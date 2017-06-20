Три кандидата в губернаторы собрали подписи, остальные – стесняются и тянут время

Кандидаты в губернаторы от непарламентских партий испытывают определенные сложности со сбором подписей муниципальных депутатов. В самих территориях централизованный сбор депутатских автографов завершился еще на прошлой неделе, но кандидаты надеются на своих сторонников, которые решили «придержать» голоса. У основных игроков подписей уже достаточно.

Централизованная подписная кампания прошла уже даже на севере области. Как рассказал NDNews.ru депутат гордумы Волчанска, эсер Павел Бурнин, для них был нанят нотариус из Карпинска, причем его работа, вероятно, была оплачена из бюджетных средств. Всем депутатам выдали заранее отпечатанные подписные листы. «У нас все, кроме меня, поддержали Куйвашева. Не знаю, может их и просили поддержать кого-то другого, но никто не решился», – рассказал депутат.

Беспартийный депутат из Артемовского Александр Шарафиев также рассказал, что большинство его коллег раздали свои голоса еще на прошлой неделе. «Осталось только три свободных голоса, включая мой, которые мы бережем для Ройзмана. И еще знаю, что двое поддержали кандидата от «пенсионеров», – сообщил он. Аналогичная ситуация и в других территориях.

Три из четырех парламентских партий уже набрали достаточно голосов. Эсер Дмитрий Ионин заявил, что нашел 134 сторонника, в штабе ЛДПР рапортуют о 200, единороссы лаконично сообщают, что «проблем с подписями у нашего кандидата нет». КПРФ планирует добрать недостающие голоса на этой неделе. «У многих единороссов до сих пор в столах партбилеты КПСС лежат, мы работаем с этим», – сообщают в штабе.

В связи с этим возникает резонный вопрос – где брать сторонников остальным кандидатам.

Кандидат от «пенсионеров» Дмитрий Сергин сообщил, что сбор подписей продолжается, но сколько он успел набрать на сегодняшний день, и где именно, говорить отказался. «Мы не афишируем своих сторонников. Не секрет, что на них может быть оказано давление. Мы относимся к ним бережно, поэтому, пока не будет собран полный пакет, никаких списков в СМИ не будет», – заявил Дмитрий Рифович. При этом он признал, что в его активе уже есть несколько подписей от депутатов от «Единой России».

Представитель партии «Зеленые» Сергей Лоскутов также не сказал, сколько подписей ему удалось собрать в поддержку своего кандидата Константина Киселева, мотивируя это тем, что он «стесняется». Среди территорий, в которых «Зеленые» рассчитывают набрать наибольшую поддержку, он назвал «проблемные» с точки зрения экологии точки – Асбест, Полевской, Березовский, Красноуральск. Стоит отметить, что его расчет мог бы оправдаться, если бы речь шла о подписях рядовых граждан. Но составы дум в этих городах не отличаются от других – монополия в них у той же самой «Единой России».

Еще сложнее ситуация у Евгения Ройзмана, который пока кандидатом не является. Напомним, в субботу его выдвижение от «Яблока» не состоялось, после чего его поддержало региональное отделение «Парнаса». Но начать сбор подписей пока ни одна из этих партий не может. Как пояснил советник председателя ИКСО Дмитрий Ветошкин, чтобы начать собирать подписи, «Парнасу» нужно, чтобы Евгений Ройзман сам пришел в избирком с заявлением о своей готовности баллотироваться именно от этой партии. Сам же Ройзман, судя по всему, не спешит: он ждет завтрашнего совета бюро «Яблока», на котором ожидается его выдвижение именно от этой партии. Где градоначальник собирается брать 126 сторонников, когда почти все подписи уже разобраны, непонятно, хотя в субботу он в своей обычной самоуверенной манере заявил: «Меня поддержат все порядочные люди, чо!»

Напомним, на прошлой неделе сотрудники проекта «Губернатор Свердловской области» огласили результат опросов депутатов от малых партий и самовыдвиженцев, за кого из кандидатов они отдадут свою подпись. 169 народных избранников оказались недоступны для разговора. Из 153 опрошенных депутатов большая часть (65 депутатов) намерена поддержать Евгения Куйвашева. Ещё 69 депутатов отказались отвечать на вопрос или же сообщили, что пока не определились со своим выбором. Пять человек выступили против всех кандидатов, и лишь восемь (0,5% от общего числа депутатов в регионе) оказались готовы подписаться за Евгения Ройзмана.

Свердловская область, Евгения Вирачева

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