От еды до восстановления сна – что ищут клиенты фитнес-центров / Интервью с управляющей клуба AversFit Юлией Маховой (ФОТО)

Публикации за 20.03.17

Интерес к здоровому образу жизни в России растет. По данным опросов ВЦИОМ, больше половины россиян занимаются физической культурой и спортом. Об этой тенденции говорит и то, что фитнес-центров, спортивных площадок, танцевальных студий и залов для игровых видов становится больше. О том, что сейчас модно и востребовано в фитнесе, мы поговорили с управляющей AversFit Юлией Маховой.

– В Екатеринбурге за последнее время появилось много спортивных центров, в том числе в эконом-сегменте с очень недорогими абонементами. Чувствуется усиление конкуренции?

– Конечно, мы наблюдаем определенные перераспределения на рынке. Но если клиенты привыкли к определенному уровню комфорта, сервиса, квалификации персонала, то вряд ли они поменяют зал премиум-сегмента на эконом. С другой стороны, и хорошо, что открывается больше залов и студий, – чем больше людей вовлекается в спорт, в здоровый образ жизни, тем лучше.

– За чем сейчас приходят клиенты в фитнес-центры?

– Сейчас модно быть здоровым – не только в России, но и во всем мире. Руководитель нашего отдела продаж только что вернулась со всемирной фитнес-конвенции IHRSA-2017 в США, и там тоже обсуждали взрывное развитие разных направлений индустрии как раз из-за тренда на здоровый образ жизни. Население хочет быть здоровым, красивым, активным, и мы должны предложить ему эту возможность. Поэтому мы хотим, чтобы наш персонал был в курсе всех новых тенденций, чтобы предлагать их нашим клиентам. Конечно, есть классика, от которой мы не можем и не будем отказываться, потому что она всегда востребована – это силовые направления в тренажерном зале и в групповых программах. Много внимания на последних конвенциях уделяют функциональному тренингу. Такие тренировки и полезны, потому что задействуют глубокие мышцы, которые тяжело проработать, и интересны нашим клиентам и инструкторам.

Также сейчас фитнес движется еще и в wellness-направлении. Людям хочется не только получать общую физическую нагрузку, но и расслабляться, поэтому они ищут для себя новые направления – программы «разумное тело», йогу, у нас, например, появились занятия wellness fly (занятия в гамаках, которые позволяют восстановить силы как после 4 часов сна, – прим. ред.). В результате у нас получается такой «клуб в клубе» – мы предлагает клиентам что-то новое, и внутри клуба образовываются группы по интересам.

– Как вы отслеживаете, что приходится по вкусу клиентам, а что – не очень востребовано?

– Есть рейтинг тренировок, и чтобы он был высоким, должно сложиться сразу несколько факторов: во-первых, удобное время, во-вторых, хороший инструктор, в-третьих, сама тренировка должна быть интересна. Если на тренировку ходят, значит, все сошлось.

– В AversFit тренеры постоянно ездят на соревнования и на курсы повышения квалификации. Чем из последнего можете похвастаться?

У нас действительно много действующих спортсменов. Например, Евгения Перевозчикова и Андрей Устинов недавно вернулись с Открытого кубка Свердловской области по пауэрлифтингу (Женя взяла 1 место в личном, в абсолютном и в командном зачетах, а Андрей – 2 место в личном и 3 в абсолютном зачетах). 25-26 марта наши тренеры примут участие в Чемпионате России по пауэрлифтингу, а в апреле – в Открытом кубке Урала по пляжному бодибилдингу и фитнес-бикини.

Что касается обучения, то весной особенно много проходит мероприятий, где можно почерпнуть что-то новое. Недавно наши ребята ездили в Пермь на конвенцию International Fitness School Варвары Медведевой – там, например, проводил мастер-класс личный тренер Мадонны. Так что привезли кое-что новенькое. Когда по залу прохожу, замечаю, как в персональных тренировках инструкторы эти «фишки» применяют.

Сегодня серьезным составом участвуем в Ural Fitnes Fest, Оксана Егорова и Оксана Николаева проходят практическое обучение в бассейне, Рустам Шаймуратов, Кристина Лефтерова, Екатерина Таксис и Анжелика Бартош тоже принимают активное участие в мастер-классах, но уже на суше.

– Что еще нового ближайшее время будет происходить в AversFit?

– Сейчас заново набирают популярность танцевальные направления – twerk, strip plasticа, latina mix, oriental. Мы поддерживаем интерес к тому или иному направлению, например, придумали клубный танцевальный конкурс Avers Dance. Финал состоится в конце мая. Сейчас наставники готовят вместе с участниками танцевальные номера для отчетного концерта. По опыту прошлого года могу сказать, что выступления проходят на очень высоком уровне, виден хороший результат работы на групповых занятиях и персональных тренировках.

И еще одно наше новое направление, которое мы развиваем, это правильное питание – Наталья Каминская и Евгений Савиных прошли обучение в школе диетологии и нутрициологии, и сейчас в AversFit начался цикл лекций, которые ведет Женя, чтобы рассказать о правильном питании. У клиентов очень много вопросов по этой теме, но далеко не каждый может позволить себе персонального тренера, который будет по часам следить, что ты съел и поел ли вообще. Теоретическая база очень нужна, и мы ее тоже даем.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.03.17

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