Пилатес «для избранных» протестировала солистка известной группы Bogachi (ФОТО)

Публикации за 03.05.17

Пилатес когда-то был именем нарицательным и считался фитнесом «для избранных». Йозеф Пилатес, придумавший популярную методику тренировок, лично отбирал тех, кто достоин тренироваться в его студии, – в итоге на тренировку «контрология» попадали балерины, певицы, актеры. Вокалистка известной группы Bogachi Элона протестировала пилатес в фитнес-клубе AversFit и подтвердила: певцам и актрисам пилатес – то, что доктор прописал.

Пилатес – система физических упражнений, созданная немцем Йозефом Пилатесом в первой половине ХХ века. В детстве Йозеф был очень болезненным ребенком, но смог развить себя, преодолев рахит, астму и ревматическую лихорадку. Впоследствии он разработал индивидуальную программу тренировок, которая позволяет привести тело в тонус, а душу – в гармоничное состояние.

Сегодня тренировки по пилатесу предлагают почти все фитнес-клубы, однако очень часто это не имеет ничего общего с методом Пилатеса.

«Сам Пилатес не оставил так много литературы по своему методу, как нам хотелось бы. Это две небольшие брошюрки, которые были записаны с его слов. Если бы была точная методическая литература, это значительно облегчило понимание и устранило бы разночтения по выполнению того или иного упражнения, – говорит тренер фитнес-клуба AversFit Анжелика Бартош. – Но в разное время жизни Пилатеса с ним были люди, которые считали себя его учениками. После его смерти в 1967 году каждый из этих людей начал развивать пилатес, используя собственный опыт и привнося в него свои наработки. В 90-х годах основатель компании Polestar Pilates Брент Андерсон прошел обучение у всех восьми последователей Пилатеса и структурировал информацию. Мне посчастливилось учиться новым форматам, взглядам с точки зрения новейших изысканий в области физиологии, биомеханики, биоэнергетики у очень крутого преподавателя Polestar Pilates Rassia Елены Волковой».

Сегодня желающим познать свое тело в AversFit предлагают все те основы, которые 70 лет назад давал своим ученикам Йозеф Пилатес. На свою первую тренировку по пилатесу отправилась в фитнес-клуб солистка известной в Екатеринбурге группы Bogachi Элона. Девушка раньше занималась спортом, но с пилатесом знакомится впервые. Тренер Анжелика Бартош делает все по заветам Пилатеса: сначала учит правильно дышать. Затем учит централизовать свои движения, ощущать координацию, слушать свое тело.

«Не всегда получается контролировать все тело сразу и дыхание. Но с каждым движением все больше приходит понимание, что тело работает вместе, в комплексе, – и это очень круто! – Говорит Элона. – Нет болевых ощущений, нет усталости, как после силовой тренировки. Есть энергия, тело чувствует себя отдохнувшим, хотя во время упражнений было тяжело. Кроме того, все полученные знания будут полезны при занятиях вокалом. Потому что многое направлено на дыхание».

С виду элементарные упражнения очень непросто выполнять медленно и с детальной концентрацией. Задействуются мышцы-стабилизаторы, работу которых в повседневной жизни мы просто не замечаем, игнорируем, обесцениваем. В результате человек лучше чувствует свое тело, лучше ориентируется в пространстве, становится более гибким.

«Тренер по пилатесу на словах и в образах объясняет, что и как нужно делать правильно, а дальше человек должен слушать свое тело, свои ощущения. Есть разные вариации – как дышать, как работать – от физиологии конкретного человека будет зависеть, какой вариант ему больше подойдет. Пилатес направлен на то, чтобы человек сам научился ощущать свое тело в пространстве, поскольку обычно мы этого не умеем, – говорит Анжелика Бартош. – Я своим клиентам объясняю, что пилатес – это высшая форма фитнеса. Даже неподготовленный человек может достичь хороших результатов всего за 30 занятий. Сам Пилатес говорил, что после первой тренировки появятся приятные ощущения, после восьмой – первый результат, а после 30-й – полностью обновится тело. Потому что здесь идет работа с дыханием, внутренними органами, биоэнергетикой».

Как и 70 лет назад, пилатес сегодня подходит для реабилитации после различных травм и операций. Но – подчеркивают тренеры AversFit – каждый случай должен рассматриваться индивидуально, учитывая противопоказания. Кроме того, пилатес подходит для тех, кто приходит в спорт с очень большим весом – более 100 килограммов. Здесь также нужен персональный подход, чтобы не навредить суставам и сухожилиям. Впрочем, похудение при помощи пилатеса – миф. Энергозатраты здесь не такие большие, как при силовых и кардиотренировках. Однако пилатес учит двигаться прочувствованно, что не может не пригодиться в зале.

«Человек, который знает пилатес, и идет в тренажерный зал, он будет чувствовать себя лучше, чем человек, который приходит из тренажерного зала в пилатес. Потому что у него уже есть понимание движений, понимание правильного дыхания, – говорит Анжелика Бартош. – Но это не значит, что при занятиях в тренажерном зале не нужно посещать пилатес. Хотя бы одна такая тренировка в неделю нужна даже мужчинам, которые занимаются в основном с большими весами. Это дает эластичность мышц и общее гармоничное развитие тела».

К слову, мужчины на занятиях по пилатесу не редкость. В фитнес-клубе AversFit примерно четверть тех, кто регулярно посещает пилатес, – это мужчины, которые в остальное время тренируются в зале.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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