблоко» позднее большинства других кандидатов – вечером 23 июня. Собрать и сдать 126 подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра ему необходимо не раньше 16 и не позже 26 июля. Сам кандидат уже не раз открыто говорил, что это граничит с невозможным, но если даже он не будет зарегистрирован на предстоящих выборах, он все равно продолжит борьбу за отмену муниципального фильтра по всей стране.

Добавим, по данным NDNews.ru, практически все подписи муниципальных депутатов уже поделены между другими шестью кандидатами, которые выдвинулись раньше.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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