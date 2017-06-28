Нижнетагильские единороссы выдвинули Сергея Носова на второй мэрский срок

Члены нижнетагильского отделения «Единой России» на партийной конференции единогласно утвердили кандидатуру Сергея Носова на выборы главы города, которые состоятся 10 сентября. По сути, решение было формальным, так как еще в мае действующий градоначальник победил на партийных прамериз.

Напомним, тогда Сергей Носов набрал 198 голосов выборщиков, а его заместитель Владислав Пинаев – 181 голос. Третий участник праймериз, председатель думы Александр Маслов набрал только 12 голосов. Эксперты предположили, что небольшой разрыв между результатами Носова и Пинаева можно объяснить тактической игрой мэра – он расставляет «своих» людей, чтобы быть готовым к выборам и не иметь вопросов ни от избирателей, ни от элиты.

Соперниками Сергея Носова на выборах мэра станут выдвиженец ЛДПР Ильдар Раинбаков и кандидат от партии «Патриоты России» Никита Чапурин. «Справедливая России» отказалась от борьбы за пост мэра и выдвинула только кандидатов в местную думу. Другие партии пока не заявляли о своем участии в мэрской кампании.

Добавим, что Сергей Носов баллотируется на пост главы Нижнего Тагила во второй раз. На выборах 2012 года он показал «чеченский» результат, набрав 92% голосов.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 28.06.17

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