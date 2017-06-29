Предвыборный ажиотаж в Волчанске: в поисках лучшей доли люди идут в депутаты

В северном Волчанске, где пару лет назад закрылось одно из градообразующих предприятий, очень сложно найти работу квалифицированному специалисту. Некоторые уезжают в другие регионы, но кое-кто решил пойти другим путем: избраться в депутаты. На сегодняшний день в этом небольшом городке – наибольшее число кандидатов, которые хотят участвовать в местных выборах в качестве самовыдвиженцев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на сегодняшний день документы в местный избирком подали 14 человек, притом что мест в городской думе только 15, а кандидаты от политических партий еще до избиркома не дошли. Среди кандидатов преобладают достаточно молодые люди, родившиеся в 1980-е годы. Большинство из них работает на Волчанском механическом заводе.

По мнению действующего депутата от СР Андрея Бурнина, такая высокая активность кандидатов связана с тем, что люди не теряют надежды решить городские проблемы демократическим путем. Одна из главных – экономическая ситуация: город, по сути. живет на одни дотации, надо привлекать инвесторов, а действующая местная администрация с этой задачей не справляется. «Квалифицированной работы сейчас нет, ни для мужчин, ни для женщин», – отмечает Андрей Бурнин. Добавим, что решать вопрос о доверии действующему главе Волчанске придется уже новой думе: его срок полномочий истекает в 2018 году.

Как уже сообщал NDNews.ru, градообразующее предприятие ОАО «Волчанский уголь» было закрыто в 2015 году из-за отсутствия заказов и выработки месторождения. Без работы осталось около 450 человек. Большинству из них пришлось искать работу в других городах, в том числе вахтовым методом. Имущество предприятия распродавалось с трудом: торги регулярно признавались несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. То, что удается продать, уходит по цене в разы меньшей изначальной.

Добавим, что в мае, во время своего предвыборного турне по северу области врио губернатора Евгений Куйвашев в Волчанске ограничился тем, что осмотрел стройплощадку, где возводится дом для переселения жителей из аварийного жилья, и коровник на 140 голов скота.

Волчанск, Евгения Вирачева

Волчанск. Другие новости 29.06.17

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