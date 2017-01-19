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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

Zumba kids: в Екатеринбурге детей учат танцевать «с листа» (ВИДЕО)

Zumba kids: в Екатеринбурге детей учат танцевать «с листа» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге становится популярным новое направление детского фитнеса. Вместо скучной ОФП, школьники и дошкольники могут почувствовать себя героями мюзикла, повторяя танцевальные движения за тренером «с листа», не заучивая ничего заранее.

Zumba kids – сравнительно молодое направление в екатеринбургских фитнес-клубах. Тренировки, которые длятся, в зависимости от возраста участников, от 30 минут до часа, рассчитаны на детей от 4 до 12 лет. Малыши до 6 лет занимаются по полчаса, а дети постарше могут увлечься и протанцевать час. Вообще zumba – это танцевальный микс, адаптированный для детей, из разных направлений, включая street dance, хип-хоп, сальсу, реггетон, и т.д.

Изюминка заключается не в простой компиляции движений, а в том, что они не заучиваются и не репетируются. Дети, которые приходят на тренировку, как бы «читают с листа», повторяя движения, которые показывает инструктор. По словам тренера AversFit Анны Гусаковой, это развивает внимательность и чувство ритма у детей.

«Повышается выносливость, развивается координация, а еще – коммуникационные навыки, дети общаются друг с другом. И нет ничего плохого, если ребенок, например, как-то по-своему видит движение и меняет его, развивается фантазия, творческое мышление, – говорит инструктор AversFit. – Ребят на эти тренировки не загоняют, они не воспринимают их как обязанность, а наоборот, сами хотят сюда прийти и потанцевать».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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