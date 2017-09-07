Суд Богдановича отказал в восстановлении на выборах всем девяти бунтарям из ЕР

Городской суд Богдановича отказал в восстановлении на выборах всем девяти кандидатам от «Единой России», которые были отозваны партией.

В то же время, как сообщил РИА «Новый День» один из бывших кандидатов, спикер уходящего состава думы Владимир Гребенщиков, они все равно будут оспаривать это решение в Свердловском областном суде. «Хотя шансов очень мало», – признал он. Заседание может быть назначено только на завтра.

Напомним, 31 августа Богдановичское отделение ЕР отозвало девять своих кандидатов. Это действующий председатель думы Владимир Гребенщиков и депутаты Александр Крячко, Татьяна Лакия, Евгений Ляпустин, Леонид Нохрин, Анатолий Парадеев, Геннадий Левченко, а также экс-глава города Андрей Быков и директор передвижной мехколонны № 2 Валентина Кузнецова.

Электоральные юристы сразу заявили, что шансов на возвращение в кампанию у опальных партийцев практически нет. «По закону до дня голосования любая партия, а на юридическом языке «избирательное объединение», может отозвать кандидатов. Единственное требование федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ, содержащееся в статье 38, это необходимость известить «…избирательную комиссию не позднее чем за пять дней до дня голосования…» об отзыве. С позиции избирательного законодательства – это все, что нужно сделать партии», – считает юрист Иван Кадочников. Добавим, что «Единая Россия» заявила, что на кадровый потенциал будущей думы снятие девяти кандидатов никак не повлияет. По словам секретаря СРО ЕР Виктора Шептия, партия собирается сотрудничать с кандидатами из числа самовыдвиженцев, которых в Богдановиче больше 40.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в конце августа городской суд Богдановича признал недействительным решение думы об избрании главой муниципалитета Владимира Голованова. Еще раньше Свердловский областной суд признал незаконным решение думы об изменении условий конкурсных выборов мэра. Однако существенная часть депутатов от ЕР с этими решениями не смирилась, а потому была снята с выборов 10 сентября партийным руководством.

Богданович, Евгения Вирачева

Богданович. Другие новости 07.09.17

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