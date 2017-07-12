ЦИК: выдвижение Ройзмана от «Яблока» незаконно, а за вранье о нас в СМИ будем наказывать

Центризбирком РФ считает, что выдвижение Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы от партии «Яблоко» незаконно. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ей надоело вранье некоторых партий и кандидатов о якобы имеющихся «притеснениях».

Как передает корреспондент РИА «Новый день», о том, что бюро партии «Яблоко» не имело права выдвигать Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы, сообщил сегодня на заседании член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, в случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата». «В соответствии с федеральным законом о политических партиях, в случае отсутствия регионального отделения, постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Статья соответствующая не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта федерации», – цитирует Шевченко ТАСС. По словам Шевченко, по инициативе ЦИК с юристами «Яблока» были проведены многочисленные консультации. «Был найден возможный, юридически безупречный вариант, который можно было реализовать при желании в течение пары дней», – заметил член Центризбиркома. Он заключается в том, что «Яблоко» может провести в кратчайшие сроки перерегистрацию членов партии в Свердловской области и организовать их общее собрание, на котором снова выдвинуть кандидата в губернаторы. Он уточнил, что для этого достаточно перерегистрировать трех членов партии.

Сама Элла Памфилова добавила, что ее удивляет позиция партии, которая заявляет в СМИ о каких-то «притеснениях», но она все же надеется, что «яблочники» прислушаются к советам ЦИК, исправят свои ошибки, и Ройзман будет зарегистрирован. При этом она предостерегла партии и кандидатов от некорректных выпадов в прессе в адрес ЦИК. «Мне надоело вранье в СМИ. Ничего спускать не будем. Если мы в чем-то виноваты, то мы признаем. Если видим откровенную ложь, то будем реагировать», – заявила она.

Напомним, первый раз Элла Памфилова заявила о возможных проблемах «Яблока» и Ройзмана 30 июня. «Я сейчас обращаюсь к руководителям партии «Яблоко». <...> В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей «Яблока», обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля чтобы все исправить», – цитировал Памфилову ТАСС. Напомним, в областном постановлении «О порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность губернатора Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года» говорится, что кандидат в губернаторы может быть выдвинут либо на федеральном съезде политической партии, либо на конференции или общем собрании регионального отделения. Региональная конференция «Яблока» была сорвана, отделение фактически распущено. После этого Ройзмана выдвинуло федеральное бюро «Яблока», взявшее на себя полномочия по руководству региональным отделением. Однако в документе, который Ройзман получил в областном избиркоме, черным по белому написано, что его выдвинуло именно региональное отделение.

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