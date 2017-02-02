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Екатеринбург

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Публикации за 02.02.17

Как совместить танец, бокс, силовые упражнения и драйв, рассказали на мастер-классе по новому направлению Zumba Strong (ВИДЕО)

Как совместить танец, бокс, силовые упражнения и драйв, рассказали на мастер-классе по новому направлению Zumba Strong (ВИДЕО)

В Екатеринбурге набирает популярность кардинально новая программа тренировок – Zumba Strong. В одном занятии совмещается кардио, танец, элементы бокса и функционального тренинга, и все это – под специально написанную музыку. Как можно совместить столь разные упражнения и стать стройнее и сильнее – рассказали на мастер-классе по новомодной Zumba Strong в спортивном клубе AversFit.

Strong by Zumba – новый вид фитнес-тренировок от компании Zumba, который в последнее время набирает популярность во всем мире. Это революционный вид тренинга, объединяющий то, что, казалось бы, объединить невозможно: приседания и бурпи чередуются с танцевальными шагами, прыжки – с боксерскими ударами. Высокоинтенсивная тренировка чередует кардио- и силовые упражнения, за счет чего можно достигнуть максимальных результатов довольно быстро: вы одновременно худеете и делаете тело рельефным.

Мастер класс по Zumba Strong прошел в спортивном клубе AversFit, где новое направление появится в расписании уже в ближайшее время. Тренер Константин Ским рассказал участникам об основных отличиях от привычной многим Zumba.

«Zumba Strong – это новый проект компании Zumba, который отличается от всего, что вы делали до этого. Это кардио + силовая тренировка, основанная на работе с собственным весом тела. Тренировка полностью синхронизирована под музыку – в этом еще одна ее отличительная особенность: изначально компанией Zumba создается программа из упражнений, а затем конкретно под нее на студии звукозаписи пишутся треки. Программа очень интенсивная. Занимаясь Zumba Strong, можно развить в себе выносливость, быстроту и, конечно, накачать мышцы», – рассказал тренер AversFit Константин Ским.

Благодаря высокой интенсивности тренировки, Zumba Strong помогает быстро похудеть, а также прорисовать мышечный рельеф.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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