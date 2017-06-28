В Камышлове два депутата отправлены в отставку за сокрытие доходов

В Камышлове местная дума досрочно лишила полномочий двух депутатов, которые не сдали в срок декларации о доходах и имуществе. Отставки народных избранников, нарушивших антикоррупционное законодательство, потребовала прокуратура.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе надзорного ведомства, дума Камышловского муниципального района была обязана до 31 мая самостоятельно принять решение об исключении нарушителей, но не сделала этого. Председателю думы было внесено прокурорское представление – депутаты рассмотрели его на очередном заседании, но приняли решение об отсутствии оснований для удовлетворения требований прокурора. Тогда прокуратура обратилась с административным исков в Камышловский районный суд, требуя досрочного прекращения полномочий депутатов, нарушивших закон. Во время производства по гражданскому делу дума собралась на заседание и приняла решение о снятии двух мандатов.

Напомним, ранее за нарушение антикоррупционного законодательства по требованию прокуратуры были досрочно отправлены в отставку депутаты из Сосьвы и Гари. В апреле свердловская прокуратура заявляла, что декларации о доходах не подали в срок порядка 50 муниципальных депутатов.

Камышлов, служба информации РИА «Новый День»

Камышлов. Другие новости 28.06.17

Новичок ФК «Урал» Игорь Портнягин: «Хочу обрести второе дыхание». / Екатеринбуржцы, купившие пай в недостроенном ЖК «Полесье-2», могут остаться без денег и квартир. / Нижнетагильские единороссы выдвинули Сергея Носова на второй мэрский срок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»