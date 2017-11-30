«Похудеть по фотографии», – спортсмены объявили «сушку» к Новому году (ФОТО)

До Нового года остается чуть больше месяца. Конец ноября и начало декабря – традиционное время аншлагов в тренажерных залах, многим хочется привести себя в форму к праздникам. Фитнес-тренеры говорят, что несмотря на сжатые сроки, это возможно. Как рассказала «Новому Дню» инструктор AversFit Екатерина Таксис, специально для тех, кто хочет скинуть лишний вес и преобразиться к Новому году, в спортивном клубе в начале следующей недели объявляется старт проекта AversFit Сhаllenge. Его условия довольно просты, главное – успеть зарегистрироваться до 4 декабря.

«Сделать это могут не только члены нашего клуба, но и все желающие. Участие бесплатное», – пояснила Екатерина Таксис. В течение четырех недель четыре тренера AversFit – Екатерина Таксис, Екатерина Грачева, Сергей Смирнов и Иван Дорошко – будут публиковать видео-тренировки и рекомендации по питанию в специальном аккаунте в Инстаграме. Следуя этим советам, участники челленджа смогут прийти в форму и сбросить лишний вес, не выходя из дома.

«Участникам придется не только тренироваться самостоятельно, следуя нашей программе тренировок, но и отчитываться о проделанной работе над собой – раз в неделю мы будем публиковать задание «на вылет». Участники должны будут выполнить его, записав видео и отправив его на электронную почту проекта. Жюри, состоящее из четырех наставников проекта, будет решать кто справился, и кто может двигаться дальше», – объяснила Екатерина Таксис.

Итоговым днем проекта станет 30 декабря, а решение жюри огласят уже в Новом году – 2 января в полдень.

Победитель получит клубную карту AversFit, других участников также ждут приятные призы, включая персональные тренировки и возможность бесплатного посещения студий.

Подробные условия проекта вы можете узнать на сайте спортивного клуба AversFit.

Екатеринбург, служба информации

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