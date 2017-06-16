За Евгения Ройзмана готовы подписаться полпроцента местных депутатов (ИНФОГРАФИКА)

У мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана нет почти никаких шансов пройти муниципальный фильтр, как, впрочем, и у любых других кандидатов, кроме шести выдвинутых ранее.

Как сообщил NDNews.ru руководитель интернет-проекта «Губернатор Свердловской области» Платон Маматов, сегодня он подвел итоги опроса муниципальных депутатов региона. По результатам исследования установлено: муниципальный фильтр могут пройти кандидаты Евгений Куйвашев (ЕР), Дмитрий Ионин (СР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Сергин (РППС) и Константин Киселёв («Зеленые»). У прочих претендентов на пост главы региона шансов на это нет.

Напомним, всего в Свердловской области 1515 депутатов. Из них 971 человек состоит в «Единой России», 90 человек – в «Справедливой России», 73 человека в КПРФ, 36 человек – в ЛДПР и 30 человек – в различных малых партиях, от «Яблока» до «Гражданской платформы». Кроме того, 316 депутатов являются самовыдвиженцами, и формально ни к одной из политических структур отношения не имеют.

Очевидно, что представители парламентских партий проголосуют по полученной от своего руководства разнарядке. «Справедливая Россия» – за Дмитрия Ионина, КПРФ – за Алексея Парфёнова, ЛДПР – за Игоря Торощина, «Единая Россия» – за Евгения Куйвашева и, возможно, за Дмитрия Сергина с Константином Киселёвым. Что касается многочисленных самовыдвиженцев, то их намерения до сегодняшнего дня никому не были известны.

Сотрудники проекта «Губернатор Свердловской области» спросили у депутатов от малых партий и самовыдвиженцев, за кого из кандидатов они отдадут свою подпись. 169 народных избранников оказались недоступны для разговора. Из 153 опрошенных депутатов большая часть (65 депутатов) намерена поддержать Евгения Куйвашева. Ещё 69 депутатов отказались отвечать на вопрос или же сообщили, что пока не определились со своим выбором. Пять человек выступили против всех кандидатов, и лишь восемь (0,5% от общего числа депутатов в регионе) оказались готовы подписаться за Евгения Ройзмана.

Как уже сообщал NDNews.ru, каждому из кандидатов для прохождения «муниципального фильтра» надо набрать не менее 126 подписей депутатов. Элементарные арифметические подсчёты позволяют сделать четыре вывода. Первое: Евгений Куйвашев проходит точно. Второе: три кандидата от парламентских партий имеют шансы добрать недостающие подписи среди самовыдвиженцев и представителей малых партий. Для этого Дмитрию Ионину нужно найти всего 36 сторонников, Алексею Парфёнову – 53, Игорю Торощину – 90. Третье: Дмитрий Сергин и Константин Киселёв пройдут только в том случае, если за них проголосуют депутаты от «Единой России». Четвертое: Евгений Ройзман и прочие кандидаты «фильтр» не проходят совершенно однозначно.

Депутаты стыдливо проходят муниципальный фильтр

Напомним, на этой неделе в муниципальных думах Свердловской области начался аврал. Их председатели в срочном порядке собирали депутатов, чтобы те поставили свои подписи в поддержку кандидатов в губернаторы. Некоторые народные избранники возмущались и заявляли, что с этого момента уже можно считать выборы фарсом. Оппозиционерам выдавали уже отпечатанные подписные листы от кандидата той партии, от которой они избраны, то есть коммунистам – за Алексея Парфенова, либерал-демократам – за Игоря Торощина, и так далее. А вот некоторым единороссам не повезло: им пришлось наступить на горло собственной песне и вместо врио губернатора Евгения Куйвашева поставить подпись за одного из его оппонентов. Подтвердили этот факт, в частности, в Белоярке. «Я общался с одним из кандидатов в губернаторы и сказал, что не буду ставить за него свою подпись, потому что понял, что он ничего не собирается делать для моего округа. На что он ответил: «Да мне плевать, со мной «Единая Россия» голосами поделится», – рассказал агентству один из оппозиционных депутатов Белоярского округа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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