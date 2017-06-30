ЦИК предупредил «Яблоко» насчет Ройзмана, «Яблоко» не поняло вопроса

У ЦИК России есть серьезные вопросы к партии «Яблоко» по поводу процедуры выдвижения ею мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области.

Об этом заявила сегодня в Москве председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. «Я сейчас обращаюсь к руководителям партии «Яблоко». <...> В Свердловской области у нас есть целый ряд вопросов по характеру и порядку выдвижения кандидата. Сейчас еще не поздно исправить все, я прошу руководителей «Яблока», обратитесь в ЦИК, чтобы мы детально проработали все нюансы, есть время до 21 июля чтобы все исправить», – цитирует Памфилову ТАСС.

В самой партии говорят, что не совсем понимают, что Элла Памфилова имела в виду. «В прежние годы мы с Мостовщиковым (экс-председатель ИКСО) работали следующим образом: он письменно извещал нас о том, что в документах есть такие-то и такие-то недочеты, и кандидат обязан их устранить до такого-то числа. Пока никаких подобных документов мы не получали. Но по факту заявления председателя ЦИК партия подготовила письмо, в котором просить разъяснить, какие именно вопросы возникли у комиссии», – сообщил NDNews.ru уполномоченный по финансовым вопросам и оперативному управлению региональным отделением «Яблока» Максим Петлин. Напомним, в субботу, 17 июня, на областной конференции партии «Яблоко», где Евгений Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, разразился скандал. Глава свердловского отделения Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий и выходе из партии в связи с навязыванием федеральным руководством партии Ройзмана в качестве кандидата. Конференция не состоялась. Глава «Яблока» Григорий Явлинский, специально прилетевший в Екатеринбург, сделал заявление о выдвижении Ройзмана на федеральном уровне, что и было сделано 21 июня в Москве.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 30.06.17

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