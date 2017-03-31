Мам и жен из Екатеринбурга научили боксировать перед конкурсом красоты (ФОТО)

Публикации за 31.03.17

В Екатеринбурге 1 апреля пройдет конкурс красоты «Миссис Хрустальная корона 2017» – по условиям, в нем могут принимать участие только замужние. Победительница будет представлять Урал на «Миссис Россия – 2017». За несколько дней до финала регионального этапа участниц научили боксировать, правильно бегать и крутить педали. Подробности – в фоторепортаже NDNews.ru.

В этом году за право обладать хрустальной короной борются 10 участниц. В ходе подготовки к финальной части конкурса девушки побывали на специальной мультитренировке в спортивном клубе AversFit, где им предстояло выполнить несколько испытаний.

Сначала девушки побывали в велостудии клуба, где под руководством инструктора Рустама Шаймуратова крутили педали – несколько километров в горку и по равнине.

Организатор конкурса, первая вице-миссис конкурса «Хрустальная корона Сибири – 2015» и «Мисс Pogazam.ru – 2015» Елена Ланге преодолевала дистанцию на шпильках.

Следующим испытанием был trekking – тренировка на беговых дорожках с элементами танца и упражнений на выносливость. Правильную технику участницам конкурса ставила Кристина Лефтерова, мастер-тренер AversFit, наставник танцевального проекта клуба «Avers Dance».

Затем участницы конкурса должны были научиться боксировать – после того, как девушки разучили правильную постановку рук и технику удара, для большего азарта тренер Илья Килунин распределил их по парам, свои силы участницы попробовали в шуточном спарринге.

Последний этап мультитренировки состоялся в спортивном бассейне AversFit, где участницы плавали баттерфляем, после выполняли упражнения аквааэробики с нудлами (многофункциональное и популярное оборудование для бассейна).

«Все участницы с достоинством выдержали мультииспытания, еще раз доказав, что спорт – это красиво, и здоровый образ жизни позволяет в любом возрасте выглядеть привлекательно», – прокомментировала член клуба AversFit Елена Ланге.

Добавим, финал конкурса пройдет в ближайшую субботу, 1 апреля, в Екатеринбурге. Победительница регионального этапа «Хрустальной короны» отправится в Сочи, где с 1 по 5 мая будет представлять Урал уже на всероссийском конкурсе «Миссис Россия – 2017».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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