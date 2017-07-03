«Автомобилист» выходит на предсезонку: кому «баллоны» нипочем после каникул? (ФОТО)

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» приступает к предсезонной подготовке после каникул. Ближайшие недели будут самыми тяжелыми для спортсменов. Выход из межсезонья всегда дается непросто физически – из-за повышенных нагрузок, частых и тяжелых тренировок на льду и на «земле» (так на профессиональном сленге называют занятия в зале). Многие уже с «предвкушением» ждут знаменитые баллоны, которые считаются одним из самых тяжелых упражнений в КХЛ и которые любит давать своим подопечным тренер екатеринбургской команды Владимир Крикунов.

Впрочем, некоторые спортсмены и во время каникул не бросали тренировки. В их числе нападающий «Автомобилиста» Денис Мингалеев, для которого предстоящий сезон за основу екатеринбургского клуба станет уже четвертым. «В AversFit я с 13 лет хожу. Раньше тренировался постоянно, а сейчас только в межсезонье. В этом году – май и июнь. Обычно в неделю у меня пять тренировок. Это помогает поддерживать себя в форме, когда нет тренировок с командой. В том числе – не набирать лишних килограммов, это большая проблема для многих профессиональных хоккеистов», – рассказал нападающий.

Кроме кардио- и силовых тренировок в зале Денис ходит на бокс. Персональные занятия для него проводит мастер-тренер AversFit Илья Килунин. По его словам, профессиональному хоккеисту действительно нужно не меньше пяти тренировок в неделю. «Конечно, если он хочет подготовиться к предсезонному сбору. Поэтому мы делаем упор и на ОФП, и на специальные физические упражнения, которые позволяют подготовиться к выходу на лед, например, у нас в зале стоит «лесенка», которая в хоккее часто применяется для развития скорости ног и координационных способностей.

И, конечно, занимаемся боксом, – пояснил тренер. – Он полезен в плане отдыха – это смена рода деятельности. Нет коньков, нет клюшки, нет игровых моментов. На таких тренировках можно открыть что-то свое, разгрузиться психологически. Даже во время сезона, если химия внутри команды начинает портиться, тренеры могут ребят в боулинг сводить, например, чтобы голову проветрить, тут то же самое».

Кроме того, даже если хоккеист по своему амплуа и не тафгай, уметь правильно держать удар для него полезно. «Уметь постоять за себя – всегда плюс на льду», – заметил Денис.

Напомним, что с 5 по 18 июля команда отправится на сборы в Курганово, а с 20 по 30 июля – в Чехию, где проведет два матча с местными командами, а после вернется в Россию, где продолжатся тренировки и пройдут два предсезонных турнира.

В AversFit же с сентября этого года будет производиться набор в детские секции по боксу, плаванию, кросс-фиту, зумбе. «Для посещения детских секций не требуется покупать клубную карту. Кроме того, дети смогут заниматься персонально с тренерами AversFit», – рассказали в спортивном клубе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

Ночью в Екатеринбурге огонь уничтожил BMW и «девятку». / 3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Артемовском гаишник подстрелил автомобилиста-нарушителя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»